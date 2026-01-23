Nên mua S25 Plus hay S25 Ultra? So sánh chi tiết trước khi xuống ví

Nên mua S25 Plus hay S25 Ultra?

Galaxy S25 Plus phù hợp với người dùng cần một chiếc smartphone cao cấp, hiệu năng mạnh nhưng vẫn thể hiện được sự gọn nhẹ. Thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu giải trí, làm việc hàng ngày với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Chọn mua S25 Plus hay S25 Ultra

Trong khi đó Samsung Galaxy S25 Ultra phù hợp cho người yêu cầu trải nghiệm toàn diện, đặc biệt là camera cao cấp và bút S Pen. Với những ai đang phân vân S25 Plus hay S25 Ultra, phiên bản Ultra hướng đến nhóm người cần khả năng sáng tạo, không gian hiển thị rộng hơn.

So sánh chi tiết S25 Ultra vs S25 Plus, nên chọn mua phiên bản nào?

Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết từng yếu tố quan trọng như màn hình, hiệu năng, camera và pin của hai phiên bản này. Qua đó giúp xác định đâu là lựa chọn hợp lý hơn với từng nhu cầu hàng ngày của người dùng:

Thiết kế và kích thước

Điện thoại S25 Plus sở hữu thiết kế gọn gàng với các cạnh được bo cong nhẹ, tạo cảm giác cầm nắm thoải mái, chắc chắn. Trọng lượng của sản phẩm này được cân chỉnh cho việc sử dụng hằng ngày và giúp việc thao tác bằng một tay trở nên thuận tiện hơn.

Khi so sánh S25 Plus hay S25 Ultra, Galaxy S25 Ultra sở hữu kích thước lớn hơn và với khung Titan, mang lại tổng thể chắc chắn cùng cảm giác cao cấp rõ rệt. Thiết bị còn được tích hợp khe cắm bút S Pen, hỗ trợ hiệu quả cho mục đích ghi chú nhanh, phác thảo nội dung và xử lý công việc chuyên sâu.

Màn hình hiển thị và chất lượng hình ảnh

Sản phẩm S25 Plus sở hữu màn hình kích thước 6,7 inch, mang lại không gian hiển thị rộng rãi trong quá trình xem phim. Điện thoại sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X với độ phân giải Quad HD+ tạo nên hình ảnh hiển thị rõ ràng và chi tiết.

Màn hình sắc nét, mượt mà

Màn hình của Galaxy S25 Plus hỗ trợ tần số quét thích ứng từ 1–120Hz, giúp các thao tác cuộn và vuốt trở nên mượt mà hơn. Màu sắc được tái hiện sống động, đồng thời độ tương phản cao mang đến nội dung dễ quan sát trong nhiều điều kiện khác nhau.

Điện thoại S25 Ultra có màn hình Quad HD+ với tần số quét thích ứng, đồng thời cải thiện khả năng giảm chói khi đặt lên bàn cân so sánh S25 Plus hay S25 Ultra. Máy vẫn giữ độ phân giải Quad HD+ cùng tần số quét linh hoạt, đồng thời được cải thiện khả năng chống chói để hiển thị rõ ràng hơn dưới ánh sáng mạnh.

Hiệu năng và phần mềm

Cả Galaxy S25 Plus và Galaxy S25 Ultra đều trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy, mang lại hiệu suất xử lý mạnh mẽ. Con chip này đáp ứng tốt các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao, chỉnh sửa hình ảnh và đa nhiệm liên tục.

Về phần mềm, cả hai máy này chạy Android 15 với giao diện One UI 7, hỗ trợ nhiều tính năng AI thông minh. Samsung cũng cam kết cập nhật phần mềm dài hạn, giúp sản phẩm duy trì hiệu năng ổn định trong nhiều năm sử dụng.

Camera sắc nét, rõ ràng

Khi so sánh giữa S25 Plus hay S25 Ultra, điện thoại S25 Plus với hệ thống 3 camera sau, bao gồm camera chính 50MP, camera góc siêu rộng và camera tele. Cấu hình này đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh hàng ngày với chất lượng ổn định và màu sắc trung thực.

Cụm camera rõ nét và zoom xa

Song song đó, cụm 4 camera sau trên điện thoại Galaxy S25 Ultra, trong đó camera chính độ phân giải cao hơn kết hợp hai ống kính tele 3x và 5x. Nhờ đó, khả năng zoom xa, chụp chi tiết và linh hoạt trong nhiều điều kiện ánh sáng được nâng cao rõ rệt.

Dung lượng pin và khả năng sạc

Phiên bản S25 Plus sở hữu viên pin khoảng 4.900 mAh, đủ đáp ứng một ngày dài của người dùng với cường độ cao. Điện thoại hỗ trợ sạc nhanh có dây và sạc không dây cho phép rút ngắn thời gian nạp năng lượng.

Galaxy S25 Ultra được trang bị pin 5.000 mAh, chênh lệch đôi chút so với bản Plus. Với màn hình lớn và cấu hình cao, dung lượng pin này giúp máy duy trì thời gian sử dụng ổn định trong nhiều kịch bản khác nhau.

Mua S25 Plus hay S25 Ultra ở đâu uy tín?

Khách hàng có thể mua Galaxy S25 Plus hay S25 Ultra tại CellphoneS địa chỉ uy tín về thiết bị công nghệ. Giá bán ở CellphoneS thường tốt, rõ ràng và thường có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Nhân viên tại cửa hàng luôn tư vấn tận tình nên người mua dễ dàng chọn phiên bản phù hợp với nhu cầu. Nếu cần hỗ trợ thêm về thông tin về máy, khách hàng chỉ cần gọi hotline để được giải đáp nhanh chóng.

Nên mua S25 Plus hay S25 Ultra là câu hỏi được nhiều người quan tâm khi tìm kiếm một mẫu smartphone cao cấp của Samsung. S25 Plus hợp lý sử dụng hằng ngày với thiết kế gọn gàng và hiệu năng ổn định. Trong khi đó, S25 Ultra lại có trải nghiệm nâng cao hơn, đặc biệt ở camera và các tính năng hỗ trợ.