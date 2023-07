Nên kết hợp áo trắng với kiểu quần nào?

Có nhiều lý do khiến áo trắng trở thành món thời trang "nổi như cồn" trong mùa hè. Mẫu áo này mang đến sự trẻ trung cho người diện, nhưng cũng chẳng kém phần trang nhã, thanh lịch. Ngoài ra, áo trắng còn tạo cảm giác dịu mắt, thích hợp để diện trong những ngày hè nắng nóng đỉnh điểm.

Bạn có thể biến hóa với nhiều kiểu áo trắng, chẳng hạn như áo thun, áo blouse hay sơ mi thanh lịch… Thế nhưng, chọn được mẫu áo trắng sành điệu thôi chưa đủ, bạn còn cần mix với kiểu quần dài phù hợp, thì vẻ ngoài mới ghi điểm phong cách. Và để hoàn thiện outfit chuẩn thời thượng với áo trắng, các nàng hãy tham khảo 4 mẫu quần dài sau đây:

Quần jeans xanh

Khi kết hợp quần jeans xanh với áo trắng, bạn sẽ có được tổng thể trang phục đầy trẻ trung, rạng rỡ. Hai tông màu này không bao giờ lỗi mốt, nàng nào cũng có thể mặc đẹp.

Có nhiều ý tưởng mix áo trắng + quần jeans xanh mà bạn nên tham khảo, trong đó hợp xu hướng nhất là công thức áo blouse trắng tay bồng + quần jeans ống đứng, áo tank top + quần jeans ống suông, hay áo sơ mi trắng + quần jeans xanh… Để tăng thêm phần thanh lịch, tinh tế cho bộ đồ, các nàng đừng quên sơ vin và tô điểm giày sneaker trắng, loafer hoặc sandal màu trung tính.

Quần màu be

Nhắc đến các mẫu quần dài "hot" nhất mùa hè 2023, chị em không nên bỏ qua quần màu be. Món thời trang này chính là "nửa kia" hoàn hảo của áo trắng. Sự kết hợp giữa áo trắng và quần màu be đem đến nét trang nhã, thanh lịch cho người mặc. Ngoài ra, độ sáng sủa của tông màu trắng và be còn giúp vẻ ngoài trở nên trẻ trung hơn. Các món phụ kiện thời trang sẽ giúp ích được nhiều trong khoản nâng tầm phong cách. Cụ thể, nếu tô điểm khuyên tai tròn, vòng cổ ngọc trai hoặc dây chuyền vàng cho outfit, vẻ ngoài của chị em sẽ thêm phần long lanh.

Quần âu đen

Kết hợp áo trắng với quần âu đen là cách đơn giản nhất để hoàn thiện outfit sành điệu, chuẩn mốt. Nếu bạn muốn có được vẻ ngoài thanh lịch tới công sở, đừng bỏ qua công thức áo sơ mi/blouse trắng hoặc áo thun trắng kết hợp với quần âu đen. Trẻ trung và phóng khoáng hơn là bộ đôi quần âu đen + áo tank top trắng. Dù áp dụng công thức nào, sơ vin cũng là tuyệt chiêu bạn nên áp dụng để "hack" dáng tối ưu và nâng tầm vẻ tinh tế cho phong cách. Thêm một bí kíp giúp bạn thêm nổi bật, sang trọng khi diện combo áo trắng + quần đen, đó là tô son môi đỏ.

Quần vải thô

Quần vải thô chính là xu hướng của mùa hè năm nay. Mẫu quần này nhẹ mát, thấm hút mồ hôi tốt nên lý tưởng để diện trong mùa hè. Khi kết hợp quần vải thô với sơ mi trắng, áo thun hoặc áo blouse nhẹ mát, bạn sẽ có được outfit giải nhiệt hiệu quả. Công thức áo trắng và quần vải thô còn ghi điểm ở nét phóng khoáng và trẻ trung. Bạn đừng chỉ giới hạn phong cách trong những mẫu quần vải thô màu trung tính. Các phiên bản quần vải thô màu pastel như xanh, hồng, cam… sẽ tạo nét ngọt ngào, nổi bật cho phong cách mà vẫn đảm bảo sự hài hòa.