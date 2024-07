Nhiều du học sinh về nước "kêu trời" vì khó xin việc, rải hàng trăm CV nhưng chẳng nơi nào nhận

Theo từ điển Cambridge, "overqualified" là "having more knowledge, skill, and/or experience than is needed (for a particular job)" (Tạm dịch: có nhiều kiến thức, kỹ năng và/hoặc kinh nghiệm hơn so với mình vần thiết cho một vị trí công việc cụ thể - PV). Thuật ngữ này thường được sử dụng trong tuyển dụng.

Việc tuyển dụng ứng viên "overqualified" có thể mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nó cũng có thể là nhược điểm khiến ứng viên trượt phỏng vấn.