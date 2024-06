Ngày 20/6, trang 163 đưa tin tối ngày 19, nam diễn viên Đường Trì Bình đã quỳ gối trước cửa đài truyền hình để xin cơ hội được đóng phim. Theo nguồn tin, sau cái chết của mẹ anh, một số vai diễn và hình ảnh của Đường Trì Bình đã bị cắt.

Đường Trì Bình quỳ gối xin được làm việc trở lại.

Theo 163, đầu tháng 6, cảnh sát Đài Loan, Trung Quốc phát hiện mẹ của Đường Trì Bình chết trên tầng thượng của tòa nhà. Nguyên nhân ban đầu được cho là bà đã tự tử do cuộc sống túng quẫn, nợ tiền nhà ba tháng không thể thanh toán và con trai ngày càng sa sút.

Cảnh sát yêu cầu Đường Trì Bình tới nhận xác mẹ nhưng nam diễn viên phủ nhận người qua đời là mẹ mình. Theo ET Today, Đường Trì Bình không dám tới xác nhận nhân thân vì không có tiền tổ chức tang lễ. Tuy nhiên, vụ việc mẹ tự tử cũng ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của Đường Trì Bình khiến nam diễn viên bị đoàn phim cắt bỏ vai diễn. Đường Trì Bình phải buông xuống lòng tự trọng, quỳ gối xin đài truyền hình cho anh một công việc.

Khi còn trẻ, Đường Trì Bình xây dựng hình tượng nam nghệ sĩ nho nhã điển trai cuốn hút. Anh từng tham gia nhiều bộ phim thần tượng xứ Đài nổi danh như Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Juliet Phương Đông, The Hospital, Say Yes Enterprise, Tứ Đại Danh Bổ... nhờ vẻ ngoài đẹp như hoa, Đường Trì Bình ghi dấu ấn với khán giả khắp châu Á.

Đường Trì Bình từng là ngôi sao điển trai được săn đón trong giới giải trí.

Tuy nhiên, nam diễn viên lâm vào tình cảnh khốn đốn vì thói nghiện rượu. Số tiền anh làm được đều dùng để mua rượu, uống say khiến cơ thể kiệt quệ, tinh thần sa sút, càng không thể diễn xuất. Mỗi ngày, Đường Trì Bình dùng số tiền ít cỏi kiếm được để mua rượu uống cho quên sầu.

"Đường Trị Bình thất nghiệp, sống dựa vào mẹ. Hàng ngày, anh ấy cứ cầm chai rượu đi lang thang, vô hồn trong khu dân cư. Chúng tôi cũng không biết tại sao từ 1 diễn viên có tên tuổi, anh ấy lại ra nông nổi này nữa", hàng xóm của Đường Trị Bình cho biết.



Hiện tại, nam diễn viên sống trong cảnh nợ nần do vay mượn bạn bè hàng triệu Đài tệ. Anh không có nhà, xe, tài sản lớn, Đường Trì Bình còn nợ tiền thuê nhà suốt ba tháng tổng cộng 100.000 Đài tệ (78,5 triệu đồng). Trước đó, Đường Trì Bình sống dựa vào sự chăm sóc của mẹ. Nhưng có lẽ do thấy con trai quá bết bát, vô vọng, mẹ của nam diễn viên đã lựa chọn tự vẫn.

Nam diễn viên gầy rộc vì trầm cảm mất ngủ, nghiện rượu và nợ nần chồng chất.

