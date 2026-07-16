Brad Pitt đã làm gì để 4 người con có quyết định đau lòng này?

Đó là cái kết đau lòng với một người đàn ông từng nhiều lần khẳng định rằng, được làm cha là điều ý nghĩa nhất cuộc đời mình.

Đã gần một thập kỷ kể từ ngày cặp đôi quyền lực Hollywood Brad Pitt và Angelina Jolie chia tay trong ồn ào. Cuộc hôn nhân từng được cả thế giới ngưỡng mộ không chỉ khép lại bằng một vụ ly hôn kéo dài suốt 8 năm mà còn để lại một vết rạn ngày càng sâu trong mối quan hệ giữa Brad Pitt và sáu người con.

Mới đây, thông tin hai người con là Maddox và Zahara tiếp tục nộp đơn xin bỏ họ "Pitt" đã khiến dư luận không khỏi chú ý. Trước đó, Shiloh đã được tòa án California chấp thuận đổi tên từ Shiloh Nouvel Jolie-Pitt thành Shiloh Nouvel Jolie, còn Vivienne cũng sử dụng tên Vivienne Jolie trong các hoạt động nghệ thuật. Đến nay, 4 trong số 6 người con của cặp đôi đã công khai từ bỏ họ của cha.

Đó là cái kết đau lòng với một người đàn ông từng nhiều lần khẳng định rằng, được làm cha là điều ý nghĩa nhất cuộc đời mình.

Brad Pitt

"Tôi quan tâm đến các con hơn là quan tâm đến bản thân mình"

Năm 2014, khi gia đình Brangelina vẫn còn là biểu tượng của một mái ấm hạnh phúc, Brad Pitt từng chia sẻ trên tạp chí Psychologies: "Tôi quan tâm đến các con hơn là quan tâm đến bản thân mình. Tôi nghĩ đó mới là định nghĩa thực sự của tình yêu". Nam tài tử cũng nói rằng từ ngày có con, anh cảm thấy mình là "người giàu có nhất thế giới".

"Làm cha đã thay đổi tôi ở rất nhiều khía cạnh. Tôi yêu việc làm cha và tất cả những trách nhiệm mà điều đó mang lại", Brad Pitt tâm sự.

Cùng Angelina Jolie, Brad Pitt xây dựng một gia đình có sáu người con gồm cả con ruột và con nuôi. Hai người thường đưa các con đi khắp thế giới, khuyến khích các em học hỏi từ trải nghiệm thực tế thay vì chỉ bó hẹp trong trường học. Họ từng được xem là hình mẫu của một gia đình đa văn hóa và gắn kết.

Thế nhưng, chỉ hai năm sau cuộc phỏng vấn ấy, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Tháng 9/2016, Angelina Jolie đệ đơn ly hôn sau một vụ cãi vã trên máy bay riêng.

Theo hồ sơ pháp lý do phía Angelina Jolie cung cấp, Brad Pitt bị cáo buộc có hành vi bạo lực với vợ và một số người con trong lúc say rượu. FBI và cơ quan bảo vệ trẻ em tại Los Angeles đã mở cuộc điều tra, nhưng sau đó Brad Pitt không bị truy tố. Dẫu vậy, chính nam diễn viên cũng thừa nhận việc nghiện rượu đã gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho gia đình. "Tôi đã đưa mọi thứ đi quá xa", anh từng chia sẻ khi nói về quãng thời gian chìm trong rượu.

Sau ly hôn, Brad Pitt cai rượu, tập trung cho công việc và nhiều lần bày tỏ mong muốn hàn gắn với các con. Nhưng khoảng cách giữa họ dường như ngày càng lớn.

Năm 2020, Pax Thiên từng đăng tải một bài viết trên mạng xã hội gọi Brad Pitt là "kẻ đáng khinh", cáo buộc anh khiến các con "sống trong sợ hãi". Maddox nhiều lần xuất hiện cùng mẹ nhưng hầu như không còn nhắc đến cha. Khi được hỏi liệu mối quan hệ có thể cải thiện hay không, cậu chỉ trả lời ngắn gọn: "Điều gì xảy ra sẽ xảy ra."

Đến năm 2024, Shiloh chính thức nộp đơn xin bỏ họ Pitt ngay đúng sinh nhật tuổi 18. Sau đó, Vivienne sử dụng tên Jolie trong các dự án sân khấu. Và mới đây nhất, Maddox cùng Zahara cũng hoàn tất các thủ tục pháp lý để đổi tên. Đó không còn là hành động mang tính biểu tượng, mà là lựa chọn pháp lý thể hiện khoảng cách ngày càng xa giữa người cha và các con.

Có phải chỉ vì Brad Pitt?

Điều gì khiến mối quan hệ cha con đi đến mức này vẫn là câu hỏi chưa có câu trả lời tuyệt đối.

Phía Angelina Jolie nhiều lần cho rằng Brad Pitt có vấn đề với rượu và từng có hành vi bạo lực trong gia đình. Trong khi đó, một số nguồn tin thân cận với Brad Pitt cho rằng sau ly hôn, Angelina đã hạn chế việc các con tiếp xúc với cha và ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức của các con về anh.

Thậm chí, cựu vệ sĩ của gia đình từng tuyên bố Angelina Jolie nhiều lần khuyến khích các con tránh gặp bố. Một số nguồn tin cũng cho rằng nữ diễn viên từng kể với Pax Thiên rằng Brad Pitt không muốn nhận nuôi cậu ngay từ đầu. Tuy nhiên, những thông tin này chưa từng được Angelina Jolie xác nhận.

Một nguồn tin thân cận với Brad Pitt chia sẻ với People rằng đây là "một thực tế vô cùng đau lòng", nhưng cũng "không có gì đáng ngạc nhiên sau nhiều năm một người đã biến các con thành công cụ chống lại người còn lại mà không hề nghĩ đến hậu quả".

Sự thật có lẽ phức tạp hơn rất nhiều so với việc quy trách nhiệm cho một phía. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ, những xung đột kéo dài, các cáo buộc, những phiên tòa và nhiều năm xa cách... tất cả đã tạo nên khoảng cách mà càng về sau càng khó hàn gắn.

"Chúng vẫn mãi là con tôi"

Ở tuổi ngoài 60, Brad Pitt đang có sự nghiệp ổn định, chuyện tình cảm mới với nhà thiết kế Ines de Ramon cũng được cho là rất hạnh phúc. Bộ phim F1 giúp anh có một trong những giai đoạn thành công nhất về mặt thương mại.

Nhưng theo nhiều nguồn tin, điều khiến Brad Pitt đau đáu nhất vẫn là các con. Một người thân cận chia sẻ với truyền thông Mỹ rằng Brad đã ngừng cố ép các con quay về. "Anh ấy hiểu điều đó phải diễn ra một cách tự nhiên".

Nguồn tin này cho biết Brad Pitt vẫn giữ niềm tin rằng một ngày nào đó các con sẽ mở lòng. "Việc chúng bỏ họ Pitt không có nghĩa anh ấy không còn là cha của chúng. Dù các con chọn tên gì, chúng vẫn luôn là con anh ấy và anh ấy sẽ không bao giờ ngừng yêu thương".

Có lẽ, sau tất cả những tranh cãi pháp lý, những cáo buộc và những lần đổi tên, đó mới là câu nói khiến nhiều người day dứt nhất. Bởi trên giấy tờ, một cái họ có thể được xóa đi. Nhưng trong trái tim của một người cha, mối quan hệ ấy không phải lúc nào cũng có thể kết thúc chỉ bằng một quyết định pháp lý.

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