Nam thần "không ai muốn mời diễn" tàn tạ nhan sắc ở tuổi U50, 10 năm nghèo khổ phải để vợ nuôi

Cho đến hiện tại, Vườn Sao Băng của Đài Loan (Trung Quốc) vẫn được đánh giá là một trong những phiên bản được yêu thích nhất. Bộ phim tạo ra F4 nổi tiếng màn ảnh và "lấn sân" sang cả âm nhạc, một thời sở hữu hàng triệu fan khắp châu Á. Trong số đó, Chu Hiếu Thiên được đánh giá là mỹ nam hàng đầu F4, thế nhưng giờ đây lại là cái tên mờ nhạt nhất.



Khác với định hướng của 3 thành viên còn lại, Chu Hiếu Thiên có đường hướng chuyển hẳn sang làm diễn viên sau Vườn Sao Băng. Anh tham gia tiếp một số dự án như Cơn Lốc Tình Yêu, Sở Lưu Hương Truyền Kỳ, Chuyện Tình Vượt Thời Gian... thế nhưng không thành công như trước. Nam diễn viên 7X có "hào quang" khá ngắn ngủi, về sau lại là hàng loạt chuyện ồn ào.

Trong thời điểm nổi tiếng, Chu Hiếu Thiên vướng tin hẹn hò với nhiều sao nữ lớn nhỏ khác nhau, trong đó có cả Lý Băng Băng. Anh bị gắn mác "mỹ nam đa tình", "nghiện yêu", "thay bạn gái như thay áo"... và cũng là khi sự nghiệp anh bắt đầu bị lãng quên. Sang thập niên 2010 trở về sau, ngoại hình của Chu Hiếu Thiên bắt đầu có sự đổi khác, mất đi vẻ lãng tử năm xưa.

Chu Hiếu Thiên hết thời vì ngoại hình xuống cấp

Năm 2015, Chu Hiếu Thiên về chung một nhà với nữ diễn viên Hàn Văn Văn. Lúc này, anh liên tục xuất hiện trên phương tiện truyền thông nhưng là để... "kể lể" về chuyện riêng của mình. Nhiều điều do Chu Hiếu Thiên tiết lộ khiến khán giả sốc, như việc anh "nghỉ chơi" các thành viên F4 hay trải qua tình trạng nghèo khó, không có việc làm suốt gần 10 năm. Đáng nói nhất, nam diễn viên tiết lộ anh bị bệnh lạ teo cơ xơ hóa, khiến cho cơ thể và trí óc anh bị ảnh hưởng nặng nề. Anh cho biết đây cũng là lý do mà bản thân ít được mời đóng phim, song truyền thông cho rằng chuyện hay than vãn, tỏ ra tiêu cực mới là lý do chính khiến anh bị "né".

Anh còn tiết lộ rằng trong 1 năm trời, anh gần như chẳng có tiền bạc dư dả vì kinh doanh không thành công. "Tôi còn chẳng có nhà xe do mình đứng tên", Chu Hiếu Thiên chia sẻ. May mắn là bên cạnh Chu Hiếu Thiên còn có người vợ là Hàn Văn Văn. Cô từng chia sẻ rằng không buồn khi Chu Hiếu Thiên không có việc hay không có nhiều tiền, còn khẳng định sẽ nuôi anh. Chu Hiếu Thiên tiết lộ các bất động sản của cả hai đều do Hàn Văn Văn quản lý, đứng tên.

Chu Hiếu Thiên ở tuổi U50

Hiện tại, ở tuổi gần 50, Chu Hiếu Thiên có cuộc sống khá yên ắng, không còn được showbiz trọng dụng. Nhan sắc không còn như xưa, anh cũng không thiết tha có nhiều dự án phim ảnh, song vẫn chật vật để kiếm sống. Ngoài ra, nam diễn viên không có dự định sinh con vì bệnh của bản thân, cảm thấy hạnh phúc vì đã có bà xã ở bên.