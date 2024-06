Lộc Hàm là cái tên đã quá quen thuộc với các khán giả yêu thích phim ảnh Hoa ngữ. Cựu thành viên nhóm nhạc EXO thuộc hàng ngũ đỉnh lưu của màn ảnh Trung Quốc, sở hữu lượng fan vô cùng đông đảo nhờ vẻ ngoài điển trai, trẻ trung và cả chuyện tình hạnh phúc, bất chấp những ồn ào dư luận. Dù không đóng nhiều phim nhưng gần như dự án nào của anh cũng thành công vang dội, hút về tỷ view, biến anh trở thành một trong số những nam thần đắt giá nhất làng giải trí Hoa ngữ.



Mới đây nhất, dù không có bất cứ dự án phim mới nào nhưng Lộc Hàm bất ngờ trở thành cái tên nổi đình đám trên MXH xứ Trung. Lý do là bởi anh xuất hiện trong diện mạo khác lạ tại một sự kiện livestream bán hàng. Trong loạt hình ảnh do người đi đường chụp lại mà trang tin 163 đăng tải, Lộc Hàm để lộ gương mặt đã bắt đầu có dấu hiệu lão hóa, đặc biệt là đôi mắt trông thiếu sức sống. Cư dân mạng không khỏi hoang mang trước hình ảnh này bởi Lộc Hàm vốn nổi tiếng bởi diện mạo điển trai, luôn trẻ trung so với tuổi thật. Một số cư dân mạng còn cho rằng Lộc Hàm trông như... bà lão 70 tuổi, thậm chí còn chế ảnh so sánh Lộc Hàm với nữ diễn viên gạo cội Lưu Tuyết Hoa.

Lộc Hàm bất ngờ được so sánh với Lưu Tuyết Hoa

Lưu Tuyết Hoa vốn là một nữ diễn viên gạo cội được khán giả vô cùng yêu mến nhờ khả năng diễn xuất tuyệt vời và khí chất tao nhã. Dĩ nhiên khán giả không có ý chê bai gì Lưu Tuyết Hoa khi đặt ảnh của cô bên cạnh ảnh của Lộc Hàm, đây có vẻ chỉ là một cách thể hiện sự bất ngờ và tiếc nuối của cư dân mạng trước sự thay đổi về ngoại hình của mỹ nam sinh năm 1990.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến chê bai thì cũng có rất nhiều người đứng ra bảo vệ Lộc Hàm. Nhiều bình luận cho rằng vấn đề ở đây là góc chụp và ánh sáng, khiến cho Lộc Hàm trông già đi. Thêm vào đó, Lộc Hàm cũng đã 34 tuổi, kể cả bắt đầu có dấu hiệu lão hóa đi chăng nữa thì cũng là điều dễ hiểu, không đáng bị chê trách hay gây tranh cãi. Điều quan trọng là khi đóng phim, anh vẫn xuất hiện với trạng thái tốt nhất và phù hợp nhất với nhân vật.

Ở một góc máy khác, Lộc Hàm trông trẻ trung hơn hẳn

Nhìn chung, những tranh cãi nảy lửa về ngoại hình của Lộc Hàm chỉ là chuyện nhỏ trong làng giải trí. Thứ khán giả quan tâm hơn vẫn là việc đến khi nào, anh mới chịu tái xuất màn ảnh và thể hiện tài năng của mình. Từ năm 2020, sau bộ phim Kiếp Nạn Khó Tránh, Lộc Hàm gần như dừng lại mọi hoạt động giải trí. Anh không đóng phim mới cũng ít xuất hiện trong các chương trình lớn. Hiện tại Lộc Hàm tận hưởng cuộc sống của riêng mình và nổi tiếng bởi sự giàu có, quyền lực khi thường xuyên nhận được nhiều lời hợp tác nhãn hàng khủng.

Nguồn: 163

https://kenh14.vn/nam-than-dat-gia-nhat-showbiz-bi-che-trong-nhu-ba-lao-70-tuoi-20240612114713617.chn