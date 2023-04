Nên mua máy giặt cửa trên hay máy giặt cửa trước? Chuyên gia đưa ra 3 lợi thế "vượt trội" hơn của 1 loại

Ngày nay, máy giặt là một thiết bị quen thuộc, có mặt trong hầu hết mọi gia đình. Nó giúp giải phóng sức lao động cho con người, để quần áo được giặt nhanh hơn, sạch hơn, tối ưu hơn. Tuy mỗi người trong chúng ta đều có vẻ hiểu rất rõ về công năng, các tính năng của chiếc máy giặt, song khi có nhu cầu cần mua một chiếc máy giặt mới, câu hỏi phổ biến xuất hiện trong đầu người dùng chắc chắn sẽ là: Nên mua máy giặt cửa trên hay cửa trước, chúng có những ưu nhược điểm cụ thể như thế nào?

Nắm bắt được tâm lý này của người dùng, nhiều chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu để đưa ra lời khuyên hữu ích nhất. Theo Liam McCabe, một cựu biên tập viên cấp cao về thiết bị gia dụng từ năm 2011 của Wirecutter - thuộc tờ NY Times, có một số lý do khiến máy giặt cửa trước "thắng thế" hơn so với máy giặt cửa trên.

Máy giặt cửa trên hay cửa trước, loại nào được các chuyên gia khuyên nên sử dụng?

Ưu điểm của máy giặt cửa trước



Các yếu tố được chuyên gia đưa ra, có thể kể tới là máy giặt cửa trước giặt sạch hơn, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước hơn và cảm giác như là người dùng có thể giặt được nhiều quần áo hơn.

Với ưu điểm đầu tiên là máy giặt cửa trước làm sạch tốt hơn, các chuyên gia đã thực hiện các thử nghiệm và kết quả đều cho thấy, thiết bị loại bỏ được nhiều vết bẩn khỏi vải hơn so với máy giặt cửa trên. Trên Reviewed.com, chuyên trang nhận xét về các thiết bị đồ gia dụng, máy giặt cửa trước cũng luôn đứng đầu bảng xếp hạng về độ hiệu quả. Keith Barry, một biên tập viên của chuyên trang cũng cho biết: "Trong các thử nghiệm của chúng tôi, tất cả đều cho thấy máy giặt cửa trước có xu hướng loại bỏ vết bẩn, kể cả vết bẩn dạng lỏng hay dạng rắn đều tốt hơn so với máy giặt cửa trên", cùng với những lời nhận xét đều là những hình ảnh đi kèm cụ thể.

Các chuyên gia giải thích, máy giặt cửa trước giặt sạch hơn vì chuyển động giặt hiệu quả hơn. Với kiểu thiết kế lồng giặt ngang, quần áo khi được cho vào máy sẽ được xoay đảo liên tục cùng với hỗn hợp chất tẩy. Lúc này, bề mặt quần áo sẽ được ma sát với nhau và ma sát lên cả bề mặt của lồng giặt. Điều này tương tự như tác động chà quần áo khi con người giặt bằng tay. Tuy nhiên, lực quay ly tâm sẽ tạo ra lực đảo quần áo mạnh hơn, đều hơn, từ đó quần áo được giặt sạch hơn và hạn chế tình trạng xoắn, rối vào nhau.

Chuyển động của lồng giặt ngang giúp máy giặt cửa trước làm sạch tốt hơn. (Ảnh minh họa)

Thứ 2 là yếu tố tiết kiệm nước và tiết kiệm điện. Một bài viết trên chuyên trang The Spruce thông tin rằng, trung bình mỗi lần giặt, một chiếc máy giặt cửa trước sẽ sử dụng khoảng 13 gallon nước. Còn đối với máy giặt cửa trên, con số tiêu chuẩn là 41 gallon cho mỗi lần sử dụng.

Máy giặt cửa trước sử dụng ít nước hơn, cũng bởi chuyển động quay của lồng giặt, sẽ đưa quần áo qua dung dịch nước giặt nông, trong khi máy giặt cửa trên cần sử dụng bể giặt sâu hơn để đảm bảo quần áo đều được thấm nước trong suốt chu trình.

Còn về điện thiết bị tiêu thụ, các chuyên gia đánh giá, thiết bị tiêu thụ bao nhiêu điện còn tùy thuộc vào tần suất và thói quen sử dụng nước nóng trong khi giặt của người dùng. Máy giặt cửa trước nhìn chung sẽ giúp người dùng tiết kiệm được chi phí sấy quần áo của bạn. Bởi trong chu kỳ vắt, thiết bị đã vắt kiệt nước khỏi quần áo hơn, vì vậy người dùng không cần dành nhiều thời gian cho công đoạn sấy quần áo với máy nữa.

Máy giặt cửa trước sử dụng ít nước hơn, vắt quần áo kiệt hơn, từ đó tiết kiệm điện trong công đoạn sấy quần áo. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh ưu điểm thì máy giặt cửa trước cũng có những nhược điểm. Có thể kể tới là khi đưa quần áo vào máy, lấy quần áo ra, người dùng sẽ phải cúi xuống hoặc ngồi hẳn xuống; khó thêm quần áo vào giữa chu kỳ giặt bởi cửa máy giặt đã đóng kín, đề phòng việc rỏ rỉ nước ra bên ngoài; dễ gặp các vấn đề về nấm mốc, đặc biệt ở khu vực gioăng cao su cửa máy giặt hay dễ bị hao mòn khi người dùng giặt quá tải.

Ưu điểm của máy giặt cửa trên

Tuy các chuyên gia đều có vẻ thiên về các dòng máy giặt cửa trước, song không phải là máy giặt cửa trên không có những lợi thế riêng.

Máy giặt cửa trên vẫn có những ưu điểm riêng. (Ảnh minh họa)

Theo chuyên trang The Spruce, máy giặt cửa trên cho phép người dùng dễ dàng cho và dỡ đồ bên trong ra, do chiều cao hợp lý, thường ngang với thắt lưng con người. Thiết kế từ phần ngoại hình đến các linh phụ kiện của máy giặt cửa trên cũng khá đơn giản. Trong trường hợp xảy ra hỏng hóc cũng có thể dễ dàng sửa chữa hoặc tìm linh kiện mới để thay thế. Người dùng cũng có thể linh động thêm, bớt quần áo trong chu trình hoạt động của máy. Và thông thường, giá thành của máy giặt cửa trên sẽ rẻ hơn so với máy giặt cửa trước.

Những thông tin phía trên từ chuyên gia cho thấy, nếu gia đình bạn có tài chính dư dả, cần tìm một loại máy giặt có độ bền cao, hiệu quả làm sạch tốt thì nên lựa chọn máy giặt cửa trước, bởi chúng hoàn toàn có nhiều ưu điểm hơn. Tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn nằm ở người mua hàng, lựa chọn sao cho phù hợp nhất với điều kiện và nhu cầu sử dụng của gia đình mình.

Bài viết tham khảo từ Wirecutter, The Spruce, Reviewed.com