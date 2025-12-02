Nam thanh niên 2002 đi cướp tiệm vàng ở TP.HCM: Mới quen bạn gái nên muốn có tiền ăn chơi, mang dao để "tự kết liễu bản thân nếu bị dồn đường cùng"

Ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tạm giữ T.N.V. (SN 2002, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 29/11, V. đến tiệm vàng K.T.N. trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM hỏi mua vàng cưới. Khi chủ tiệm lấy vàng cho xem, V. đã lợi dụng sơ hở cầm vàng rồi bỏ chạy về hướng Chợ Cầu.

Nghi phạm bị bắt giữ

Lúc này, Tổ Cảnh sát trật tự và lực lượng An ninh cơ sở thuộc Công an phường Đông Hưng Thuận làm nhiệm vụ điều hoà giao thông tại ngã tư đường Nguyễn Văn Quá - Tô Ký nghe tiếng truy hô “cướp, cướp” và thấy một nam thanh niên bỏ chạy nên truy đuổi. Trong lúc bỏ chạy V. đưa dao lên cổ với lời đe doạ tự sát nhằm tìm đường thoát thân.

Khi đến đường ĐHT19, Công an phường đã cùng người dân khống chế, bắt V. và thu hồi tang vật gồm 3 chỉ vàng 24K và 1 con dao.

Tại công an, V. khai nhận quê ở một xã tại tỉnh Nghệ An. Trước đây, V. học hết lớp 12 rồi vào TP.HCM làm việc. Thời gian gần đây, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ ly thân, anh chị em không quan tâm.

Bên cạnh đó, bản thân V. thiếu tiền tiêu xài, mắc nợ, chán nản; cộng thêm việc quen bạn gái và muốn có tiền ăn chơi nên V. đã làm liều. V. cũng khai rằng mang theo con dao để “tự kết liễu bản thân” nếu bị dồn đến đường cùng…