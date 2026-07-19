Nóng: Bắt khẩn cấp 1 nữ y tá tại bệnh viện nổi tiếng vì sát hại bệnh nhân

Từ một ca cấp cứu bất thường, cuộc điều tra đã dẫn đến vụ bắt giữ một cựu y tá cùng nhiều chi tiết đáng chú ý.

Một cựu y tá tại Bệnh viện Kashiwa Tanaka (thành phố Kashiwa, tỉnh Chiba, Nhật Bản) vừa bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về cáo buộc sát hại một bệnh nhân bằng cách đưa chất thải vào đường truyền tĩnh mạch.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện nghi phạm từng tìm kiếm trên điện thoại thông tin liên quan đến khả năng gây tử vong của hành vi này.

Theo truyền thông Nhật Bản, nghi phạm là Miyuki Furukawa (51 tuổi), cựu y tá của Bệnh viện Kashiwa Tanaka. Người phụ nữ này bị bắt giữ hôm 15/7 với cáo buộc liên quan đến cái chết của ông Eiji Aita (75 tuổi), một bệnh nhân điều trị tại bệnh viện vào rạng sáng ngày 30/1. Furukawa hiện phủ nhận các cáo buộc.

Nguồn tin điều tra cho biết trước khi vụ việc xảy ra, Furukawa đã sử dụng điện thoại thông minh để tìm kiếm thông tin về việc tiêm phân vào cơ thể thông qua đường truyền tĩnh mạch có thể dẫn đến tử vong hay không.

Chi tiết này đang được cơ quan điều tra xem xét cùng các chứng cứ khác để làm rõ động cơ và diễn biến vụ việc.

Theo thông tin từ bệnh viện, một trợ lý điều dưỡng làm cùng ca trực với Furukawa khai đã nhiều lần nhìn thấy nữ y tá này ra vào phòng bệnh của ông Aita trong đêm xảy ra sự việc. Hồ sơ làm việc cũng cho thấy Furukawa thường xuyên chăm sóc bệnh nhân này, với tần suất khoảng 4-5 ca trực mỗi tháng.

Khoảng 4 giờ sáng ngày 30/1, trong quá trình kiểm tra định kỳ, một điều dưỡng phát hiện ông Aita có biểu hiện đau đớn bất thường. Sau khi y tá trưởng có mặt để kiểm tra, nhân viên y tế phát hiện một chất lạ màu nâu trong đoạn ống nối của dây truyền dịch.

Đoạn ống truyền sau đó được tháo ra và bảo quản trong cốc vô trùng để phục vụ công tác kiểm tra. Tuy nhiên, theo thông tin điều tra, trong lúc bệnh nhân đang được cấp cứu, Furukawa đã mang đoạn ống này vào phòng dành cho nhân viên bệnh viện. Khi mẫu vật được kiểm tra lại, chất lạ bên trong được ghi nhận đã chuyển sang màu đỏ.

Hiện cảnh sát tỉnh Chiba vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định bằng cách nào chất thải được đưa vào hệ thống truyền dịch cũng như làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Ngay sau sự cố, Bệnh viện Kashiwa Tanaka đã đình chỉ công tác đối với Furukawa. Khoảng ba tuần sau, khi biết cảnh sát đã mở cuộc điều tra, nữ y tá nộp đơn xin nghỉ việc vào ngày 24/2.

Sau khi vụ bắt giữ được công bố, ban lãnh đạo Bệnh viện Kashiwa Tanaka đã tổ chức họp báo. Giám đốc bệnh viện, ông Tomonobu Hasegawa, gửi lời xin lỗi về sự việc và cho biết cơ sở y tế sẽ rà soát lại quy trình quản lý, đồng thời tăng cường đào tạo về đạo đức nghề nghiệp cho toàn bộ nhân viên.

Vụ án hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Cơ quan chức năng chưa công bố kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong của bệnh nhân cũng như các tình tiết liên quan khác. Theo quy định của pháp luật, các cáo buộc đối với nghi phạm sẽ tiếp tục được xem xét trong quá trình tố tụng trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Nguồn: japantimes, nhk