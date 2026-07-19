Nam sinh nói dối đỗ Oxford, lừa bố mẹ vay 34 tỷ đồng để đóng học phí rồi dùng tiền bao nuôi 2 bạn gái

Hành vi này khiến bố mẹ anh ta phải gánh khoản nợ khổng lồ, trong khi con trai bên ngoài xây dựng hình tượng "thiếu gia giàu có",

Báo Pháp luật Nhật báo đưa tin, một du học sinh họ Vương người Vô Tích, Giang Tô, Trung Quốc đã nói dối bố mẹ già rằng cần tiền ký quỹ để nộp hồ sơ học thạc sĩ tại Đại học Oxford. Hành vi này khiến bố mẹ anh ta phải gánh khoản nợ khổng lồ lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ (khoảng 35 tỷ đồng). Trong khi đó, Vương ở bên ngoài lại xây dựng hình tượng "thiếu gia giàu có", liên tục thuê khách sạn cao cấp, nhà ở hạng sang, và đã vung tay tiêu xài hơn 9,7 triệu nhân dân tệ (khoảng 34 tỷ đồng) cho hai người bạn gái. Cuối cùng, người đàn ông này đã bị kết án 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời bị phạt tiền 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng).

Nói dối học Oxford để lừa bố mẹ gánh nợ chục triệu tệ

Năm 2016, Vương ra nước ngoài học trung học, sau đó được nhận vào học hệ cử nhân tại một trường đại học có tiếng. Bố mẹ Vương vốn không khá giả gì đã phải lần lượt thế chấp, bán đi hai căn nhà ở Vô Tích, dốc hết toàn bộ tài sản tích cóp để hỗ trợ con trai học tập tại nước ngoài.

Trước khi tốt nghiệp cử nhân, Vương nói dối mẹ rằng muốn nộp hồ sơ học cao học tại Đại học Oxford, cần phải nộp một khoản tiền ký quỹ rất lớn nhưng sẽ được hoàn trả toàn bộ trong thời gian ngắn. Bố mẹ anh ta đã phải chạy vầy khắp nơi, vay mượn từ đồng nghiệp, hàng xóm, người thân hàng triệu nhân dân tệ (khoảng vài tỷ đồng) rồi chuyển hết cho Vương.

Vương liên tục tìm lý do thoái thác rằng tiền ký quỹ không thể rút ra được. Bố mẹ anh ta không còn cách nào khác đành phải tiếp tục vay tiền của người thân, bạn bè để trả các khoản nợ cũ. Tính đến tháng 12 năm 2022, số nợ tích lũy đã lên tới gần 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 35 tỷ đồng).

Vung tay chi 9,7 triệu tệ cho hai đời bạn gái

Hóa ra, ngay từ tháng 12 năm 2019, trong thời gian về nước nghỉ lễ, Vương đã quen biết một cô gái họ Kim tại một quán bar ở Vũ Hán. Vào thời điểm đó, dù biết rõ gia đình đã bán sạch nhà cửa và đang nợ nần chồng chất, anh ta vẫn nói dối rằng gia cảnh vô cùng giàu sang, mỗi tháng có thể chu cấp mức sinh hoạt phí hàng triệu tệ (khoảng vài tỷ đồng).

Ảnh minh hoạ

Trong thời gian hẹn hò từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022, Vương tiêu xài hoang phí vô độ. Anh ta không chỉ thường xuyên chuyển những khoản tiền lớn cho bạn gái mà còn bao trọn các chuyến du lịch xa xỉ, mua sắm đồ hiệu, thuê nhà và mua nhà cho bạn gái, thậm chí mua xe cho người thân của bạn gái.

Tổng số tiền anh ta nướng vào cô nàng họ Kim này lên tới hơn 9 triệu nhân dân tệ (khoảng 31,5 tỷ đồng). Đến tháng 5 năm 2022, cô Kim bị bắt vì tình nghi phạm tội hình sự, mối tình của hai người mới chấm dứt.

Chỉ hai tháng sau, Vương quen bạn gái mới họ Hoàng và tiếp tục chi gần 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2,4 tỷ đồng) để tặng quà, mua sắm và vui chơi giải trí. Theo lời khai của Vương, anh ta đã nhận thức sai lầm rằng chỉ có dựa vào việc đầu tư số tiền lớn mới có thể duy trì được mối quan hệ yêu đương bền vững. Đồng thời, anh ta còn thuê khách sạn cao cấp, nhà ở hạng sang dài hạn, thuê xe sang và mua đồ hiệu để xây dựng toàn diện hình ảnh một công tử nhà giàu, nướng sạch số tiền chục triệu tệ do bố mẹ vay mượn từ người thân vào lối sống xa hoa.

Lãnh án 11 năm tù vì tội lừa đảo

Tháng 12 năm 2022, người cậu của Vương nhận thấy điểm bất thường nên đã báo cảnh sát. Cơ quan kiểm sát sau khi điều tra đã làm rõ, sau khi du học về nước, để duy trì cuộc sống yêu đương xa xỉ, Vương đã bịa ra những lý do giả tạo, trong vòng hơn một năm đã lừa gạt bố mẹ vay mượn gần 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 35 tỷ đồng) từ người thân, bạn bè để phục vụ cho việc tiêu xài cá nhân. Hành vi của anh ta đã cấu thành tội lừa đảo.

Mới đây, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bành Hồ, thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô khởi tố vụ án, Vương đã bị tòa án tuyên phạt 11 năm tù giam về tội lừa đảo, kèm theo hình phạt tiền 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng).

Nguồn: Hk01