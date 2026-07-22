Bị nẹt pô trêu chọc, một đối tượng ném đá vào xe của 3 nam thiếu niên, khiến xe mất lái, lao vào tường nhà dân tử vong tại chỗ.

Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 thanh niên để làm rõ về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong.

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm: Ngô Đình Bảo, Phạm Thế Mạnh (cùng SN 2009, trú tại phường Thống Nhất); Đỗ Hoàng Lâm và Nguyễn Hoàng Thủy (cùng SN 2009), Trần Lê Bảo Thịnh và Đinh Ksor Quyết (cùng SN 2008, trú tại phường Pleiku).

6 người bị tạm giữ liên quan đến vụ án mạng khiến 3 thiếu niên đi xe máy tử vong - Ảnh: Công an Gia Lai

Theo điều tra, đêm 12/7, nhóm của Đặng Hữu Thắng (SN 2006, trú tại xã Chư Păh) cùng Lê Nguyễn Hoàng Huy (SN 2011), Nguyễn Hoàng Gia Khang, Lê Xuân Nhật Phú (cùng SN 2012 và trú tại xã Biển Hồ) điều khiển xe máy lên khu vực Pleiku chơi. Trên xe máy của Khang chở Huy, Phú đều không đội mũ bảo hiểm, dùng khẩu trang che biển số, Tiền Phong đưa tin.

Tới Quảng trường Đại Đoàn Kết, nhóm của Thắng nhập vào cùng nhóm 4 xe máy khác, trong đó có Nguyễn Duy Cường (SN 2008) điều khiển xe máy, dùng khẩu trang che biển số chở theo Hà Ngọc Hải (SN 2010, cùng trú phường Thống Nhất).

Nhóm đối tượng truy đuổi, ném đá khiến 3 người tử vong - Ảnh: Công an Gia Lai

Cường mang theo một con dao tự chế để ở trước xe và chở theo một két vỏ chai bia Heineken. Sau đó, Cường chia cho mỗi người ngồi sau trong nhóm 2-3 vỏ chai bia rồi chạy qua nhiều tuyến đường.

Khi đi đến đoạn đường Bà Triệu ra đường Hùng Vương, nhóm của Thắng gặp một nhóm 6 người trên 2 xe máy (dùng khẩu trang che biển số) đi hướng ngược lại. Thấy vậy, Thắng điều khiển xe chen vào giữa 2 xe máy này rồi nẹt pô trêu chọc. Thấy vậy, các đối tượng trên 2 xe máy đã đuổi theo nhóm của Thắng, chạy từ đường Hùng Vương ra đường Trường Chinh, rồi đến ngã tư Lâm nghiệp.

Nhóm của Thắng đã dùng vỏ chai bia ném về phía 2 xe máy kia. Nhóm đối thủ trên 2 xe máy cũng bám đuổi và cầm gạch ném về phía nhóm của Thắng. Cường chở Hải bỏ chạy theo hướng khác, trong khi nhóm của Thắng với 4 xe máy rẽ vào đường Nguyễn Chí Thanh bỏ chạy với tốc độ cao.

Trong lúc hỗn loạn, đến trước số nhà 234 đường Nguyễn Chí Thanh, xe máy do Khang điều khiển chở sau Phú, Huy đã bị ngã, lao lên vỉa hè tông vào vách tường nhà người dân. Ba nạn nhân sau đó đã tử vong khi được đưa đi cấp cứu.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, trong quá trình truy đuổi, Thủy đã ném 1 viên gạch về phía xe máy của Khang làm xe mất lái dẫn đến tai nạn khiến 3 nạn nhân tử vong.

Cũng liên quan đến vấn đề gây rối ANTT trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo thống kê tại phường Quy Nhơn, chỉ tính từ tháng 6/2026 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 3 vụ gây rối trật tự công cộng với 23 đối tượng tham gia, chủ yếu là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 14 đến dưới 18 tuổi. Các nhóm thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội để tụ tập, mang theo hung khí tự chế, điều khiển xe mô tô trên các tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng.

Điển hình như vụ 10 đối tượng thanh thiếu niên tham gia hỗn chiến vào đêm 24/6/2026. Qua điều tra xác định, do mâu thuẫn từ trước với một nhóm thanh niên khác, các đối tượng đã rủ rê nhau qua mạng xã hội, chuẩn bị nhiều loại hung khí nguy hiểm như dao katana, phảng, đao, nỏ, bình xịt hơi cay... rồi điều khiển nhiều xe mô tô tháo biển kiểm soát, dàn hàng ngang, chạy tốc độ cao qua nhiều tuyến đường trên địa bàn để tìm đối phương giải quyết mâu thuẫn.

Khi phát hiện lực lượng Công an đang tuần tra, các đối tượng vứt bỏ một số hung khí rồi bỏ chạy, nhưng sau đó tiếp tục tập hợp, bổ sung hung khí và quay trở lại khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Các thanh thiếu niên cùng hung khí, xe mô tô thu giữ được trong vụ việc“Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 24/6/2026 trên địa bàn phường Quy Nhơn - Ảnh: CA tỉnh Gia Lai

Tại đây, các đối tượng cầm hung khí truy đuổi nhóm thanh niên khác, gây tâm lý hoang mang cho người dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Quy Nhơn đã khẩn trương triển khai lực lượng truy xét, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm. Việc điều tra, xử lý nhanh chóng vụ việc đã góp phần ổn định tình hình, đồng thời thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên.

Để phòng ngừa hiệu quả tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, Công an phường Quy Nhơn khuyến cáo các bậc phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, quản lý chặt chẽ thời gian sinh hoạt, các mối quan hệ xã hội và hoạt động của con em trên không gian mạng; không giao xe mô tô cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển; kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường để phối hợp với nhà trường và lực lượng Công an giáo dục, uốn nắn.

Đối với các em thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia các hội, nhóm có nội dung xấu độc, không tụ tập đông người, không mang theo hung khí, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, không cổ vũ hoặc tham gia các hành vi gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép hay giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Mỗi người dân khi phát hiện các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, chuẩn bị gây rối hoặc các thông tin liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật cần chủ động thông báo ngay cho lực lượng Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý.