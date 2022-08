"Bão số 2 có cường độ phức tạp, gây mưa to đến rất to"

Bão số 2 hiện đang giữ cường độ cấp 8, vị trí tâm bão lúc 4h hôm nay (10/8) cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 160km về phía Đông. Dự báo bão sẽ đi theo hướng Bắc Tây Bắc rồi đổi sang Tây Tây Bắc, khả năng tối nay sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ. Sáng 11/8, tâm bão nằm trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái khoảng 80km về phía Đông Nam. Giữ cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: "Cơn bão số 2 có khá nhiều điểm đặc biệt. Thứ nhất là hoàn lưu bão rộng, mây dông phát triển xa tâm bão. Quan sát hình ảnh vệ tinh, toàn bộ khu vực Vịnh Bắc Bộ đang bao trùm bởi mây dông đậm đặc, gió giật mạnh.

Cường độ của bão số 2 phức tạp. hiện bão cấp 8, có khả năng mạnh cấp 9. Trước khi đổ bộ vào đất liền Việt Nam giảm còn cấp 7, cấp 8. Về quỹ đạo, suốt từ đêm qua (9/8), bão di chuyển chủ yếu về hướng Bắc, nhiều khả năng bão dịch dần về phía Tây Bắc, Tây Tây Bắc và đi qua bán đảo Lôi Châu vào Vịnh Bắc Bộ và sau đó có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Bắt đầu từ chiều tối và đêm nay (10/8), đất liền sẽ có mưa mưa to đến rất to, gió mạnh. Trọng tâm mưa ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó lan nhanh sang toàn Bắc Bộ. Thời điểm mưa to nhất trong đợt này dự kiến gần sáng và ngày mai (11/8). Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét, sạt lở đất".

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; các tỉnh miền núi phía Bắc và các Bộ, ngành khẩn trương chuẩn bị các biện pháp ứng phó với bão.