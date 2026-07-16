Nam sinh lớp 11 giành điểm tuyệt đối lý thuyết Olympic Vật lý quốc tế

Không chỉ giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế, Nguyễn Nhật Minh còn gây ấn tượng khi đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở bài thi lý thuyết.

Sau hơn một tuần tranh tài tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56 (IPhO 2026) diễn ra từ ngày 4-12/7 tại Colombia, Nguyễn Nhật Minh, học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, về Việt Nam với tấm Huy chương Vàng cùng thành tích đặc biệt đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở bài thi lý thuyết.

IPhO 2026 quy tụ 381 học sinh đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh phải hoàn thành hai bài thi gồm lý thuyết và thực nghiệm, mỗi bài kéo dài 5 giờ.

Điều khiến Nhật Minh bất ngờ nhất lại không phải tấm huy chương vàng, mà là số điểm tuyệt đối ở phần lý thuyết.

“Em đặt mục tiêu cố gắng giành huy chương vàng, nhưng chỉ nghĩ mình đạt khoảng 27 điểm. Em không nghĩ bản thân có thể đạt trọn vẹn 30 điểm”, Minh chia sẻ. Ngay khi kết thúc kỳ thi, hiện Minh dự định sẽ đi chơi cùng gia đình hoặc trở về quê để tự thưởng cho bản thân.

Nhật Minh chụp ảnh cùng các thầy cô và mẹ tại lễ xuất quân dự thi IPhO 2026. (Ảnh: NVCC)

Theo Minh, so với những gì từng trải qua tại Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương (APhO), đề thi IPhO năm nay được em đánh giá là “nhẹ nhàng” hơn. Ở bài thi lý thuyết theo hình thức tự luận, câu đầu tiên rơi đúng vào lĩnh vực Cơ học - mảng kiến thức mà Minh yêu thích nhất.

Tuy nhiên, bài cuối cùng lại là thử thách lớn nhất khi yêu cầu chứng minh một công thức liên quan đến từ trường và nhiệt. Minh mất gần một giờ để cân nhắc nhiều hướng giải khác nhau trước khi quyết định giữ nguyên phương án của mình.

Trong phần thi thực hành, nam sinh gặp thêm một sự cố ngoài dự kiến khi một van nước của bộ thí nghiệm bị hỏng. Em phải chờ khoảng 10 phút để ban tổ chức sửa chữa rồi mới có thể tiếp tục làm bài. Dù vậy, Minh vẫn giữ được tâm lý ổn định và hoàn thành trọn vẹn bài thi.

Đằng sau tấm huy chương vàng là nhiều tháng chuẩn bị cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam tại ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong thời gian tập huấn, các thành viên được các giảng viên, giáo viên và chuyên gia có nhiều kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh dự thi Olympic quốc tế trực tiếp hướng dẫn.

Nhật Minh dự định du học Singapore để tiếp tục học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực mình yêu thích. (Ảnh: NVCC)

Để làm quen với áp lực của kỳ thi quốc tế, nam sinh liên tục luyện các đề IPhO của những năm trước, đồng thời tìm hiểu thêm các bộ đề có độ phân hóa cao. Không chỉ giải đề, Minh còn nghiên cứu cách ra đề, cách đặt vấn đề và rèn khả năng chắt lọc thông tin khi gặp những bài toán có dữ liệu dài.

Buổi tối, em thường dành từ 4 đến 6 tiếng để hoàn thành một đề thi hoàn chỉnh, sau đó tự đối chiếu với đáp án để tìm lỗi sai và rút kinh nghiệm. Việc bấm giờ như một kỳ thi thật giúp Minh hình thành phản xạ xử lý bài và giữ được sự bình tĩnh trước áp lực thời gian. Với phần thực hành, nam sinh dành rất nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm để rèn kỹ năng đo đạc, thao tác với thiết bị và xử lý số liệu.

Niềm yêu thích Vật lý của Nhật Minh bắt đầu từ năm lớp 8 khi học tại Trường THCS Chu Văn An với mong muốn tìm hiểu cách thế giới xung quanh vận hành. Sau khi được tuyển vào đội tuyển của trường, niềm yêu thích dần trở thành đam mê và thôi thúc em theo đuổi môn học này nghiêm túc hơn.

Năm 2024, Minh trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Vật lý của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Thành tích đó tiếp thêm động lực để nam sinh tiếp tục chinh phục những mục tiêu cao hơn.

Trong năm học 2025-2026, Minh giành giải Nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lí, sau đó đoạt Huy chương Bạc tại Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương trước khi bước lên bục cao nhất của Olympic Vật lý quốc tế.

Sau dấu mốc tại IPhO 2026, Nhật Minh dự định tiếp tục theo đuổi các lĩnh vực liên quan đến Vật lý như điện tử hoặc bán dẫn. Nam sinh cũng ấp ủ kế hoạch du học Singapore để tiếp tục học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực mình yêu thích.