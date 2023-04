Nào phải La Vân Hi, đây mới là nam chính hot nhất hiện nay: Phim hết rồi mà vẫn hạng 1 dai dẳng, hình mẫu chị em mê tít là đây

Theo Vlinkage từ khi Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng đến nay, cả hai nam nữ chính La Vân Hi - Bạch Lộc đều gây ấn tượng với chỉ số nhiệt độ vượt mức 9. Sức hút lớn của bộ phim hiện tại đương nhiên giúp cho diễn viên, nhân vật có độ nhận diện cao. Thế nhưng nếu xét về thứ hạng, Đạm Đài Tẫn của La Vân Hi chỉ xếp hạng 3, kém cả Lê Tô Tô của bạn diễn Bạch Lộc ở hạng 2.



Không ai ngờ được, đứng vị trí thứ 1 và "chắn" cặp đôi La Vân Hi - Bạch Lộc cả tuần qua là một nam diễn viên 9X quen thuộc với bộ phim... đã kết thúc từ lâu.

Cặp đôi La Vân Hi - Bạch Lộc hot đấy nhưng vẫn thua 1 cái tên.

Lên sóng vào ngày 27/3, bộ phim Tình Yêu Thôi Mà có quãng thời gian trình chiều ngắn ngủi trên truyền hình và đã kết thúc vào ngày 8/4. Tuy vậy, độ hot của nhân vật nam chính Tống Tam Xuyên do Ngô Lỗi thể hiện vẫn rất cao, thậm chí đứng hạng 1 trên BXH diễn viên ngày do Vlinkage thống kê. Suốt những ngày qua, nam chính Tình Yêu Thôi Mà đã chặn đứng nỗ lực tiến lên quán quân của La Vân Hi - Bạch Lộc.

Ngô Lỗi liên tục đứng hạng 1 dù phim đã hết.

Trong Tình Yêu Thôi Mà, Tống Tam Xuyên được khán giả yêu thích, nhận xét là chuẩn gu bạn trai thời nay. Tống Tam Xuyên kém tuổi hơn nữ chính Lương Hữu An, là chàng trai trẻ nhiệt huyết nhưng gặp khó khăn khi theo đuổi đam mê với bộ môn quần vợt. Khi hẹn hò với Lương Hữu An, Tống Tam Xuyên trở thành chàng bạn trai mẫu mực, với vẻ ngoài nam tính, phong trần và mang trái tim ấm áp, ân cần.

Tống Tam Xuyên ghi điểm với tạo hình thanh xuân, tỏa nắng.

Ngôi Lỗi có nhiều khoảnh khắc đáng yêu trong Tình Yêu Thôi Mà, như lo "sốt vó" khi bạn gái nhập viện hay thích được bạn gái "đàn chị" thơm má, ôm ấp. Mặt khác, Tình Yêu Thôi Mà là một trường hợp khá kỳ lạ hiện nay đối với khán giả khi có rating thấp, chỉ số lượt xem thấp nhưng độ hot của phim và nam chính lại cực cao. Thậm chí hiện tại dù phim đã hết nhưng cái tên Ngô Lỗi và Tống Tam Xuyên vẫn "chiếm sóng", không chịu thua kém những đồng nghiệp đang có phim chiếu khác.

Ngô Lỗi là hình mẫu bạn trai rắn rỏi, ôn nhu và "dính người" mà chị em yêu thích.

Mặt khác, theo Vlinkage thống kê thì Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn đang là bộ phim hot nhất màn ảnh hiện nay. Lượt xem của phim đạt trung bình 75-80 triệu/ngày, và sở hữu chỉ số nhiệt độ cực cao. So với cùng khoảng thời gian năm trước vốn có 2-3 phim cùng chiếu, Trường Nguyệt Tẫn Minh có điều kiện quá thuận lợi khi "vườn không nhà trống", không có đối thủ mạnh nào để cạnh tranh.

Nguồn: Vlinkage, Sina