Nam thần bơi lội thế hệ mới gây sốt với body 8 múi săn chắc khi thi bơi cùng chị gái - Ánh Viên

VĐV Nguyễn Quang Thuấn - em trai kình ngư Ánh Viên gây chú ý với màn thi bơi cùng chị gái nhân dịp nghỉ lễ.

Không chỉ có những sải tay mạnh mẽ trên đường đua xanh, Nguyễn Quang Thuấn còn khiến người hâm mộ chú ý bởi vóc dáng ngày càng săn chắc, rắn rỏi. Khoảnh khắc kình ngư trẻ cùng chị gái Nguyễn Thị Ánh Viên xuống bể thi bơi nhân kì nghỉ lễ Quốc khánh mới đây nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt khi ngoại hình của “em trai Ánh Viên” tiếp tục được khen ngợi.

Trong đoạn clip dưới nước, Quang Thuấn xuất hiện với mũ bơi đỏ, thực hiện những động tác bơi dứt khoát. Góc máy từ phía dưới cho thấy toàn bộ cơ thể nam kình ngư chuyển động nhịp nhàng theo từng sải tay, phần vai và thân trên nổi bật sau nhiều năm tập luyện chuyên nghiệp. Vóc dáng cực phẩm, body 8 múi săn chắc cùng bờ vai rộng của Quang Thuấn dễ dàng thu hút sự chú ý.

Vóc dáng cuốn hút của VĐV Quang Thuấn - em trai Ánh Viên khi thi bơi cùng chị gái (Ảnh: TTNV)

Khi Quang Thuấn và Ánh Viên cùng bơi thi bơi trong hai làn kế nhau, cả hai duy trì tốc độ ổn định, liên tục hoàn thành những nhịp quạt tay và đạp chân. Hình ảnh hai chị em cùng xuất hiện dưới làn nước xanh cũng gợi nhiều cảm xúc với những người từng theo dõi hành trình của gia đình Ánh Viên trên đường đua xanh.

Nếu Ánh Viên từng được biết đến với hình ảnh một “tiểu tiên cá” sở hữu thể hình đặc trưng của VĐV bơi lội, Quang Thuấn giờ đây cũng gây ấn tượng không kém về vóc dáng. Nam kình ngư sinh năm 2006 sở hữu bờ vai rộng, cơ thể săn chắc và gương mặt được nhận xét là khá thư sinh. Những hình ảnh đời thường của anh từng nhiều lần khiến cộng đồng mạng chú ý.

Chị em Ánh Viên - Quang Thuấn không ai chịu thua ai trên đường đua xanh (Ảnh: TTNV)

Từ “em trai Ánh Viên” đến kình ngư được kỳ vọng

Quang Thuấn từng được biết đến chủ yếu với danh xưng “em trai Ánh Viên”. Tuy nhiên, sau nhiều năm thi đấu, anh đã dần tạo được dấu ấn riêng bằng chính thành tích của mình. Sinh năm 2006, Quang Thuấn được triệu tập vào đội tuyển bơi quốc gia từ đầu năm 2021. Tại SEA Games 31, anh giành HCB nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 4 phút 22,26 giây. Một năm sau, kình ngư trẻ tiếp tục giành HCB nội dung này tại SEA Games 32, cải thiện thành tích xuống 4 phút 21,03 giây.

Những bước tiến ấy giúp Quang Thuấn dần thoát khỏi cái bóng quá lớn của người chị nổi tiếng. Tại SEA Games 33, anh tiếp tục có một cột mốc đáng nhớ khi giành HCV 400m hỗn hợp nam, qua đó khẳng định vị trí của mình trong đội tuyển bơi Việt Nam. Ánh Viên sau đó cũng gửi lời chúc mừng và bày tỏ niềm tự hào về em trai.

Đáng chú ý, Quang Thuấn không phải kiểu VĐV thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Anh khá kín tiếng và từng được truyền thông nhận xét là “lowkey”, trong khi nhiều hình ảnh của nam kình ngư được người hâm mộ biết tới thông qua những lần Ánh Viên chia sẻ hoặc nhắc đến. Chính sự kín tiếng ấy lại càng khiến mỗi lần hình ảnh của anh xuất hiện nhận được nhiều sự quan tâm.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Hai chị em cùng xuống nước, tiếp nối truyền thống gia đình

Ánh Viên đã chia tay đấu trường đỉnh cao nhưng vẫn gắn bó với bơi lội thông qua công việc đào tạo, dạy bơi và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Năm 2026, cô còn trở lại thi đấu ở một số giải bơi phong trào và bơi biển, trong đó có Oceanman Maldives.

Trong khi đó, Quang Thuấn đang tiếp tục con đường thi đấu chuyên nghiệp. Hai chị em vì thế tạo nên một hình ảnh khá đặc biệt: người chị từng thống trị đường đua xanh nay trở thành hậu phương và nguồn động viên, còn người em đang từng bước viết tiếp câu chuyện của gia đình bằng những thành tích của riêng mình.

Ảnh: TTNV

Và giữa những thành tích thể thao ấy, khoảnh khắc hai chị em cùng xuống bể lại mang đến một góc nhìn gần gũi hơn. Ánh Viên vẫn gắn bó với đường bơi mà cô dành cả tuổi trẻ để chinh phục, còn Quang Thuấn đang sở hữu một diện mạo ngày càng trưởng thành, khỏe khoắn và nổi bật.