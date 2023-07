"Nam thần 2001” có tài nấu ăn vạn người mê: "Giây phút hạnh phúc nhất là được chị Tóc Tiên bấm lưu video"

Không chỉ xem ăn uống là "lý tưởng sống" mà ngày nay, những người trẻ cũng dần xem căn bếp chính là nơi thỏa sức sáng tạo cho riêng mình. Hằng ngày, những nội dung về ẩm thực như đánh giá, hướng dẫn nấu ăn hay đơn giản chỉ là nói về một món ăn ngon cũng đủ thu hút biết bao lượt tương tác. Cũng vì thế mà lĩnh vực sáng tạo nội dung về ẩm thực sở hữu cho mình một "lực lượng" hùng hậu. Điều đó cũng có nghĩa rằng hiện nay đang có rất nhiều màu sắc, cá tính trong trong công việc chỉ toàn món ngon này. Vậy làm sao mà cậu bạn trẻ Vũ Gia Bảo có thể khiến mình trở nên khác biệt giữa đám đông như vậy?

Anh chàng không chỉ đầu tư vào những thước phim ẩm thực bắt mắt hay sự "nhấp nhả đúng cách trong lúc dựng video. Mà hơn thế là sự khéo léo trong tư duy chọn âm nhạc, lời dẫn dắt dễ thương, có phần ngô nghê của mình mà Gia Bảo đã làm cho người xem "đổ cái rầm" khi va vào video của cậu. Những thước phim ẩm thực độc đáo, bắt mắt cùng giai điệu âm nhạc "quyến rũ" vị giác chính là "nguyên liệu" khiến người xem phải "chấm điểm 10" cho kênh TikTok của anh chàng food blogger Vũ Gia Bảo ngay từ những lần xem đầu.

Gặp Bảo vào một buổi chiều mưa trên studio nấu ăn của cậu, anh chàng đã chủ động rủ chúng tôi ở lại ăn bữa cơm nhà. Nhận được lời đề nghị quá hấp dẫn như vậy, đương nhiên là không ai có thể chối từ. Cũng nhờ đó mà tôi cũng nghĩ ra một thử thách cho buổi trò chuyện thêm phần "kịch tính". Chính là Gia Bảo phải vừa hoàn thành bữa cơm nhà chuẩn 3 món, vừa trả lời tất cả những câu hỏi thắc mắc của tôi.

Món mở đầu cho buổi cơm nhà thân mật chính là cà tím nướng sốt nước mắm mỡ hành, một món ăn dân dã nhưng lại cực kỳ đưa cơm. Gia Bảo lựa chọn món ăn này không chỉ vì đây món sở trường của cậu, mà nó còn chứa đựng nhiều tầng hương vị khác nhau.

Tại sao Gia Bảo lại chọn nền tảng TikTok - một nơi thích hợp với những video ngắn gọn, xúc tích để phát triển hành trình ẩm thực của mình?

Đúng như lời nhận xét đây là khu vực dành cho những video cho thời lượng ngắn và nội dung cô đọng. Ngoài ra, thời lượng cho một nội dung cũng ngắn hơn so với YouTube, còn Instagram thì lại khá tương đồng với TikTok. Thêm một lý do nữa là khi mới bắt đầu thì "trình" quay dựng của em vẫn còn "newbie" nên mới chọn nơi này để tập làm quen trước, lượt xem cũng lên nhanh hơn so với các nền tảng khác.

Ngoại hình sáng sủa như thế này cũng giúp lượt xem của Bảo tăng nhanh nhỉ?

Mình thấy cũng đúng một phần, được mọi người khen là vui lắm luôn! (cười)

Video của Bảo có kha khá món ăn là mì, bún, .. nói chung là các loại sợi, cậu có kỷ niệm đặc biệt gì với những món này không?

Mình đặc biệt thích ăn mì khô và hủ tiếu khô, vì vị nó sẽ đậm đà hơn là các món nước. Nhiều quán nước dùng thì vừa rồi nhưng khi cho các loại sợi vào thì sẽ bị nhạt lắm. Nên từ đó đến giờ Bảo thích ăn những món khô hơn, ngon lắm.

Bật mí với mọi người quán mì "ruột" của Bảo chính là mì cật tại Trương Định và mì vịt ở chợ Thị Nghè. Còn về quán phở thì đối với mình, phở ba nấu là ngon nhất. Ba mình có mở một quán phở tại TP.HCM, là nơi chứa đựng đầy kỷ niệm tuổi thơ của Bảo. Mình có thể ăn phở của ba liên tục trong 3 tháng hè mà không ngán. Phở của ba nấu hợp với khẩu vị của mình nhất luôn.

Bảo rất hay trả lời những bình luận thắc mắc của người xem, có thể thấy bạn khá "tự tin" về kiến thức nấu ăn của mình?

Cũng tương đối thôi, vì khoảng thời gian này Bảo được tiếp xúc với lĩnh vực ẩm thực này hơn. Mình hiểu hơn về mặt khoa học trong việc nấu nướng. Như tại sao món này lại được nấu bằng cách đó, món này phải sơ chế bằng cách kia. Chỉ việc giải thích cho các bạn mọi thứ bằng kiến thức khoa học mình tìm hiểu thì nó mới thoả đáng.

Sau khi nướng cà tím sao cho thật mềm ẩm, thì Gia Bảo nhanh tay đặt bếp lên chảo để xào sơ thịt băm. Nguyên liệu thứ hai này cũng không kém phần quan trọng vì nó giúp món cà tím nướng thêm beo béo, bùi bùi. Cuối cùng là công đoạn cần sự tập trung cao nhất - nước sốt mỡ hành để rưới lên phần cà tím, thịt bằm nóng hổi kia.

Lâu lắm rồi, chúng ta mới bắt gặp những video nấu ăn "thong dong" đến vậy

Nhìn những video nấu ăn của Gia Bảo, người ta sẽ cảm thấy dễ chịu như một ngày mưa được ngồi phịch xuống ghế, cắm tai nghe rồi thong dong thưởng thức video của Bảo. Vì những thước phim của cậu có nhịp độ rất nhẹ nhàng, đôi khi chậm rãi, từ tốn.

Dạo một vòng kênh nấu ăn của Bảo, người xem dễ dàng nhận ra một điều rằng âm nhạc là "sợi dây liên kết" rõ ràng nhất. Cậu bạn rất chú ý trong khâu chọn nhạc, biến nó thành yếu tố quan trọng không kém trong những thước phim của mình.

Người xem dễ dàng bắt gặp những video Bảo chỉnh nhạc rất khớp với phần nấu ăn của mình. Những bài hát bạn chọn cũng nhận được rất nhiều sự yêu thích phải không?

Để nói về phần này thì phải gọi là "trộm vía", vì Bảo để ý nhiều đoạn nhạc sẽ rất khớp với hành động trong video nên mình ráng canh chỉnh sao cho khớp hơn. Nhiều bạn còn đùa rằng Bảo nấu ăn 1 tiếng thôi nhưng lựa nhạc chắc đến 4 tiếng. Còn nhận được bình luận nhờ mình mà các bạn ấy biết được nhiều bài hay khiến Bảo vui cả ngày luôn.

Vậy ngoài chọn nhạc ra thì công đoạn nào cũng "khó khăn" không kém?

Đầu tiền là giai đoạn tiền kỳ, "setup" máy quay với góc quay sao cho ưng ý nhất. Canh được ánh sáng tốt cũng rất khó nên Bảo phải ráng quay lúc sáng hay chiều nắng để lên hình cho xinh. Bếp của mình trên video vậy thôi chứ ở ngoài cũng khá nhỏ nên mỗi lần nấu ăn cũng bị vướng máy quay nữa. Nên lúc quay là phải di chuyển mọi thứ hết trơn.

Điều tiếp theo cũng là nỗi "ám ảnh" của Bảo chính là rửa chén. Ít ai biết rằng khi nấu ăn thì Bảo rất bày bữa, khệ nệ quá trời thứ. Giờ rửa chén cực quá nên mình tự dặn lòng là thôi, bớt bày lại. Đừng để lúc ăn trong sung sướng xong rồi nhìn đống chén chưa rửa mà "mệt ngang" (cười).

Thoạt nhìn món ăn này tưởng đơn giản, nhưng lại chứa đựng sự khéo léo và tỉ mỉ của người nấu. Mà "bếp trưởng" ở đây lại là một cậu bạn trẻ vô cùng điển trai mới thú vị. Gắp một miếng cà tím nhỏ cùng thịt bằm, lớp nước mắm mỡ hành được phủ đầy xung quanh khiến muỗng cơm đầu tiên phải gọi là ngon "nhức nách".

Khi được hỏi đến món ăn bất bại của cậu bạn thì Bảo lập tức trả lời món ba chỉ nước mắm thơm lừng này. Đây cũng là món ăn đạt được nhiều lượt xem nhất trên kênh của Bảo.

Đến khi nào Bảo mới nhận ra: "Ồ, mình nổi tiếng rồi này!" ?

Lần đầu tiên có người biết đến mình là khi ngồi học trong lớp. Vô tình bạn ngồi lế em hỏi nhỏ rằng anh hah nấu ăn trên TikTok đúng không. Mình ngượng ngượng bảo có thôi, lần đầu tiên được biết đến nó ngại ngùng sao á.

Lúc theo dõi thấy video mình tăng đột ngột lượt xem cũng vui dữ lắm. Xong rồi các bạn thi nhau bình luận hỏi em nấu món này được không, nấu món kia đi anh. Nó kiểu "boom", mình đã làm được rồi này.

Còn khi thấy mình đã đạt được thành công nho nhỏ khi được người ta … bấm lưu video. Thấy công thức của mình giúp ích được cho mọi người thì còn gì bằng. À, hạnh phúc tột cùng là khi được chị Tóc Tiên bấm lưu video. Kỷ niệm này Bảo nhớ mãi.

Trở lại với món chính, linh hồn của món ăn này không thể nào không nhắc đến sốt nước mắm đậm đà. Cũng vì vậy mà cậu bạn rất tập trung trong khâu "pha chế" quan trọng này.

Thế bây giờ Bảo đã có người hâm mộ trung thành cho mình chưa?

Mọi người sẽ không tin đâu nhưng ba mẹ Bảo là hai "fan cứng" của mình luôn. Lúc đầu thì Bảo giấu ba mẹ vì muốn bản thân phải đạt được thành tựu gì đó thì mới cho hai người xem được. Nhưng chưa kịp khoe thì em họ lại vô tình bắt gặp video của mình lên xu hướng, thế là em ấy "méc" ba mẹ liền.

Ba mẹ có là người truyền cảm hứng cho Bảo yêu thích nấu ăn không?

Chính xác, hồi nhỏ Bảo hay tò mò vào bếp xem mẹ nấu ăn nên đam mê hình thành từ lúc đó. Sau khi biết vài kỹ năng cơ bản thì mẹ phong cho làm bếp phó, phụ mẹ nấu ăn cho cả nhà.

Nếu Bảo nhớ không nhầm thì món đầu tiên được mẹ giao phó cho là nui xào bò. Thành phẩm đầu tay này cũng "rất gì và này nọ" lắm đó. Ban nãy Bảo có nhắc đến ba cũng giỏi nấu ăn, mở tiệm phở luôn nên Bảo thầm nghĩ tình yêu ẩm thực được hình thành từ trong máu rồi. (cười)

Người trẻ chúng ta không thể thiếu những sai lầm vặt vãnh, và cậu bạn cũng như thế. Có vài video Bảo còn cố tình cho vào những đoạn nấu hỏng hay làm sai gì đó để gần gũi với người xem hơn. Để rồi khi "thưởng thức" những món ăn của ai cũng thấy mình cũng ở trong đó và Bảo cũng giống chúng ta, không ai là hoàn hảo cả.

Cuối cùng hoàn thành mẻ thịt chiên vàng ươm giòn sần sật. Sau đó được Bảo cho lên bếp rim cùng với nước mắm đã pha khiến mùi thơm đánh thức bao chiếc bụng đói. Thử một miếng đầu tiên, hương vị mặn ngọt hòa quyện vào nhau rất đủ đầy. Thế cũng đủ hiểu lý do vì sao món này lại làm cho Gia Bảo "một bước lên view như vậy.

Anh bạn cũng "có ý" khi lựa chọn những món ăn này vì đây đều là những món dễ ăn, dễ ngon miệng và dễ trò chuyện.

Ví dụ Bảo có đầy đủ mọi thứ thiên thời địa lợi nhân hòa để mở nhà hàng thì bạn muốn nơi đó sẽ bán món gì, theo kiểu như thế nào?

Bảo có nghĩ về một vài lựa chọn, chẳng hạn như món tráng miệng. Mình có biết một tiệm kem rất ngon nên niềm mơ ước của Bảo là sẽ có tiệm kem cho riêng mình. Bảo sẽ bán một vài vị kem nhất định trong vòng 1-2 tuần, số lượng vừa phải, và sẽ thử liên tục nhiều vị mới.

Sao Bảo biết nấu nhiều món nhưng sao lại mở nhà hàng lại chọn kem?

Đó chỉ là ước mơ của Bảo thôi mà. Phở cũng là lựa chọn mình nghĩ tới vì gia đình theo nghề phở. Phở cũng là cái em nghĩ tới, tại ba mình nấu phở. Cái thứ ba là burger sandwich. Bảo cảm thấy nó kết hợp được nhiều cái với nhau, và quan trọng nó có thịt (cười).

Trên video có công thức đầy đủ nhưng mà có khi nào nấu ăn theo trực giác không?

Có chứ, có vài hôm em không phải quay và nấu cho mình ăn trưa thôi thì nấu theo "tổ tiên mách bảo". Vì nếu không phải quay cho mọi người nấu theo thì mình sẽ nấu theo công thức có sẵn và điều chỉnh lại theo cách của mình. Nhiều khi trong video Bảo hay chốt đơn bằng câu là "Điều chỉnh nêm lại theo khẩu vị riêng" hết á! Thường Bảo sẽ nấu món Việt và Hàn nhiều hơn tại vì cả em và người xem có thể tìm mua được nguyên liệu dễ dàng hơn và nó sẽ rẻ hơn những món Âu.

Không phải "dân chuyên" nhưng sẽ chuyên tâm làm cho tới

Nhận thấy món canh cuối cùng khá đơn giản với cậu bạn, nên tôi phải đổi ngay qua những câu hỏi khó nhằn hơn tí nữa. Chọn chủ đề về định hướng cho công việc content creator này, tôi có thể thấy cậu bạn đang cố gắng phát triển lên từng ngày.

Là talent mới toanh, có bao giờ Bảo "báo" công ty mình chưa?

Có chứ (cười). Thật ra làm nội dung ẩm thực tốn rất nhiều thứ, từ mất thời gian đến tốn tiền điện, tiền nước, cáp mạng nữa chứ. Nhớ nhất là lần bị mất thẻ nhớ, xong rồi gãy luôn thẻ nhớ luôn. Rồi nấu ăn bị cháy khắp phòng khiến mọi người hoảng luôn.

Đây sẽ là con đường nghiêm túc của Bảo hay vẫn chỉ là sở thích?

Đến thời điểm bây giờ thì Bảo chắc chắn rằng đây sẽ là con đường nghiêm túc. Mình sẽ cố gắng phát triển hơn về tất cả mọi mặt. Nhất là khoảng lồng tiếng, phải nói chuyện nhiều hơn trong video của mình. Vì Bảo nhận thấy đây là cách kết nối gần nhất với người xem của mình.

Bảo nghĩ có nhiều cái lắm. Như mấy bạn nước ngoài mình đã xem, các bạn quay đẹp, căn góc chuẩn quá nên Bảo sẽ từ từ cải thiện. Còn về nội dung thì mình tự nhận rằng bản thân đang bị ngại nói và mình chưa từng nói trong các video. Mình cũng muốn tại cho bản thân một màu sắc riêng biệt, tự tin hơn để thể hiện bản thân.

Kết thúc bữa ăn bằng một món canh thanh tao, mát mẻ thật không còn gì bằng. Cậu bạn còn rất tinh tế khi giới thiệu công dụng và thứ tự ăn của từng món sao cho hài hòa nhất. Quả là "boyfriend material" của các cô gái nhỉ!