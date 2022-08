Nằm trong vùng bão có thể đi qua, Hà Nội sắp đón mưa đỉnh điểm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay (10/8), bão số 2 đã áp sát khu vực phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Dự báo trong ngày hôm nay, bão sẽ đi qua bán đảo Lôi Châu, tiến vào vịnh Bắc Bộ.

Đến 7 giờ sáng mai (11/8), tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 70km về phía Nam, cách Hải Phòng khoảng 110km về phía Đông, cách Thái Bình khoảng 150km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Khoảng trưa mai, bão sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hà Nội có mưa dông rất lớn trong đêm nay và ngày mai (10-11/8)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội nằm trong vùng mà bão có thể đi qua đồng thời nằm trong vùng có thể có gió mạnh từ cấp 6 trở lên.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 nên từ chiều tối nay (10/8) đến ngày 12/8, Hà Nội có mưa to đến rất to và dông. Thời gian mưa đỉnh điểm là đêm nay và ngày mai.

Trong đó khu vực trung tâm thành phố và các huyện phía Bắc và phía Tây thành phố có tổng lượng mưa từ chiều tối nay đến 12/8 từ 120 - 180mm, có nơi trên 180mm.

Các huyện phía Nam thành phố có tổng lượng mưa thời gian này từ 100 - 150mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp, ven sông.