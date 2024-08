Nam sinh trường top viết 1 cụm từ vào CV xin việc liền bị loại luôn, 4 năm ĐH coi như công cốc: Nhiều người cũng mắc phải

CV xin việc rất quan trọng trong quá trình tìm việc làm vì nó là tài liệu đầu tiên mà nhà tuyển dụng nhìn vào để đánh giá năng lực và kinh nghiệm của ứng viên. CV giúp bạn tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp và nổi bật giữa đám đông người xin việc. Nó cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử học tập và làm việc của bạn, cũng như kỹ năng và thành tựu mà bạn có thể đem lại cho công ty. Một CV chuyên nghiệp và rõ ràng có thể tăng cơ hội được mời phỏng vấn và cuối cùng là nhận được công việc bạn mong muốn.

Adam là sinh viên tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng tại Mỹ. Trong quá trình ngồi trên ghế nhà trường, nam sinh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Vậy nên, Adam có rất nhiều cái để viết vào CV, thậm chí anh còn nghĩ kiểu gì cũng trúng tuyển vào một công việc tốt. Tuy nhiên, trái ngược lại với suy nghĩ của mình, Adam ứng tuyển nhiều công việc khác nhau đều... thất bại.

"Nếu một công ty từ chối thì không sao, nếu nhiều người từ chối thì chắc chắn CV của mình có vấn đề", Adam nghĩ.

Vậy nên, nam sinh đã đi tìm hiểu nguyên nhân đằng sau. Cuối cùng, anh phát hiện ra rằng mình sử dụng quá nhiều "general phrases of self-promotion" (những cụm từ chung chung để tạo sự chú ý). Theo đó, vì nghĩ mình học trường top, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, dự án cộng đồng nên anh đã ghi trong CV những cụm từ miêu tả về mình như: Go-getter (năng nổ); Strategic thinker (người suy nghĩ có chiến lược); Think outside the box (suy nghĩ vượt ngoài khuôn khổ); Proactive (tiên phong); Smart (thông minh), Best (đỉnh nóc kịch trần)...

Theo nhiều chuyên gia, mặc dù sơ yếu lý lịch là nơi để thể hiện các kỹ năng và khả năng của bạn, nhưng các thuật ngữ và cụm từ chung chung để giải thích giá trị của bạn có thể không hiệu quả. Ví dụ, một thuật ngữ như self-starter (người có khả năng làm việc hiệu quả) là một thuật ngữ chung chung, không giải thích cụ thể về lý do hoặc cách bạn có thể mang lại giá trị cho vị trí mà bản thân đang ứng tuyển.

Ngoài ra, việc đưa các cụm từ chung chung vào trong CV là không được khuyến khích vì chúng không cung cấp thông tin cụ thể hay đầy đủ về kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, và thành tựu của bạn. Nhà tuyển dụng có thể coi đó là dấu hiệu của sự thiếu chuẩn bị hoặc thiếu sự chuyên nghiệp. Một CV hiệu quả nên có thông tin cụ thể và đo lường được, để làm nổi bật những đóng góp và thành tựu cụ thể mà bạn có thể đem lại cho công ty. Cụm từ chung chung khiến CV của bạn mất đi tính thuyết phục và khả năng thu hút sự chú ý của người xem.

Những từ ngữ nên có trong sơ yếu lý lịch

Ngược lại, cũng có những từ ngữ mà nếu chúng xuất hiện trong CV thì CV của bạn có thể sẽ được "cộng điểm". Đó chính là:

Nhóm từ miêu tả "khả năng lãnh đạo"

1. Chỉ đạo

2. Quản lý

3. Mũi nhọn

4. Giám sát

5. Đào tạo

Nhóm từ miêu tả "khả năng làm việc nhóm"

6. Cộng tác

7. Đóng góp

8. Tham gia

9. Hỗ trợ

10. Chung tay, cùng nhau

Nhóm từ miêu tả "kỹ năng giao tiếp"

11. Làm chủ

12. Kết nối

13. Xác định

14. Minh họa

15. Trình bày

Nhóm từ miêu tả "khả năng phát triển"

16. Nâng cao

17. Tăng cường

18. Cải thiện

19. Đẩy mạnh

20. Tối đa hóa

Nhóm từ miêu tả "khả năng sáng tạo"

21. Xây dựng

22. Tạo dựng

23. Phát triển

24. Truyền cảm hứng

Tổng hợp