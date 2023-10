Nàng thơ Đông Cung gây thất vọng vì kém sắc ngày trở lại, hết thời phải đi đóng vai "quần chúng" cho đàn em

Dự án cổ trang Vi Hữu Ám Hương Lai của Vu Chính đang đi đến đoạn kết, khiến người xem vô cùng xôn xao khi nữ chính Hoa Thiển (Châu Dã) có nguy cơ không thành đôi với bất cứ nhân vật nam nào. Nhiều khán giả giật mình khi tất cả diễn biến phim trước giờ nhiều khả năng chỉ là một giấc mơ mà Hoa Thiển trải qua mà thôi.

Có lẽ vì lo ngại đoạn kết phim có thể gây tranh cãi, Vu Chính đã có pha "đánh lạc hướng" khi mời 3 diễn viên có tiếng đóng vai quần chúng trong phim. Một trong số đó chính là "nàng thơ Đông Cung" Bành Tiểu Nhiễm.

Vi Hữu Ám Hương Lai mời dàn cameo "góp vui"

Trong tình tiết Vi Hữu Ám Hương Lai, Hoa Thiển đã bị Trọng Khê Ngọ (Vương Tinh Việt) đem nhốt trong Trọng Thị Viên suốt 2 năm trời. Tại đây, cô hòa nhập vào cuộc sống lao động như mọi người, may mắn có thêm nhiều người bạn mới (các vai cameo do Tôn Di, Dương Húc Văn và Bành Tiểu Nhiễm đóng). Một trong số đó là cô nàng Bạch Lạc do Bành Tiểu Nhiễm thể hiện. Bạch Lạc chỉ xuất hiện trong vài cảnh ngắn ngủi, cho thấy tính cách tươi sáng, có chút dí dỏm và thích "hóng chuyện".

Nàng Tiểu Phong tuyệt sắc một thời giờ gây thất vọng khi trở lại

Mặc dù gây chú ý khi trở lại màn ảnh lần này nhưng Bành Tiểu Nhiễm lại gây thất vọng vì nhan sắc, khí chất không còn được như trước. Nhiều bình luận trên Weibo nhận xét Bành Tiểu Nhiễm khá nhạt nhòa, có phần kém sắc do tạo hình, tóc tai không nổi bật. Ngoài ra, sự xuất hiện của nữ diễn viên trong phim cũng vô cùng ngắn ngủi, nếu không được đề cập và lan tỏa trên MXH thì chưa chắc khán giả đã kịp thời nhận ra.

Sau thành công của Đông Cung vào năm 2019, cho đến nay Bành Tiểu Nhiễm vẫn loay hoay tìm chỗ đứng cho mình. 4 năm đã trôi qua nhưng có thể thấy nữ diễn viên 9X đang ngày càng tụt dốc, đối mặt với nguy cơ hết thời vì thiếu hụt tài nguyên lẫn một ekip tài năng nâng đỡ phía sau. Những bộ phim cô từng đóng chính vừa qua như Tinh Hà Trường Minh, Quân Cửu Linh, Xuân Khuê Mộng Lý Nhân... đều thất bại, kém tiếng đến xót xa. Giờ đây, việc Bành Tiểu Nhiễm phải đóng quần chúng cho đàn em mới nổi như Châu Dã càng cho thấy sự thụt lùi của nàng "hồng y mỹ nhân" Tiểu Phong ngày nào.