Nấu cơm trong bếp để hai con nhỏ chơi với nhau ngoài phòng khách, người mẹ suýt ngất khi thấy hành động này

Khi chăm con nhỏ, phần lớn cha mẹ đều không dám lơ là, chỉ sợ con tranh thủ lúc người lớn quay đi là bày trò nghịch ngợm. Trẻ con hiếu động, tinh nghịch vốn là chuyện thường thấy, nhưng nhiều khi vừa nhắc nhở xong, quay lưng lại là các bé đã quên sạch, khiến phụ huynh không khỏi bất lực.

Chị Lý (Trung Quốc) có hai đứa con rất đáng yêu. Từ khi có thêm con thứ hai, ngôi nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười, nhưng cũng không thiếu những phen "đứng tim". Hôm đó sau giờ làm, chị tất bật vào bếp nấu cơm, để hai anh em chơi với nhau ngoài phòng khách. Không ngờ, trong lúc mẹ không để ý, cậu anh trai đã bế em bỏ vào... nồi để "hầm".

Tranh thủ lúc mẹ không để ý, cậu anh đã cho em trai vào... nồi để "hầm"

Sau khi đặt em vào nồi và đổ vào một ít nước, cậu bé còn chăm chú quan sát, dường như thấy "thiếu gia vị" nên tiếp tục đổ thêm một lon sữa bột vào trong. Còn người mẹ vẫn đang bận rộn trong bếp, hoàn toàn không hay biết "cảnh tượng hoành tráng" ấy. Đến khi phát hiện ra, chị chỉ biết dở khóc dở cười vì "nguyên liệu" đã đủ đầy, còn cậu em thì ngồi trong nồi vui vẻ, chẳng hề khóc lóc.

Thậm chí, cậu nhóc còn thêm thắt gia vị như đúng rồi

Người em thì tỏ ra thích thú

Đoạn video sau khi được chia sẻ lên mạng đã khiến nhiều phụ huynh bật cười đồng cảm, không ít người bình luận: "Nhà tôi cũng có một phiên bản y như vậy!".

Thực tế, những đứa trẻ nghịch ngợm như vậy không hề hiếm gặp. Mỗi khi các bé "bày trò", cha mẹ thường đau đầu không biết nên xử lý thế nào.

Vì sao trẻ hay "bày trò"?

Thứ nhất, do bản tính tò mò, thích khám phá.

Trẻ nhỏ luôn có sự tò mò mạnh mẽ với những điều chưa từng trải nghiệm. Khi chưa hiểu rõ một sự vật, các em thường muốn tự mình thử xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nhiều hành động nghịch ngợm thực chất chỉ là biểu hiện của bản năng khám phá thế giới.

Thứ hai, thiếu sự đồng hành từ cha mẹ.

Khi trẻ lớn dần và ý thức về bản thân hình thành rõ hơn, các em mong muốn được tôn trọng và chú ý. Nếu cha mẹ quá bận rộn, thường xuyên trả lời qua loa hoặc ít dành thời gian cho con, trẻ có thể cố tình làm những việc "khác thường" để thu hút sự quan tâm.

Thứ ba, giáo dục chưa nghiêm túc.

Một số trẻ dám làm sai mà không hề e dè vì biết rằng sau lưng luôn có cha mẹ bao bọc, dọn dẹp hậu quả. Khi sự nuông chiều vượt quá giới hạn, trẻ sẽ thiếu ý thức về đúng sai và không tự điều chỉnh hành vi.

Dù trong phạm vi gia đình, trẻ có thể được cha mẹ che chở, nhưng ở nơi công cộng, hành vi thiếu kiểm soát sẽ khiến người khác đánh giá không chỉ đứa trẻ mà cả cách giáo dục của gia đình. Vì vậy, việc định hướng đúng cách là điều rất cần thiết.

Cha mẹ đừng quá lo lắng khi thấy con nghịch ngợm

Cha mẹ nên làm gì khi con quá nghịch?

1. Đặt ra quy tắc rõ ràng

Nhiều trẻ nghịch ngợm vì thiếu ý thức về giới hạn. Khi làm điều gì đó, các em thường chỉ nghĩ đến mong muốn của mình mà chưa lường trước hậu quả. Cha mẹ nên thiết lập những quy tắc cụ thể, giải thích rõ điều gì được phép và điều gì không. Khi trẻ có hành vi tích cực, cần kịp thời ghi nhận; khi mắc lỗi, cũng phải có hình thức nhắc nhở phù hợp để trẻ hiểu trách nhiệm.

2. Làm gương cho con

Một số hành vi sai như xả rác bừa bãi, vượt đèn đỏ… nhiều khi xuất phát từ việc trẻ bắt chước người lớn. Cha mẹ chính là tấm gương gần gũi nhất. Nếu người lớn cư xử thiếu chuẩn mực trước mặt con, rất khó yêu cầu trẻ hành xử đúng đắn. Hành vi của trẻ phần nào phản chiếu cách giáo dục trong gia đình.

Trẻ nhỏ vốn hiếu động và khó tránh khỏi những lần nghịch ngợm. Điều quan trọng không phải là quát mắng hay đánh phạt, mà là hiểu nguyên nhân phía sau mỗi hành vi. Khi cha mẹ bình tĩnh, kiên nhẫn và áp dụng phương pháp giáo dục khoa học, trẻ sẽ dần học được cách kiểm soát bản thân và trưởng thành hơn theo thời gian.