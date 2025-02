Nam sinh viên tử vong tại phòng trọ ở Ninh Bình: Tin nhắn cuối cùng gửi cho mẹ có nội dung gì?

Ngày 9/2, Công an thành phố Hoa Lư đang điều tra vụ việc, một nam sinh viên đang học tại Trường Đại học Hoa Lư tử vong trong phòng trọ.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet cho biết, vào khoảng 8h ngày 9/2, Công an xã Ninh Nhất (thành phố Hoa Lư, Ninh Bình) nhận được tin báo tại khu nhà trọ (tại thôn Thượng, xã Ninh Nhất) phát hiện một nam thanh niên bị tử vong.

Công an xã Ninh Nhất đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ sự việc.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc (Ảnh: Báo Lao Động)

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là P.C.T. (SN 2002, trú xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình).

Trao đổi với báo Lao động, đại diện Công an xã Ninh Nhất cho biết, nạn nhân hiện là sinh viên học tại Trường Đại học Hoa Lư (tại thành phố Hoa Lư). T thuê trọ bên ngoài, cách trường khoảng 500m và ở một mình.

"Trước khi tự tử, nạn nhân có nhắn tin qua điện thoại cho mẹ, bảo mình nợ nần do vay tiền trên app và của người quen nên muốn chết. Nhưng do mẹ nạn nhân không đọc tin nhắn, mãi đến sáng nay mới đọc và chạy đến phòng trọ kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong" - đại diện Công an xã Ninh Nhất cho hay.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường theo quy định, thi thể nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình để mai táng.