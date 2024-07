Nâng ngực bằng mỡ tự thân, người phụ nữ ở Thái Nguyên gặp biến chứng, mưng mủ nặng nề

Sau hơn 2 tháng thực hiện phẫu thuật nâng ngực bằng mỡ tự thân, chị N.N.V (42 tuổi, Thái Nguyên) đến Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC khám trong tình trạng đau, sưng nề, mưng mủ trầm trọng hai bên ngực.

Trước đó, chị đã thăm khám tại cơ sở y tế địa phương, được chẩn đoán nhiễm trùng da mô mềm nhưng quá trình điều trị bằng kháng sinh không thuyên giảm.

Tại viện, kết quả siêu âm và chụp cộng hưởng từ của bệnh nhân cho thấy hình ảnh các ổ dịch viêm, áp xe rải rác tuyến vú hai bên. Đồng thời, bệnh nhân được chọc dịch ổ áp xe lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, kết quả dương tính với vi khuẩn NTM. Bác sĩ chẩn đoán xác định chị V. nhiễm trùng da mô mềm do vi khuẩn Mycobacterium fortuitum - một loài vi khuẩn lao không điển hình (NTM)

Hình ảnh chụp cộng hưởng từ của bệnh nhân cho thấy các ổ viêm, áp xe rải rác tuyến vú hai bên.

Nhận định về ca bệnh, BSNT. Trần Hữu Đạt - Phòng Vi sinh, Trung tâm Xét nghiệm MEDLATEC cho biết: "Nguyên nhân dẫn tới tình trạng nhiễm trùng của chị V. có thể do quá trình thực hiện phẫu thuật không đảm bảo các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn. Trường hợp này vấn đề thẩm mỹ không còn đặt lên hàng đầu mà trước mắt cần giải quyết tình trạng nhiễm trùng cho bệnh nhân, phòng tránh tai biến sốc nhiễm khuẩn, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng".

May mắn, nhờ kỹ thuật lấy mẫu bệnh phẩm để làm xét nghiệm chẩn đoán hiện đại, sau khi phát hiện đích danh căn nguyên gây bệnh do vi khuẩn NTM, chuyên gia đầu ngành và ekip bác sĩ đã kịp thời xử trí dẫn lưu dịch và điều trị phác đồ kháng sinh nghiêm ngặt. Sau 1 tháng, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân hết hoàn toàn, kết quả xét nghiệm vi sinh không phát hiện vi khuẩn.

Vi khuẩn NTM có tỷ lệ kháng thuốc cao, quá trình điều trị phức tạp

NTM (Non Tuberculosis Mycobacteria) là một loài vi khuẩn có mặt trong môi trường (đất, nước…) gây ra tình trạng nhiễm trùng, đặc biệt ở những người có hệ miễn dịch kém.

Vi khuẩn NTM gây ra tình trạng nhiễm trùng ở người

Nhắc đến chủng Mycobacteria, nhiều người dân lầm tưởng NTM là nguyên nhân gây bệnh lao, tuy nhiên, NTM là một loài vi khuẩn gây nhiễm trùng ngoài phổi mà không phải bệnh lao.

Vi khuẩn NTM gây ra các triệu chứng như viêm phổi, ho khan kéo dài, sốt, giảm cân, viêm mô mềm, viêm da, nhiễm trùng sau phẫu thuật…

BSNT. Trần Hữu Đạt cho biết: "Tỷ lệ nhiễm trùng da mô mềm do NTM đang ngày càng gia tăng. Tình trạng này thường bị bỏ qua do triệu chứng không điển hình và bác sĩ không chỉ định thường quy các xét nghiệm chẩn đoán NTM. Đồng thời, điều trị NTM khác hoàn toàn với các nhiễm trùng do vi khuẩn thông thường khác, do NTM có tỷ lệ kháng thuốc cao, tính dung nạp thuốc kém, phác đồ điều trị rất dài và cần phối hợp nhiều thuốc".

