Nam sinh viên cưỡng đoạt tiền các cô gái bằng clip và "ảnh nóng"

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang mở rộng điều tra và tìm bị hại trong vụ án cưỡng đoạt tài sản do Đoàn Thái An (22 tuổi, quê Sóc Trăng, sinh viên) thực hiện.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2022 đến ngày 10/11/2022, An dùng tài khoản Facebook tên "Lương Thùy", lấy hình đại diện là phụ nữ để kết bạn với các tài khoản Facebook nữ.

Đoàn Thái An. Ảnh: A.X.

Sau đó, An đề nghị những người này tham gia chương trình "tặng son đổi quà'' và gửi cho họ bản hướng dẫn cách thức tham gia, trong đó có mục "quét cơ địa trong tình trạng khỏa thân" thông qua cuộc gọi video trên Zalo và chụp ảnh khỏa thân với các tư thế khác nhau.



Để các cô gái yên tâm, An hứa chỉ quét cơ thể chứ không lưu, không để lộ hình ảnh, clip ra ngoài và nếu ai đã đăng ký tham gia chương trình mà bỏ giữa chừng thì sẽ phải bồi thường tiền.

Một số bị hại đã đồng ý tham gia và gọi video Zalo quét cơ thể trong tình trạng khỏa thân, chụp ảnh khỏa thân gửi cho An. Sau đó, An dùng các video và ảnh khỏa thân này để đe dọa của các cô gái phải gửi tiền, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội hoặc gửi cho người thân.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, An sử dụng 2 tài khoản ví điện tử mang tên Nguyễn Thị Phương Uyên và Cao Thị Xuân Hồng (cùng ngụ xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để nhận tiền cưỡng đoạt của các bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức yêu cầu Nguyễn Thị Phương Uyên, Cao Thị Xuân Hồng và các nạn nhân của Đoàn Thái An hãy đến trụ sở trình báo, cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, xử lý.