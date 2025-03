Nam thần showbiz rẽ hướng làm giáo viên tiếng Anh, phát âm hay đến mức netizen "ùn ùn" đăng ký xin học

Không tìm được những giáo viên tiếng Anh điển trai, phát âm chuẩn như Ngô Ngạn Tổ, mọi người có thể cân nhắc các ứng dụng tự học phát âm chuẩn, dễ sử dụng:

- ELSA Speak: Đây là ứng dụng luyện phát âm tiếng Anh sẽ giúp bạn kiểm tra cách phát âm đã đúng chưa.

- Say It: English Pronunciation: Ứng dụng cho phép nghe và so sánh phát âm với người bản xứ.

- FluentU: Ứng dụng luyện phát âm tiếng Anh thông qua các video.