Á hậu Huyền My lộ diện với visual khác lạ, netizen bất ngờ: "Không còn nhận ra"

Vắng bóng tại các sự kiện showbiz đã lâu, cuộc sống hiện tại của Á hậu Huyền My gây tò mò cho netizen. Vừa qua, người đẹp đã đăng tải video khoe visual cận mặt khiến cư dân mạng ngỡ ngàng. Ai nấy đều bất ngờ khi thấy diện mạo hiện tại vô cùng khác lạ của Á hậu Huyền My. Sự chú ý của netizen đổ dồn vào sóng mũi cao của nàng Hậu, đặt nghi vấn cô đã đụng chạm "dao kéo".

Huyền My lộ diện với sống mũi cao, khác biệt hình ảnh trước đây

Clip: Á hậu Huyền My khiến netizen ngỡ ngàng khi khoe nhan sắc hiện tại

Tính đến thời điểm hiện tại, đoạn clip bắt cận nhan sắc của Á hậu Huyền My thu hút đến hơn 1,1 triệu lượt xem. Không ít cư dân mạng để lại bình luận dưới video:



- Không nhìn hình đại diện chắc không biết là Á hậu Huyền My.

- Nhìn nét của Huyền My giờ bị cứng ấy, trả lại Huyền My ngày xưa cho tôi.

- Trước là nét đẹp riêng nhìn là nhận ra, giờ nét đẹp công nghiệp rồi.

- Chưa sửa thì nét đẹp dễ thương, còn bây giờ nhìn Tây hơn. Mũi ngày xưa đã đẹp lắm rồi.

Người đẹp Huyền My lên ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014, cùng với Hoa hậu Kỳ Duyên và Á hậu 2 - Nguyễn Lâm Diễm Trang. Thời điểm đó, cô được yêu mến vì nhan sắc nữ tính với điểm nhấn là chiếc răng khểnh duyên dáng.

Huyền My thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014

Giành ngôi Á hậu, Huyền My đắt show sự kiện, quảng cáo. Sau 3 năm mài giũa, Huyền My trở thành đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Grand International 2017 tổ chức tại Việt Nam. Ở cuộc thi năm đó, Huyền My được xếp vào nhóm thí sinh nổi bật của khu vực châu Á. Cô cũng gây ấn tượng với công chúng bởi kỹ năng trình diễn. Chung cuộc, Huyền My đã vào top 10 Miss Grand International 2017. Kết quả này khiến Huyền My tiếc nuối. Sau cuộc thi, Huyền My khẳng định cô không tham gia bất kỳ một cuộc thi sắc đẹp quốc tế nào nữa. Người đẹp cho rằng mình đã có đủ những trải nghiệm đáng nhớ của thanh xuân.

Huyền My dừng chân ở top 10 Miss Grand International 2017

Những năm qua, Huyền My không tham gia nhiều trong các hoạt động showbiz. Cô tập trung cho vai trò biên tập viên chương trình thể thao. Người đẹp tâm sự cô không còn muốn xuất hiện trong nhiều sự kiện vì đã tìm thấy hạnh phúc trong công việc hiện tại. Bên cạnh đó, Huyền My cũng được biết đến là người đẹp đam mê bộ môn golf. Được biết, người đẹp cũng đã từng giành thành tích ở một số giải nghiệp dư.

Á hậu Huyền My rất chăm luyện golf

Hiện tại, cô tập trung nhiều cho vai trò biên tập viên