Nàng dâu Việt có vườn rau 150m2 ở Malaysia: Làm nông dân 3 tiếng/ngày, ba mẹ chồng phụ tưới cây

Nếu như bình thường vườn rau ngập tràn rau củ quả gây ấn tượng một phần thì những vườn rau thuần Việt ở nước ngoài lại được chú ý gấp 2, 3 lần. Bởi lẽ ở nơi đất khách quê người, để trồng được nhiều loại rau như ở Việt Nam không phải chuyện dễ dàng.

Vì vậy mà mới đây người mê làm vườn nói riêng và cư dân mạng nói chung đã không khỏi xuýt xoa khi được nhìn ngắm khu vườn của chị Huỳnh Diễm Ly (sinh năm 1975). Đang sinh sống ở Malaysia nhưng vườn rau của chị Ly chẳng khác gì ở Việt Nam với đủ loại rau thuần Việt như bầu, bí, hoa thiên lý, mồng tơi, các loại rau thơm,...

Khu vườn nhà chị Diễm Ly luôn xanh tốt quanh năm

Chị Diễm Ly - chủ nhân khu vườn

Được biết chị Diễm Ly sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, gia đình vốn làm nông nên từ nhỏ chị đã thường theo chân bố mẹ đi làm vườn. Sau này khi đã xuống TP.HCM sinh sống và làm việc rồi theo chồng sang Malaysia, chị vẫn giữ niềm đam mê trồng trọt. Vì vậy trong mảnh đất 1200m2 của gia đình, chị đã dùng 150m2 để làm vườn. Bố mẹ chồng chị Diễm Ly cũng rất ủng hộ và giúp đỡ con dâu trong việc trồng trọt, tưới cây.

“Về cơ bản thì trồng rau ở Malaysia hay ở Việt Nam cũng giống nhau. Khi muốn trồng cây gì, rau gì thì việc đầu tiên là phải có kiến thức cơ bản như biết cây hợp khí hậu nóng hay lạnh. Chẳng hạn thời tiết nắng nóng mà trồng khoai tây, súp lơ hay cà rốt thì sẽ không hiệu quả. Tiếp đến là phải biết cây nên được gieo hạt ngày nào tháng nào, phân thuốc nước cũng phải tùy loại cây mà chăm bón cho phù hợp” - chị Diễm Ly nói thêm.

Hạt giống và cây giống chủ yếu được chủ nhân khu vườn chuyển từ Việt Nam sang. Chị Ly cho biết khi sử dụng các dịch vụ chuyển hàng nhanh thì chỉ cần 3 ngày là đã sang đến nơi, chuyển cả bầu đất cũng không lo cây chết. Tuy nhiên với những cây cao lớn thì phí vận chuyển khá đắt.

Nhiều loại rau quả được chị Ly đem giống từ Việt Nam sang

Giống như nhiều người trồng rau sạch ở Việt Nam, chị Diễm Ly cũng cho rằng tự trồng rau sẽ tốn kém hơn so với đi mua rau: “Để có vườn rau sạch tại nhà không chỉ cần công sức mà còn trải qua rất nhiều giai đoạn. Tính từ lúc trồng đến khi thu hoạch thì phải chăm bón thuần sạch, mua chuối, trứng, sữa về ủ làm phân, không bón phân hóa học, bắt sâu mỗi ngày, tự làm thuốc xịt bằng rượu, tỏi ớt khi cây bị rệp, rầy thì chi phí đắt rất nhiều lần mua rau chợ”.

Đặc biệt vườn rau sạch đã đóng góp một phần không nhỏ cho chủ nhân trong công cuộc gìn giữ vóc dáng, chăm sóc sức khỏe. “Một phần do cơ địa của mình không dễ lên cân và một phần là mình được ăn rau sạch tự trồng. Mình ăn uống thoải mái, không kiêng món gì nhưng những món tốt cho sức khỏe sẽ ăn nhiều hơn. Mỗi ngày mình cũng vận động nhiều, làm vườn khoảng 3 tiếng đồng hồ, tập yoga và đi bộ khoảng 1 tiếng rưỡi, uống 2 lít nước ấm, không thích ăn đồ ngọt, rất ít khi uống nước ngọt đóng chai và luôn đi ngủ lúc 9:30 tối” - chị Diễm Ly chia sẻ bí kíp giữ dáng.

Vóc dáng xịn xò của người mẹ 3 con

Nói thêm về vườn rau và cuộc sống hiện tại ở Malaysia, nàng dâu Việt rất vui vẻ: “Từ ngày theo chồng mình đã xác định sẽ ở nhà làm nội trợ nhưng sau vài năm về nhà chồng, mình lại có cơ hội tự kinh doanh online. Công việc chỉ cần tập trung làm từ 1h30 - 5h chiều nên mình vừa có nhiều thời gian lo cho gia đình vừa có thêm thu nhập ổn định. Phần thu nhập này mình tự do làm gì mình thích. Mình bằng lòng với gia đình, các con, công việc và thấy thật may mắn, hạnh phúc mỗi ngày. Nếu mình dành nhiều thời gian hơn cho việc kiếm tiền thì mình sẽ có nhiều tiền hơn hiện tại nhưng mình chọn gia đình, chọn sự an yên mà mình đã và đang có”.

Bí và mướp sai trĩu quả

Một số hình ảnh khác trong vườn rau