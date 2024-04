"Nàng tiên cây" từng hút 600 triệu lượt view trên Weibo khi thông báo kết hôn có visual đỉnh tới đâu?

Nàng thơ khuynh đảo màn ảnh Nhật những năm 2000

Nữ thần Aoi Yu từng khiến người ta mê mẩn một thời

Aoi Yu sinh năm 1985 và đã bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 1999 với vai trò người mẫu cho các tạp chí nhờ vẻ đẹp trong veo, thánh thiện cùng khả năng "bắn ảnh" hút hồn. Đỉnh cao sự nghiệp của nữ thần nhan sắc xứ phù tang bắt đầu nở rộ khi vô tham gia những bộ phim như "All About Lily Chou-Chou" (2001) "Hana and Alice" (2004), “Honey and Clover” (2006), "Osen" (2008). “Vampire” (2011) và “Tokyo Ghoul” (2017).

Vào thời điểm công nghệ makeup còn rất hạn chế, Aoi Yu vẫn ghi điểm với visual đặc biệt. Đôi mắt tròn trong veo, khuôn mặt trái xoan, hay đôi môi trái tim nũng nịu hay mái tóc đen xoăn nhẹ của cô đều khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi không quên.

Osen là một trong những tác phẩm để đời của Aoi Yu, tạo hình ngày ấy của cô cũng có thể coi là "sách mẫu" cho nhiều hậu bối sau này

Biểu tượng của phong cách Mori Girl

Nhờ vai diễn trong "Honey and Clover", Aoi Yu đã giúp phong cách Mori Girl trở thành xu hướng ăn mặc thịnh hành nhất nhì xứ sở hoa anh đào vào năm 2007. Mori trong tiếng Nhật có nghĩa là "rừng" và ta có thể tạm hiểu Mori Girl là để chỉ những cô gái thích mặc trang phục mềm mại, rộng rãi và có sự pha trộn giữa đồ vintage với đồ handmade, tạo liên tưởng tới hình ảnh cỏ cây, thiên nhiên. Những item chủ đạo của style này có thể là váy dài, áo len dáng suông, quần áo có hoạ tiết hoa cỏ, phụ kiện như khăn quàng, mũ len, và túi xách làm từ vải thô hoặc da. Tủ đồ Mori Girl cũng thiên về các tông màu nhẹ nhàng, trung tính như màu kem, màu be, màu xanh lá cây nhạt hay màu nâu đất.

Bên cạnh đó, mái tóc rối, có phần xoăn tự nhiên hay khuôn mặt mộc mạc, ít makeup của Aoi Yu cũng là những chi tiết đắt giá, giúp hình ảnh Mori Girl của cô càng thêm trọn vẹn, tạo dấu ấn riêng và khiến người ta muốn học hỏi theo.

Nữ thần hút 600 triệu lượt view khi thông báo kết hôn

Aoi Yu và Yamasato Ryota

Là một trong những tượng đài nhan sắc thập niên 2000 của Nhật Bản, Aoi Yu luôn được coi như hình mẫu trong mở của nhiều chàng trai. Năm 2019, cô bất ngờ thông báo kết hôn với nam danh hài Yamasato Ryota chỉ sau hơn 2 tháng quen biết, khiến cộng đồng mạng châu Á vô cùng ngỡ ngàng, đặc biệt là netizen Trung. Sở hữu lượng fan Trung rất khủng, các topic liên quan tới chuyện Aoi Yu kết hôn từng chễm chệ trên các vị trí top đầu của MXH Weibo, thu hút tới 600 triệu lượt view.

Lý do là bởi từ trước tới nay, mỹ nhân sinh năm 1985 luôn là người kín tiếng trong đời sống riêng tư, một phần là vì nửa kia của cô có phần kém sắc, hay theo như cư dân mạng đánh giá là tương đối lệch với nữ thần sắc đẹp. Tới năm 2022, cặp đôi đón đứa con đầu lòng, Aoi Yu cũng ít xuất hiện hơn trước công chúng và tập trung vun vén cho gia đình nhỏ. Dù vậy, câu chuyện nhan sắc hay phong cách của cô vẫn là điều người ta quan tâm.