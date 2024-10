Nam thanh niên "đu" trend biến hình TikTok khiến ai cũng sốc vì thay đổi ngoạn mục, profile còn khủng hơn

“Em hối hận chưa” đang là trend nổi rần rần trên mạng xã hội TikTok. Để thực hiện trend này, bạn sẽ lựa chọn 2 tấm ảnh hồi nhỏ và hiện tại. Những người “đu trend” thành công là những người sở hữu nhan sắc hồi nhỏ không quá nổi trội, sau quá trình thay đổi lại “lột xác” thành con người khác với vẻ ngoài nổi bật, khiến netizen ai cũng phải thốt lên “em hối hận thật rồi”.

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước khoảnh khắc đu trend “em hối hận chưa” của Jung Hae In. Cho những ai chưa biết, Jung Hae In là nam diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc trực thuộc công ty giải trí FNC Entertainment. Anh nổi tiếng khi tham gia nhiều bộ phim đình đám như: Yêu Tinh; Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi; Hoa Tuyết Điểm… và mới đây nhất là Con Trai Bạn Mẹ - bộ phim đang làm mưa làm gió thời điểm hiện tại.

Đương nhiên, màn “đu trend” này không phải video do anh tự đăng mà là một sản phẩm của fan hâm mộ nam diễn viên, song chúng ta cũng có thể thấy sự thay đổi chóng mặt giữa ngày ấy và bây giờ của Jung Hae In.

Bức ảnh chụp ngày ấy...

... và bây giờ ở Jung Hae In khiến ai cũng “sốc” vì quá khác biệt.

Quả thật, Jung Hae In đã có quá trình dậy thì thành công phải không nào. Ngày xưa, nam diễn viên sở gương mặt tương đối mũm mĩm, hiện tại các nét trên gương mặt của Jung Hae In vô cùng sắc nét. Nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt híp đặc trưng của Jung Hae In khiến biết sao người “say nắng”.

Một số bức ảnh chụp thời đi học khác của Jung Hae In.

Không chỉ có vậy, nhiều người còn cực “choáng” với profile và gia thế của nam diễn viên tài năng này. Được biết, Jung Hae In sinh ra trong gia đình có gia thế khủng ở Hàn Quốc. Cha mẹ của anh đang điều hành một bệnh viện. Thêm vào đó, cha của nam diễn viên cũng là giáo sư tại trường đại học Y ở Hàn Quốc.

Đặc biệt hơn cả khi Jung Hae In còn hậu duệ đời thứ 6 của nhân vật lịch sử Jung Yak Yong - một nhà triết học, thực học, nhà thơ và cũng là trợ thủ đắc lực của vua Jeong Jo - vị vua đời thứ 22 thời Joseon. Có lẽ chính bởi là hậu bối của bậc trâm anh thế phiệt nên Jung Hae In mới sở hữu năng lực vượt trội và ngoại hình sáng như vậy.

Jung Hae In sinh ra trong gia đình có gia thế khủng ở Hàn Quốc.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Jung Hae In học tập tại khoa Giải trí Phát thanh Truyền hình tại Đại học Pyeongtaek. Đại học Pyeongtaek là 1 trong những ngôi trường đại học tổng hợp lâu đời bậc nhất Hàn Quốc. Trường được thành lập năm 1912 tại thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi với tư cách 1 trường đại học tổng hợp với 25 trường đại học và 5 trường sau Đại học.

Với sự phát triển hơn 100 năm, trường Đại học Pyeongtaek đã có được những thành tích đáng kể như: Là trường đại học xuất sắc nhất tại Hàn Quốc do chính phủ Hàn Quốc công nhận; có quan hệ hợp tác tại 15 quốc gia với 50 trường đại học; Là trường đại học tổng hợp duy nhất tại thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi… Ngoài ra, hiện nay Đại học PyeongTaek kết hợp với rất nhiều tập đoàn lớn như Samsung, LG… để đưa sinh viên đến thực hành và làm việc.

ở

Đại học Pyeongtaek nơi Jung Hae In từng theo học.

Việc sinh ra trong một gia đình gia giáo cũng là lý do khiến Jung Hae In vào nghề khá muộn. Anh phải hoàn thành việc học, tốt nghiệp đại học và sau đó là nhập ngũ theo mong muốn của bố mẹ rồi mới được phép theo đuổi đam mê diễn xuất. Thêm vào đó, kỳ vọng của gia đình cũng là điều khiến Jung Hae In luôn nỗ lực để giữ gìn hình ảnh sạch, không đề chuyện đời tư ảnh hưởng tới công việc. Anh cũng được biết đến là một người vô cùng khiêm tốn và thân thiện.

Việc sinh ra trong một gia đình gia giáo cũng là lý do khiến Jung Hae In vào nghề khá muộn.

Tổng hợp