Nàng WAG Doãn Hải My đọ sắc cùng Hồ Ngọc Hà: Tiểu thư Hà thành khí chất và nữ hoàng giải trí, ai đẹp hơn?

Tối 22/4, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh khi cô ngồi cạnh nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong một livestream. Màn "đọ sắc" bất ngờ giữa nữ hoàng giải trí và nàng WAG xinh đẹp nhất làng bóng đá khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ. Dù chênh lệch nhau đến 17 tuổi, cả hai mỹ nhân đều toát lên thần thái và nhan sắc rạng ngời, khiến người xem không khỏi đặt ra câu hỏi: Ai mới thực sự nổi bật hơn?

Hồ Ngọc Hà, sinh năm 1984, là một trong những biểu tượng nhan sắc và phong cách của làng giải trí Việt trong suốt gần hai thập kỷ. Ở tuổi 41, cô vẫn giữ được làn da căng bóng, đường nét gương mặt sắc sảo và thần thái sang trọng. Trong video, Hà Hồ diện áo hoa nhí nhẹ nhàng, trang điểm tự nhiên, khoe nụ cười tươi tắn đặc trưng. Vẻ đẹp của cô không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ sự tự tin và phong cách đã được tôi luyện qua thời gian.

Bên cạnh Hà Hồ là Doãn Hải My – sinh năm 2001, vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu và từng được biết đến là thí sinh Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Doãn Hải My mang nét đẹp trẻ trung, thanh thoát. Ở tuổi 24, Hải My sở hữu làn da mịn màng, gương mặt phúc hậu cùng đôi mắt long lanh. Trong khung hình chung, cô chọn phong cách trang điểm tông hồng ngọt ngào, làm bật lên sự nữ tính và dịu dàng.

Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu độ sắc cùng Hồ Ngọc Hà

Dù khoảng cách tuổi tác giữa Hồ Ngọc Hà và Doãn Hải My lên tới gần hai thập kỷ, thế nhưng điều ấn tượng là... nó gần như không hiện hữu trong bức ảnh. Nếu chỉ nhìn vào diện mạo, không ít người có thể sẽ nhầm lẫn họ chỉ chênh nhau vài tuổi. Hồ Ngọc Hà toát lên vẻ đẹp mặn mà và đầy khí chất, trong khi Doãn Hải My lại nổi bật với sự trẻ trung, trong trẻo đúng tuổi đôi mươi.

Cư dân mạng bàn luận sôi nổi về màn đọ sắc của hai mỹ nhân nổi bật showbiz Việt: "Cả hai đều đẹp theo một cách riêng, không thể nói ai hơn ai!", "Hồ Ngọc Hà đúng là tượng đài nhan sắc, đẹp bất chấp thời gian", hay "Hải My nhìn rất tươi tắn và dịu dàng, đúng chuẩn nàng dâu quốc dân", "Hồ Ngọc Hà đúng đỉnh, đẹp cỡ Hải My mà ngồi cạnh vẫn phần nào lép vế", "Nhìn đâu biết Hà Hồ hơn Hải My mười mấy tuổi đâu"...

Nếu xét về độ nổi bật trong khung hình, Hồ Ngọc Hà có phần ấn tượng hơn nhờ sự tự tin và thần thái quen thuộc của một ngôi sao giải trí lâu năm. Tuy nhiên, Doãn Hải My cũng không hề lép vế, ngược lại còn khiến nhiều người yêu mến vì sự rạng rỡ và dịu dàng đầy cuốn hút. Màn "đọ sắc" giữa hai thế hệ nhan sắc này cho thấy rằng, tuổi tác chỉ là con số – thần thái và sự tự tin mới là vũ khí tối thượng của phái đẹp.

Ngoài ra, trong livestream, cả hai người đẹp cùng nhau chia sẻ về thời gian mang bầu và bí quyết để lấy lại vẻ ngoài cuốn hút, xinh đẹp hậu sinh con. Doãn Hải My cho biết sự yêu thương từ chồng và gia đình giúp cô toả ra một năng lượng tích cực cũng như có trạng thái tốt nhất, sức khoẻ tinh thần tốt, vẻ ngoài rạng rỡ, hạnh phúc.

Doãn Hải My và Hồ Ngọc Hà chia sẻ bí quyết để có trạng thái tốt nhất sau sinh

Hồ Ngọc Hà là ca sĩ, người mẫu, diễn viên, sinh năm 1984 tại Quảng Bình. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 16 tuổi và nhanh chóng nổi tiếng với vai trò ca sĩ qua hàng loạt bản hit như Tìm lại giấc mơ, Cả một trời thương nhớ... Cô hiện là mẹ của ba con và có cuộc sống viên mãn bên chồng – diễn viên Kim Lý.

Doãn Hải My sinh năm 2001, tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Cô từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, nổi tiếng với vẻ đẹp dịu dàng, tri thức và tài năng. Cô là vợ của tuyển thủ quốc gia Đoàn Văn Hậu và thường xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, thanh lịch, nhận được nhiều cảm tình từ công chúng.