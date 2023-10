Nàng Hậu Việt từng bị chê "lười biếng" ở Miss Grand International, khóc nức nở vì trượt Top 5 trên sân nhà, cuộc sống hiện tại thế nào?

Bị chê thiếu chuyên nghiệp, ăn mặc xuề xòa khi thi quốc tế

Năm 2017, Việt Nam đăng cai cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Đại diện của nước chủ nhà khi đó là Á hậu Huyền My.

Trước khi bước vào cuộc thi, Huyền My được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật nhất vì cô sở hữu gương mặt, hình thể không thua kém các người đẹp mang sash mạnh. Bên cạnh đó, với lợi thế "sân nhà" và có tới 3 thành viên ban giám khảo là người Việt, khán giả hy vọng Huyền My được gọi tên trong Top 5 chung cuộc.

Thế nhưng, kết quả đã không được như kỳ vọng, Huyền My chỉ dừng chân tại Top 10 và có một giải phụ của nhà tài trợ. Bên cạnh đó, cuộc tranh cãi về lý do Huyền My không tiến sâu hơn cũng gây xôn xao dư luận một thời.

Theo chia sẻ từ giám khảo Giáng My, Huyền My thiếu sự ổn định và chuyên nghiệp trong lúc diễn ra các hoạt động bên lề. Ví dụ như ngày đầu tiên nhập cuộc, các thí sinh đều lên đồ chỉn chu thì Huyền My lại mặc áo phông và quần jeans, đi giày thể thao. Hay trong lúc đi ăn trưa, khi các thí sinh khác vẫn ăn diện cầu kì thể hiện phong thái của hoa hậu thì Huyền My lại chỉ đi dép, trang phục thiếu chỉn chu, chưa phù hợp với tầm cỡ của một cuộc thi quốc tế.

Bên cạnh đó, việc Huyền My liên tục cáo ốm trong các buổi giao lưu, các hoạt động chung vì lí do sức khỏe cũng khó có thể chấp nhận vì các thí sinh đến từ các quốc gia khác nhau, khác múi giờ song họ vẫn tươi cười, đây cũng chính là điều khiến Huyền My mất điểm ngay cả trong mắt ban giám khảo Việt Nam.

Trong đêm chung kết Miss Grand International 2017, Huyền My đã bật khóc nức nở khi nhận kết quả dừng chân ở Top 10. Những giọt nước mắt của người đẹp khi đó cũng trở thành đề tài gây tranh cãi. Bên cạnh những lời động viên thì nàng Hậu cũng phải đối mặt với những chỉ trích cho rằng cô quá trẻ con, hiếu thắng và thiếu chuyên nghiệp.

Giữa những thông tin không hay về mình, Huyền My chọn cách im lặng. Nhưng sau khi sự việc lắng xuống, người đẹp mới chính thức có lời phản hồi và làm rõ những phê bình hướng về mình. Cô cho biết bản thân thực sự sốc khi nghe những nhận xét đó và khẳng định các thông tin nêu trên là bịa đặt vì trên fanpage cuộc thi lẫn trang cá nhân của cô có rất nhiều hình ảnh, clip Huyền My giao lưu thân thiện với các thí sinh khác. Ngoài ra cô còn có những hành động được đánh giá cao như tặng đồ tập cho thí sinh Haiti, tặng quà cho tất cả thí sinh nhân ngày 20/10.

Động thái của Huyền My đã giúp người đẹp lấy lại thiện cảm của một bộ phận khán giả. Tuy nhiên, lùm xùm tại Miss Grand Vietnam 2017 vẫn là câu chuyện gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Huyền My trong mắt công chúng, thậm chí đến nay vẫn thỉnh thoảng bị nhắc lại.

Cuộc sống hiện tại của nàng Hậu: Ít hoạt động showbiz, du lịch nước ngoài thường xuyên, mê đánh golf

Sau lần "chinh chiến" quốc tế ồn ào, Huyền My không hoạt động sôi nổi trong giới giải trí. Cô tập trung cho công việc MC của các chương trình thể thao và trở thành biên tập viên cho kênh truyền hình thể thao sau đó. Sự chỉn chu về ngoại hình khi lên sóng và khả năng dẫn chương trình của Huyền My ngày càng ghi điểm và được đánh giá cao. Bên cạnh đó, cô cũng được mời tham gia nhiều dự án quảng cáo và làm đại sứ cho một số thương hiệu, đặc biệt là về mảng làm đẹp.

Nhắc đến Huyền My, ngoài nhan sắc xinh đẹp thì khán giả còn ấn tượng với cuộc sống sang chảnh của cô. Mỹ nhân sinh năm 1995 thường xuyên có những chuyến du lịch cùng gia đình ở nhiều nước trên thế giới. Cô sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu từ đồng hồ, túi xách đến quần áo, và cả bộ sưu tập bearbrick (mô hình gấu) có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Một trong những niềm đam mê khác của Huyền My là chơi golf, không chỉ vậy, mỗi lần ra sân là nàng Hậu lại diện những outfit vô cùng sang chảnh và thời thượng.

Gần đây, Huyền My chính thức khai trương cơ sở làm đẹp của riêng mình. Nàng Hậu dành 2 năm im ắng, không hoạt động showbiz vì muốn tập trung cho công việc kinh doanh.

"Dần dần, tôi không thích xuất hiện ở nơi đông người nữa và cũng không muốn cuộc sống bon chen hay áp lực. Tuổi trẻ của tôi, tôi nghĩ mình đã cống hiến đủ rồi và đến thời điểm này, tôi lựa chọn cuộc sống yên bình gần gia đình, được làm những gì bản thân yêu thích", cô chia sẻ.