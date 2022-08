Bão số 2 giật cấp 10 và khả năng mạnh thêm, Bắc Bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, lúc 4h ngày 10/8, vị trí tâm bão số 2 (tên quốc tế là Mulan) cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và khả năng mạnh thêm.

Đến 16h cùng ngày, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11.

Bão số 2 di chuyển nhanh, khả năng mạnh thêm

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 4h ngày 11/8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 80km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Việt Bắc của Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4-6m, biển động rất mạnh.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ tối và đêm nay (10/8) gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Đêm 10/8, ngày 11/8, khu vực ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng nhiều khả năng gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Trên đất liền, chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 90mm; trong đó, Quảng Ninh, Hải Phòng phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Trong ngày và đêm 11/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm; Nghệ An lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 70mm. Đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng khu vực trũng, thấp và các đô thị.

Mưa còn kéo dài sang 12/8 với lượng mưa giảm hơn so với ngày 11/8.