Thông tin mới vụ Cảnh sát giao thông quát tháo một cô gái

Liên quan đến thông tin "Cộng đồng mạng chia sẻ clip cô gái bị người mặc đồng phục Cảnh sát giao thông quát tháo" đăng trên Báo Người Lao Động, chiều 9-2, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) TP HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.

Theo đó, người mặc đồng phục Cảnh sát giao thông quát tháo là cán bộ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Tân Túc (thuộc PC08). Hiện cơ quan chức năng đã yêu cầu cảnh sát trên viết tường trình vụ việc để phục vụ công tác xử lý.

Đại diện Trạm Cảnh sát giao thông Tân Túc cũng liên lạc với phóng viên Báo Người Lao Động để chia sẻ về vụ việc trên để tiếp tục làm rõ.

Đại diện PC08 thì cho hay sẽ cung cấp thông tin cho phóng viên trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip một người mặc đồng phục Cảnh sát giao thông liên tục quát tháo một cô gái.

Clip thể hiện người này liên tục nói với cô gái: "Có điếc hay không..."





Cô gái nói "Dạ hiểu. Để con hỏi bạn... ". Sau đó người đàn ông đáp lại: "Mấy tụi bây giỡn mặt với tao hả?".





Clip được cộng đồng mạng chia sẻ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông, đồng thời, nhiều người bày tỏ thông cảm cho cô gái khi chịu những lời lẽ khó nghe từ người đàn ông.





Để làm rõ thông tin trên, phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với người nhà của cô gái trong clip.





Theo người nhà cô gái, ngày 7-2, cô gái cùng một người khác chạy xe máy từ TP Tân An (tỉnh Long An) đến một trường cao đẳng ở TP HCM để nộp hồ sơ. Vì đi lần đầu nên đi cô dò Google Map để đi. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày thì quay trở về. Khi đến đoạn cầu vượt Nguyễn Văn Linh (thuộc địa phận TP HCM) thì một người mặc đồng phục Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại do đi vào đường cấm.





Đáng lẽ phải chạy lên cầu nhưng do không biết đường nên em ấy đã chạy xuống đường dưới cầu" - người nhà cô gái nói.





Bên cạnh đó, người này cũng cho biết cô gái không mang theo bằng lái (đã thi đậu bằng lái nhưng chưa lấy về), đồng thời cô gái đi xe không chính chủ (xe của ba cô gái).