Cầu thủ nổi tiếng chia tay người vợ "đồng cam cộng khổ" vì lý do gây bất bình, 3 tháng sau mọi thứ đã thay đổi

Chuyện tình tốn nhiều giấy mực của Enzo Fernandez.

Đằng sau bản hợp đồng kỷ lục 125 triệu bảng đưa Enzo Fernandez từ Chelsea sang Manchester City là một đời sống tình cảm cũng đầy biến động và tốn không ít giấy mực của báo giới. Nhà vô địch World Cup 2022 cùng bạn gái lâu năm Valentina Cervantes đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ thuở gầy dựng cơ đồ tay trắng đến những rạn nứt vì áp lực cuộc sống xa hoa và cả những vụ "sóng gió" đến từ người ngoài.

Mối tình của Enzo và Valentina bắt đầu vào năm 2018 tại Buenos Aires khi cả hai mới chỉ là những cậu nhóc, cô cậu tuổi teen. Valentina nhớ lại những ngày đầu gian khó khi hai người dọn về sống chung trong một căn hộ khép kín nhỏ do người đại diện của Enzo chi trả. Thời điểm đại dịch bùng phát, khi Enzo còn chưa có lương chính thức ở River Plate, Valentina phải làm việc tại cửa hàng bánh và tổng đài điện thoại. Cả hai từng phải tằn tiện mua lại quần áo cũ cho con gái đầu lòng Olivia trên mạng xã hội và di chuyển bằng xe buýt mỗi ngày.

Enzo và Valentina gặp nhau từ thời còn khó khăn (Ảnh: IGNV)

Sự nghiệp của Enzo vút sáng đưa gia đình nhỏ rời Argentina sang Bồ Đào Nha khoác áo Benfica vào năm 2022, rồi nhanh chóng cập bến Chelsea chỉ 5 tháng sau đó với mức giá kỷ lục 107 triệu bảng. Cuối năm 2023, họ đón thêm con trai Benjamin. Thế nhưng, đằng sau vỏ bọc gia đình êm ấm, những vết nứt bắt đầu xuất hiện. Tháng 11/2024, cặp đôi bất ngờ đường ai nấy đi. Enzo chủ động đề nghị chia tay vì muốn "sống một mình" nhằm trải nghiệm khoảng thời gian tuổi trẻ mà anh đã bỏ lỡ do lập gia đình quá sớm. Valentina thừa nhận cô hoàn toàn bị bất ngờ và chỉ biết chấp nhận quyết định này trong nước mắt.

Dẫu vậy, khoảng thời gian xa cách chỉ kéo dài chưa đầy ba tháng. Đầu năm 2025, truyền thông phát hiện cả hai tay trong tay hàn gắn tại London. Giới truyền thông Argentina tiết lộ, động lực khiến tiền vệ này gấp rút quay lại tái hợp là do phát hiện một đồng đội trong đội hình vô địch World Cup của Argentina đang tìm cách "tiếp cận" Valentina. Thậm chí, việc Valentina trở nên quyến rũ và độc lập hơn sau chia tay đã thu hút sự chú ý của không ít ngôi sao quần đùi áo số.

Enzo chia tay vợ 3 tháng đã vội quay lại (Ảnh: IGNV)

Sóng gió vẫn chưa dừng lại ở đó. Cuối năm 2025, khi Valentina tham gia chương trình Celebrity Masterchef do người đẹp Wanda Nara làm MC, mối quan hệ giữa hai người phụ nữ bị đồn đoán là vô cùng căng thẳng. Nguyên nhân xuất phát từ tin đồn Wanda Nara đã chủ động gửi tin nhắn "thả thính" cho Enzo. Dù vậy, thay vì đáp lại, tuyển thủ Argentina được cho là đã lập tức đưa tin nhắn cho bạn gái xem. Valentina sau đó đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này để bảo vệ tổ ấm. Sau nhiều biến cố và thị phi, cặp đôi hiện đã bình yên trở lại, cùng nhau sửa chuẩn bị cho cuộc sống mới tại Manchester.