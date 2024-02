Năm Thìn kể tên dàn ca sĩ sinh năm 1988 đình đám: Hoàng Thuỳ Linh thành công vượt bậc; 3 Quán quân ít hoạt động, tận hưởng cuộc sống!

Không biết có phải trùng hợp hay không mà lứa ca sĩ Việt tuổi Rồng sinh năm 1988 hội tụ rất nhiều gương mặt đình đám và thành công. Tất cả đều sở hữu sự nghiệp viên mãn với nhiều thành tựu đáng kể. Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, cùng điểm lại dàn sao gây bão làng giải trí Việt suốt thời gian qua nhé!

Hoàng Thùy Linh

Kể từ khi tìm được đúng lối đi với việc ra mắt album Hoàng vào năm 2019, tên tuổi của Hoàng Thuỳ Linh như được bước sang một trang mới. Nữ ca sĩ không những khẳng định được chất riêng trong phong cách âm nhạc mà còn đạt được nhiều giải thưởng danh giá, thu về lượng fan đông đảo.

Hoàng Thuỳ Linh thành công khi tìm được lối đi riêng

Khoảng thời gian 2019 đến nay có thể nói là thời điểm mà sự nghiệp Hoàng Thuỳ Linh rực rỡ nhất khi cô liên tục được gọi tên ở các lễ trao giải danh giá trong đó có cả MAMA. Thừa thắng xông lên, nữ ca sĩ tiếp tục phát hành album LINK vào năm 2022 như một cột mốc khẳng định dấu ấn âm nhạc của bản thân. Đặc biệt, bản hit See tình không chỉ vang danh nơi quê nhà mà còn được bạn bè quốc tế đón nhận vô cùng nồng nhiệt.

Nhận về nhiều giải thưởng danh giá

Năm 2023, Hoàng Thuỳ Linh đánh dấu chặng đường âm nhạc gần 15 năm bằng Vietnamese Concert vào ngày 29/9, góp phần mang về cho cô 2 đề cử WeChoice Awards 2023.

Cô tổ chức thành công liveshow trong năm 2023

Đông Nhi

Sự nghiệp của Đông Nhi bắt nguồn từ lúc trở thành một nữ ca sĩ "online" nhưng được khán giả vô cùng cuồng nhiệt bởi một số ca khúc như Chàng Baby Milo hay Đu quay tình yêu. Cũng chính nhờ hai bản hit này mà tên tuổi của Đông Nhi trở thành hiện tượng mạng lúc bấy giờ. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó Đông Nhi quyết định chia tay công ty cũ để tìm cho mình một hướng riêng. May mắn rằng, nữ ca sĩ được nhiều khán giả rất yêu thích nên các ca khúc sau này khi ra mắt đều nhận được những phản ứng vô cùng tích cực. Đông Nhi cũng là Quán quân đầu tiên của cuộc thi The Remix vào năm 2015.

Đông Nhi nỗ lực thoát mác ca sĩ teen pop

Cuối năm 2018, liveshow kỷ niệm hoạt động 10 năm của Đông Nhi mang tên Ten On Ten đã thu hút hàng chục nghìn khán giả có mặt với nhiều dư vị cảm xúc khác nhau. Từng ca khúc gắn liền với sự nghiệp Đông Nhi đều được các fan thuộc làu làu và hát vang cùng nữ ca sĩ. Cũng có thể nói, cả chặng hành trình dài 10 năm ca hát được Đông Nhi gói gọn trong 1 liveshow hoành tráng mang đẳng cấp quốc tế.

Liveshow vô cùng thành công

Tính đến thời điểm hiện tại, Đông Nhi đã có 1 sự nghiệp vững chãi cùng tổ ấm hạnh phúc bên ông xã Ông Cao Thắng. Nỗ lực vươn lên từ 1 ca sĩ teen thành ngôi sao hạng A trong showbiz của cô cho đến giờ vẫn được nhiều người ngưỡng mộ.

Nữ ca sĩ hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ của mình

Bảo Thy

Bảo Thy từng được biết đến khi tham gia cuộc thi Miss Audition vào năm 2006 cũng như được xem là những nữ ca sĩ đầu tiên của Vpop thành công với dòng nhạc teen pop. Thời điểm đó, nhắc đến Bảo Thy, khán giả sẽ nhớ tới ngay hai ca khúc vô cùng nổi tiếng chính là 10 minutes và Please tell me why. Cũng nhờ hai ca khúc này mà tên tuổi Bảo Thy càng thêm nổi tiếng và trở thành thần tượng của thế hệ cuối 8x, đầu 9x. Sau đó, hàng loạt ca khúc viral khắp mạng xã hội của Bảo Thy còn có thể kể tới như Công chúa bong bóng hay Ngôi nhà hoa hồng.

Nàng công chúa của nhạc Pop

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Bảo Thy bất ngờ hoạt động chững lại do gặp nhiều biến cố. Cho đến đầu năm 2017, Bảo Thy quyết định tham gia chương trình The Remix 2017 và dần lấy lại hào quang khi xuất sắc giành ngôi vị Quán quân. Tuy nhiên, cô lại không tận dụng hào quang sẵn có từ ngôi vị Quán quân mà hoạt động vô cùng nhỏ giọt. Sau khi lập gia đình, nữ ca sĩ càng hạn chế ra sản phẩm âm nhạc nhiều hơn.

Dù vậy, với nhiều người, Bảo Thy đã trải qua nhiều thăng trầm trong showbiz và giờ là lúc cô dành thời gian xây dựng hạnh phúc cho riêng mình.

Nữ ca sĩ giờ có sự nghiệp ổn định, cuộc sống viên mãn

Noo Phước Thịnh

Không biết có phải là điều trùng hợp hay không khi Quán quân The Remix 3 mùa đầu tiên đều sinh năm 1988 và Noo Phước Thịnh chính là chàng trai duy nhất. Noo Phước Thịnh được biết đến với xuất thân là một người mẫu ảnh cho tạp chí tuổi teen. Sau đó, anh được nữ ca sĩ Thuỷ Tiên phát hiện khả năng âm nhạc và ngỏ ý muốn hợp tác. Có thể nói, đây chính là bước ngoặt của Noo Phước Thịnh và khiến anh có cả một chặng đường hoạt động âm nhạc hơn 10 năm đầy thăng hoa.

Chàng mẫu teen rẽ hướng đi hát và vô cùng thành công

Với Noo Phước Thịnh, từ thời điểm bắt đầu bước chân vào con đường ca hát, anh chỉ mất khoảng vài tháng ngắn ngủi đã có thể gây dựng được tiếng vang và khiến cho người hâm mộ phải "phát cuồng". Trong suốt chặng hành trình của mình, Noo Phước Thịnh đã dần khẳng định được vị thế và là nhân vật không-thể-thiếu của Vpop. Những sản phẩm âm nhạc của Noo Phước Thịnh khi ra mắt đều nhận được sự chú ý của khán giả. Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, Noo Phước Thịnh còn từng thử sức ở vai trò HLV Giọng hát Việt và Giọng hát Việt nhí. Đặc biệt, năm 2018, Noo Phước Thịnh đã xuất sắc đưa học trò Trần Ngọc Ánh lên ngôi vị Quán Quân tại chương trình Giọng hát Việt.

Năm 2023, anh vướng vào lùm xùm đấu tố bản quyền với nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Hai bên đều có lý lẽ của riêng mình khiến nhiều người tiếc nuối cho mối quan hệ tốt đẹp mà cả 2 từng có. Trong những năm gần gây, cũng giống như Bảo Thy và Đông Nhi, Noo Phước Thịnh hạn chế ra sản phẩm mới mà chỉ tập trung chạy show cũng như tham gia một vài sự kiện. Nhiều fan vẫn mong chờ ngày nam ca sĩ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết cùng các sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Thời gian gần đây, Noo ít ra sản phẩm âm nhạc mà chủ yếu hát ở các sự kiện

Ngô Kiến Huy

Là "chàng Bắp" nổi tiếng với nụ cười cùng chiếc răng khểnh dễ thương, Ngô Kiến Huy là một trong những ca sĩ nổi tiếng và có được tin tức ngay khi debut. Sau khi giành giải nhất cuộc thì Vươn tới ngôi sao năm 2008, Ngô Kiến Huy đã trở thành một gương mặt giải trí đáng chú ý ở thời điểm này. Nhắc đến Ngô Kiến Huy, hàng loạt bản hit đưa tên tuổi anh trở nên nổi tiếng đó là Giả vờ yêu, Mưa sao băng, Truyền thái y...

Tuy nhiên cũng vào lúc đỉnh cao của sự nghiệp, Ngô Kiến Huy đã vướng phải scandal chấn động và trở thành một vết trượt dài trong hành trình mà anh đi. Sự nghi hoặc của khán giả vẫn còn gắn với nam ca sĩ suốt một khoảng thời gian dài và phải rất lâu về sau Ngô Kiến Huy mới dần lấy lại được danh tiếng và đột "hot" của mình như thuở mới debut.

Không chỉ thành công với vai trò ca sĩ mà làm diễn viên hay MC cũng rất nổi bật

Trong khoảng thời gian không thành công với âm nhạc, người ta lại thấy Ngô Kiến Huy nổi bật ở vai trò diễn viên hay MC, tham gia truyền hình thực tế. Thậm chí có người cũng khẳng định đã quên hẳn vai trò ca sĩ của Ngô Kiến Huy mà chỉ nhớ tới con đường rẽ hướng của anh. Sự trở lại của Ngô Kiến Huy với MV Truyền thái y vào năm 2019 đã mang lại cú lội ngược dòng hoàn hảo với nhiều thành tích đáng được ghi nhận. Nhờ đó mà Ngô Kiến Huy cũng đã "thoát dớp" cái danh "nam ca sĩ 1 bản hit" như lời BB Trần nói.

Năm 2019, anh tổ chức liveshow kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật. Ngô Kiến Huy còn "chơi lớn" khi quyết định miễn phí toàn bộ vé vào cửa cho 10.000 fan để thưởng thức một đêm diễn trọn vẹn. Sự thành công ngoài sức tưởng tượng của liveshow này cũng được xem là câu trả lời mà Ngô Kiến Huy muốn gửi đến những ai đã từng nghi hoặc anh.

Liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát vô cùng thành công

Isaac

Từng là trưởng nhóm dẫn dắt thành công nhóm nhạc 365, Isaac cũng là thần tượng của bao khán giả trẻ ngay từ khi mới debut. Kể từ khi tách ra solo, sự nghiệp của Isaac cũng khá phát triển khi từng sản phẩm âm nhạc lại có độ chất và cá tính âm nhạc riêng. Một số bản hit solo của Isaac được người hâm mộ yêu thích như Mr. Right, Yêu không nghỉ phép, Tôi đã quên thật rồi...

Gặt hái được nhiều thành công sau khi tách khỏi 365

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng thứ mà Isaac còn thiếu chính là một sản phẩm âm nhạc thật sự bùng nổ dù số lượng ca khúc mà anh ra mắt cũng không hề ít. Bên cạnh việc gắn bó với âm nhạc, Isaac còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh cũng như truyền hình thực tế và cũng có 1 vài thành tựu nhất định.

Isaac đang cần 1 bản hit thật sự bùng nổ

Trịnh Thăng Bình

Debut với vai trò ca sĩ dưới tư cách thành viên nhóm nhạc La Thăng, Trịnh Thăng Bình lại là gương mặt hoạt động solo ấn tượng nhất sau khi nhóm tan rã. Nam ca sĩ được khán giả đặc biệt yêu thích qua các ca khúc ballad như Người ấy, Đã biết sẽ có ngày hôm qua, Tâm sự tuổi 30, Khác biệt to lớn... Những ca khúc của Trịnh Thăng Bình luôn có một sức hút đặc biệt và lôi cuốn khán giả ngay từ những giây đầu tiên.

Tuy nhiên, có thời điểm, nam ca sĩ bị chê bai về giọng hát lơ lớ như người ngoại quốc hát tiếng Việt. Trong 1 dịp trả lòng với truyền thông về sản phẩm mới, Trịnh Thăng Bình chia sẻ: "Thời gian qua tôi dành để nhìn nhận lại bản thân mình. Tôi vừa trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng đó đều là những vấn đề rất cá nhân, tôi không quen kể lể, mà có kể cũng không biết nói như thế nào".

Anh thẳng thắn thừa nhận sai sót trong giọng hát: "Đúng là có những phần biểu diễn mọi người nghe tôi hát cảm thấy không tốt, tôi xin ghi nhận. Thậm chí có những clip hát bản thân tôi cũng không chấp nhận được mình. Từ những góp ý, tôi đã rà soát, kiểm tra lại và nhận ra mình không ổn. Tôi miệt mài với công việc nên chủ quan với sức khoẻ. Tôi bị mất ngủ kéo dài, và vài thứ khác. Giọng hát của tôi đã bị ảnh hưởng nhiều hơn tôi tưởng".

Nam ca sĩ từng gây tranh cãi về giọng hát

Hiện tại, bên cạnh công việc ca sĩ, Trịnh Thăng Bình còn làm một giám đốc của công ty giải trí chuyên sản xuất âm nhạc, đào tạo nghệ sĩ và tổ chức sự kiện.

Nam ca sĩ giờ đã có công ty riêng

Quốc Thiên

Quốc Thiên là nam ca sĩ khá nên duyên với các giải thưởng âm nhạc như giải Nhì Tiếng ca học đường hay Quán quân Vietnam Idol 2008.

Quốc Thiên có duyên với nhiều giải thưởng

Hoạt động âm nhạc khá tích cực nhưng sự nghiệp âm nhạc của Quốc Thiên không có nhiều khởi sắc. Các sản phẩm của anh khi ra mắt hầu hết đều không nhận được quá nhiều sự quan tâm của khán giả. Những khán giả khó tính khẳng định con đường đi của Quốc Thiên là khá "nhạt" và cần có sự mới lạ về cách hát hay từng sản phẩm của anh. Tuy vậy, Quốc Thiên vẫn là một nghệ sĩ được khán giả yêu thích tại các phòng trà và sân khấu âm nhạc mang tính "chính chuyên" thay vì hơi hướng giải trí.