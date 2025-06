Nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ thảm kịch hàng không tại Ấn Độ bất ngờ hứng chỉ trích

Trong khi gia đình và người thân của những nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc của Air India đang bắt đầu tổ chức tang lễ và lễ tưởng niệm, người duy nhất sống sót, anh Vishwash Kumar Ramesh (40 tuổi) lại vừa xuất hiện trước truyền thông để kể lại trải nghiệm kinh hoàng của bản thân.

Trong các cuộc phỏng vấn từ giường bệnh với Đài truyền hình quốc gia Ấn Độ DD TV, Ramesh kể rằng sau cú va chạm đầu tiên, anh không chắc mình còn sống. Anh ngồi ở hàng ghế gần cửa thoát hiểm và khi mở mắt ra, xung quanh chỉ còn là cảnh tượng hoang tàn.

“Lúc mở mắt ra, tôi thấy mình vẫn còn sống. Tôi cố tháo dây an toàn và đã làm được. Sau đó tôi tìm cách thoát ra ngoài” anh nhớ lại.

Dù ngồi gần cửa thoát hiểm, Ramesh cho biết anh không cần mở cửa vì nó đã hoàn toàn bị phá huỷ. “Ghế tôi bị gãy, cửa cũng gãy. Tôi thấy một khoảng trống và bước ra” anh kể.

Nhưng sau khi lời kể của anh được phát sóng, đã có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều xuất hiện. Một số người cho rằng lời kể của anh ngày càng bất hợp lý so với thông tin ban đầu. Tuy nhiên, cũng có nhiều bình luận cho rằng hành khách này không có lý do để nói dối:

"Anh ta càng nói càng thấy nhiều điều đáng ngờ”

“Không, tôi vẫn không thể tin chuyện này.”

“Không đời nào anh ấy có thể nói dối những chuyện này. Người em trai, gia đình, hồ sơ của hãng hàng không, xét nghiệm DNA… chỉ có một kết luận duy nhất - mọi thứ anh ấy kể là thật và anh ấy duy nhất còn sống. Đã từng xảy ra việc tương tự, đây không phải lần đầu.”

“Thực sự đáng thương, tôi không dám tưởng đến cảnh tượng kinh hoàng ấy."

Được biết, Vishwash Kumar Ramesh là công dân Vương quốc Anh, sống tại London cùng vợ và con. Anh sinh ra ở Ấn Độ và đã chuyển đến Anh từ năm 2003. Ramesh đang trở về Anh sau chuyến thăm gia đình ở Ấn Độ cùng em trai thì gặp nạn. Em trai anh không may đã trở thành một trong số những nạn nhân trong chuyến bay định mệnh ấy.

Ramesh hiện chỉ bị xây xát nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo thống kê mới nhất, số người thiệt mạng trong vụ thảm hoạ hàng không vào ngày 12/6 hiện đã lên tới 279 người, bao gồm cả hành khách, phi hành đoàn và những người bên dưới mặt đất. Cụ thể, có 241 người trên khoang đã thiệt mạng, cùng với hàng chục người đang ăn trưa trong một ký túc xá của trường y, nơi máy bay lao vào.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: The Project Unity)

Quá trình nhận dạng các nạn nhân đang gặp vô vàn khó khăn do sức nóng và vụ nổ quá lớn khiến nhiều thi thể bị cháy rụi hoàn toàn. Theo The New York Times, các bác sĩ pháp y cho biết nhiệt độ tại hiện trường có thể lên tới 1.500 độ C.

Ông HP Sanghvi, Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học Pháp y Gandhinagar. chia sẻ: “Nhiệt độ cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến ADN ở các bộ phận cơ thể. Hiện tại, toàn bộ quy trình, từ việc thu thập mẫu ADN của nạn nhân và thân nhân đến khâu đối chiếu cuối cùng đang được tiến hành suốt ngày đêm.”

Nguồn: DD TV, The New York Times