Nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ trước quán bia ở Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực gốc cây trước một quán bia. Hình ảnh khiến nhiều người kinh hãi, đồng thời tò mò nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Sự việc được phát hiện vào khoảng 5 giờ 10 phút ngày 17/6 tại quán bia ở khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Người dân sau đó đã trình báo cơ quan chức năng.

Anh Nguyễn Văn H., một trong những nhân chứng đầu tiên tiếp cận hiện trường cho hay, ban đầu, mọi người tưởng nam thanh niên đang làm gì đó như sửa điện. Đến khi quan sát kỹ mới bàng hoàng nhận ra nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ. Anh H. cùng mọi người tiến lại gần thì phát hiện nam thanh niên đã không còn sự sống. Ai cũng chết lặng với cảnh tượng trước mắt, anh H. nói trên báo VietNamNet.

Hiện trường nơi phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ.

Lực lượng Công an xã An Khánh đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân sự việc sau khi nhận tin báo từ người dân. Lãnh đạo UBND xã An Khánh cho hay, nạn nhân 30 tuổi, quê ở Thái Nguyên. Thi thể người này sau đó đã được đưa về nhà đại thể Bệnh viện Hà Đông, chờ người nhà đến nhận.

Cũng theo báo VietNamNet, vị lãnh đạo UBND xã An Khánh tiết lộ thêm, nguyên nhân ban đầu có thể liên quan đến mâu thuẫn tình cảm.

Thông tin về vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng, thương xót cho nạn nhân, gia đình và cả người kinh doanh quán bia. Cư dân mạng cũng bày tỏ quan điểm trước mọi biến cố trong cuộc đời, mỗi con người chúng ta nên bình tĩnh giải quyết, nghĩ về cha mẹ, người thân, những điều tích cực để có thể mạnh mẽ vượt qua.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.