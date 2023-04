Thấy loạt diễn viên Việt này là đoán ngay ra nội dung phim: Có cô cứ xuất hiện là bầu bì, 2 sao nam visual soái ca nhưng toàn đóng tù tội

Mới đây trên mạng xã hội Việt xuất hiện một topic nhận được lượng tương tác cực khủng. Topic này xoay quanh những diễn viên truyền hình Việt thường xuyên đóng một dạng vai nhưng vẫn được khán giả yêu mến.



Cái tên đầu tiên bị khán giả "réo gọi" là Lương Thanh. Nữ diễn viên thường xuyên đóng vai những cô gái trẻ đi lừa người hoặc bị người lừa và sau một hành trình "lừa qua lừa lại" thì… có bầu. Tuổi đời lẫn tuổi nghề đều còn khá trẻ nhưng số lần có bầu trên màn ảnh của Lương Thanh còn hơn khối các đàn chị gạo cội. Hoa Hồng Trên Ngực Trái, 11 Tháng 5 Ngày, Những Cô Gái Trong Thành Phố là những bộ phim mà Lương Thanh đóng thai phụ. Thậm chí cô nàng từng phải cảm thán trên trang cá nhân rằng "Không biết nói sao... nhưng 3 lần mang bầu trên phim rồi đó".

Vẻ ngoài điển trai nhưng Việt Anh lại chẳng mấy khi được giao vai hiền. Anh không đảm nhận vai những chàng công tử giàu, ngổ ngáo thì lại là kẻ bất hảo, lâm vào cảnh tù tội. Chạy Án, Người Phán Xử, Sinh Tử, Mê Cung,… quá nhiều phim mà nhân vật của Việt Anh phải ngồi tù. Ngay cả bộ phim gần đây nhất là Hành Trình Công Lý, khi Việt Anh quyết đóng vai lương thiện, thì nhân vật của anh cũng thành nghi phạm giết người.

"Tôi đóng phim đến nay đã mười mấy năm, 10 phim thì 8 phim đi tù, sau này con cái xem xong bảo bố sao hay đi tù thế, tôi cũng không biết nói với con cái thế nào", diễn viên Việt Anh chia sẻ.



Vẫn là đi tù nhưng nếu đạo diễn muốn tìm một người trẻ hơn và đóng những vai quái gở, lập dị hơn thì phương án tối ưu nhất chính là Doãn Quốc Đam. Mê Cung, Sinh Tử, Hồ Sơ Cá Sấu, Hướng Dương Ngược Nắng, Hương Vị Tình Thân, Đấu Trí là những lần anh chịu cảnh "vào tù ra tội". May mắn là ở hai bộ phim gần nhất là Thương Ngày Nắng Về và Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, Doãn Quốc Đam đã không còn phải "đi tù".

Hai đàn anh kể trên chuyên đóng cảnh đi tù thì Bình An lại thường xuyên được chọn vào vai phi công trẻ, có những mối quan hệ tình cảm phức tạp. Đó là ở Những Cô Gái Trong Thành Phố và Gara Hạnh Phúc. May mắn thay là ở bộ phim gần nhất, Đừng Làm Mẹ Cáu, anh đã thay đổi hình tượng và nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Với gương mặt hiền lành, Hồng Diễm thường xuyên được giao vai diễn người phụ nữ hiền lành, có chuyện tình yêu trắc trở. Nếu là bà nội trợ thì cô sẽ bị chồng cắm sừng hoặc chịu nhiều tổn thương rồi sau đó là hành trình đi tìm hạnh phúc mới. Nếu là phụ nữ độc thân thì y như rằng sẽ bị lợi dụng tình cảm. Những vai diễn trong mấy năm gần đây ở Cả Một Đời Ân Oán, Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Hướng Dương Ngược Nắng, Hành Trình Công Lý đều đi theo motif này.

Chuyển sang hệ phụ huynh, nếu NSND Lan Hương thường xuyên vào vai mẹ chồng cay nghiệt với lời thoại kinh điển "Nhà tôi vô phúc mới có con dâu như cô" thì NSND Quốc Trị lại là bố chồng reo rắc bao nỗi kinh hoàng cho khán giả. Trái lại với hai trường hợp này, NSND Trung Anh dù đóng bố chồng hay bố ruột thì vẫn là ông bố quốc dân khiến cho khán giả mê mẩn.

Riêng về hệ phản diện, khán giả ắt hẳn sẽ nhớ ngay tới cái tên Mạnh Hưng. Anh này không vào vai gia trưởng, chua ngoa thì lại vào vai tiểu nhân. Nói chung những vai diễn của anh này thường là phản diện nhưng không quá nguy hiểm, không thuộc diện trùm cuối của phim.

Có phản diện thì ắt có chính diện, mà chính diện này còn phải là cảnh sát mới chịu. Bảo Anh có lẽ là diễn viên đóng vai công an nhiều nhất trên màn ảnh Việt khi hầu hết các dự án phim hình sự lên sóng VTV anh đều đảm nhiệm vai này. Có thể kể đến các phim: Người phán xử, Mê Cung, Hồ Sơ Cá Sấu, series phim Cảnh Sát Hình Sự mà mới nhất là Mặt Nạ Gương. Tính đến nay nam diễn viên sinh năm 1981 đã có 15 năm đảm nhiệm vai công an trên màn ảnh. Và đa phần đó đều là công an chính trực, hết lòng tận tuỵ vì công việc.

Về trường hợp của Quỳnh Kool, tuy chịu khó thay đổi hình ảnh nhưng có thể thấy các vai diễn mà cô đảm nhận thường theo motif ghét trước yêu sau, oan gia ngõ hẹp. Đừng Bắt Em Phải Quên, Đừng Làm Mẹ Có, Gara Hạnh Phúc, Hướng Dương Ngược Nắng,… dù là tiểu thư hay mẹ đơn thân nghèo khổ thì cũng đi đúng theo motif này.

Bình luận của khán giả: - Cười chết mất, không cãi được câu nào - Lương Thanh dạo này bớt bầu rồi nhưng vẫn lừa hoặc bị lừa - Việt Anh - Doãn Quốc Đam hai thành viên cứng của câu lạc bộ tù tội - Riêng Thu Quỳnh thì nhạc nào cũng nhảy, vai nào cũng cân - Còn xúc xích chạy bằng cơm Tuấn So, vai nào cũng có bố mẹ ly dị nữa

Nguồn ảnh: VTV