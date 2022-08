Nam sinh đất Quảng "ẵm" hàng loạt giải thưởng Công nghệ: Lập trình máy tính từ năm lớp 3, là Co-founder dự án "khủng" cạnh tranh với "ông lớn" Facebook

Lê Tuấn Anh (SN 2004, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), hiện đang là học sinh lớp chuyên Tin - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Bằng tình yêu cháy bỏng với ngành Công nghệ thông tin, nam sinh đã gặt hái được nhiều thành tích. Em trở thành một trong những học sinh ưu tú của tỉnh với nhiều đóng góp thiết thực, đi đầu trong lĩnh vực được coi là khó nhằn.

Một số thành tích nổi bật nam sinh Lê Tuấn Anh đạt được: Tác giả của công trình tuổi trẻ sáng tạo tiêu biểu cụm Bắc Trung Bộ 2021. Giải Nhất Tin học trẻ cấp tỉnh 2022. Giải Nhất cuộc thi Lập trình tương lai khu vực miền Trung 2020. Giải Nhất Khoa học kỹ thuật cấp thành phố 2018, 2019. Giải Nhất Sáng tạo trẻ cấp thành phố 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Giải Nhì Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 2019, 2020. Giải Nhì Sáng tạo trẻ cấp tỉnh 2019, 2020, 2021. Giải Khuyến khích Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc 2021. Giải Nhất Học sinh giỏi cấp thành phố 2019. Giải Ba Học sinh giỏi cấp tỉnh 2021; Tham dự VISEF 2020. Top 15 Blogger nổi bật Toàn quốc 2018.

Chân dung nam sinh Lê Tuấn Anh.

TẬP TÀNH LẬP TRÌNH TỪ NĂM LỚP 3 BẰNG VIỆC TỰ MÀY MÒ NGHIÊN CỨU

Tuấn Anh chia sẻ, em đam mê lĩnh vực Công nghệ thông tin từ khi còn nhỏ. Chiếc máy tính đầu tiên được bố mua tặng hồi lớp 3 đã khiến em vô cùng hạnh phúc, sung sướng. Từ ấy, ước mơ trở thành một lập trình viên của em càng rõ hình hài.

Lê Tuấn Anh hào hứng nói: "Lúc đó, gần như hầu hết thời gian, em đều dành cho máy tính. Em đi học mà chỉ mong được sớm về nhà để bật máy tính lên. Nhưng khác với các bạn là em không chơi game, chỉ dùng máy tính để tìm tòi những thứ liên quan đến công nghệ như: Cách tạo blog, cách cài hình nền, cách cài win,…

Lên lớp 5, em có tạo một blog để chia sẻ những điều thú vị. Tuy nhiên, blog cần được làm giao diện đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn. Vì thế, em bắt đầu học lập trình một cách nghiêm túc. Em là một người thích sự rõ ràng và logic. Đồng thời, em cũng là một người hướng nội, không thích giao tiếp xã hội nhiều nên lập trình là option (lựa chọn) tốt nhất đối với em. Ngoài ra, em còn đam mê nghệ thuật, biết thiết kế đồ họa, thiết kế web, dựng phim,…".

Nam sinh "ẵm" nhiều giải thưởng trong các cuộc thi về Công nghệ thông tin.

Nhắc đến Công nghệ thông tin, chắc hẳn ai cũng biết đến ngành nghề này. Đây là một ngành học tương đối hot, được nhiều bạn trẻ quan tâm. Công nghệ thông tin có vị thế lớn trên thị trường ngày nay, nhất là khi xu hướng toàn cầu hóa bùng nổ. Gần như không ngành nghề nào là không cần đến ứng dụng của Công nghệ thông tin.



Nam sinh Quảng Trị chia sẻ, với nhu cầu lớn của thị trường trong nước và quốc tế như hiện nay, mức lương của ngành IT khá cao so với các ngành khác. Tuy nhiên, lương IT chỉ cao khi người làm nghề có đủ năng lực tạo nên sự khác biệt, mới lạ. Có lẽ đây cũng là lý do khiến nhiều người theo học IT nhưng "vỡ mộng" khi ra trường vì mức lương không đạt được như mong ước.

Là người đam mê với Công nghệ thông tin, Tuấn Anh sớm tìm hiểu những cuộc thi lớn nhỏ và tham gia để thử thách bản thân. Nam sinh nghĩ đây là cơ hội để cọ xát, có thêm trải nghiệm lý thú. Nam sinh tự học là chính, từ nhỏ đến giờ, em chưa bao giờ đi học thêm, kể cả các môn trên lớp. Với lập trình cũng vậy, Tuấn Anh tự trau dồi kiến thức qua các kênh YouTube quốc tế, sách báo, khóa học nhưng nhiều nhất là tự mày mò, nghiên cứu.

Tuy đạt thành tích tốt nhưng Tuấn Anh không đi học thêm, em dành thời gian tự học là chính.

Ít ai biết rằng, có được thành công như ngày hôm nay, Tuấn Anh đã trải qua nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất đó là việc bản thân chán nản vì không biết học ngành này quá sớm để làm gì. "Tiền đầu tư cho em học Công nghệ thông tin đã được bố mẹ lo, kiến thức thì sau này có thể học. Em suy nghĩ học bây giờ có thể gây lãng phí thời gian, em nên dành thời gian cho những việc khác. Một khó khăn nữa đó là vài người bạn/anh chị xung quanh thường xuyên trêu chọc khi em theo IT", nam sinh Quảng Trị trải lòng.



Tuy nhiên sau đó, Tuấn Anh lại tự động viên, khích lệ bản thân vượt qua mọi khó khăn. Nam sinh cảm thấy may mắn vì mỗi lúc chán nản, em luôn nhận được sự an ủi, vỗ về từ giáo viên và bố mẹ.

LÀ CO-FOUNDER DỰ ÁN "KHỦNG" CẠNH TRANH VỚI "ÔNG LỚN" FACEBOOK, TỪNG KIẾM BỘN TIỀN NHỜ VIẾT BLOG

Tuấn Anh cho biết, bản thân em là người có niềm đam mê và năng suất làm việc. Trong suốt thời gian từ lớp 7 đến hiện tại, em luôn tìm và thử các phương pháp để cải thiện hiệu suất làm việc. Trải qua nhiều phương pháp, Tuấn Anh thấy cách quản lý thời gian hiệu quả nhất là GTD - Getting Things Done.

Nam sinh Quảng Trị chia thời gian mỗi ngày ra làm 2 phần: Công việc và học tập. Mỗi sáng thức dậy, Tuấn Anh sẽ lên plan (kế hoạch) cụ thể trong ngày ra sẵn danh sách "Next todo list". Sau đó, em bắt tay vào thực hiện dần. Tuấn Anh không học hay làm việc liên tục mà thường đan xen nhau. Chẳng hạn như task 1 là "đọc sách" thì task 2 sẽ là "vẽ wireframe app". Làm việc cả ngày rất mệt và thiếu sự tập trung nên nam sinh áp dụng luôn Pomodoro cho từng đầu việc để vẫn đảm bảo kết quả mà vẫn có thời gian nghỉ ngơi.

Hiện tại, Tuấn Anh đang là Co-founder & Leader của KB2A.

Không chỉ học tập tốt, Tuấn Anh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá thú vị. Hiện tại, Tuấn Anh đang là Co-founder & Leader của KB2A. KB2A là một doanh nghiệp với sứ mệnh tạo ra sản phẩm công nghệ mới mẻ và hữu ích đến với mọi người. KB2A có nhiều dự án con như: KB2A API, KB2A Bot, KB2A Tool,… Dự án này gồm 6 thành viên, quy mô hoạt động toàn quốc.



Nam sinh hào hứng chia sẻ: "Trong chuỗi các hoạt động của dự án, nổi bật nhất là KB2A Tool với hơn 100.000 người dùng. KB2A Tool là một công cụ hướng đến đối tượng những người thích tìm hiểu về công nghệ và những người hay sử dụng Facebook. Cụ thể, nó có nhiều chức năng hơn các chức năng sẵn có của Facebook, chẳng hạn: Lọc bạn bè ảo, xóa bạn bè hàng loạt, hẹn giờ gửi tin nhắn, xem tin nhắn đã gỡ, xem mình nhắn tin với ai nhiều nhất, thống kê về tài khoản của bạn bè,...

KB2A Tool mất đâu đó khoảng 2 - 3 tháng cho phiên bản đầu tiên, được khoảng 5000 người dùng. Phiên bản thứ hai mất khoảng 3 - 5 tháng. Phiên bản này có chiến dịch marketing bài bản và chất lượng tốt hơn, được 100.000 người dùng. Định hướng của KB2A Tool là ra phiên bản thứ ba đạt 500.000 người dùng với nhiều chức năng hot. Em và nhóm đã thực hiện được 75% rồi.

Thế nhưng, một khó khăn lớn đến với em là meta (công ty mẹ của Facebook) gửi mail bảo em phải tạm dừng hoạt động KB2A Tool một thời gian. Vì nó đang gián tiếp ảnh hưởng đến Facebook, nên hiện tại em phải tạm ẩn, tầm 6 tháng nữa mới hoạt động lại. Hiện fanpage của KB2A đạt 13.000 like & follow (đang ẩn), kênh YouTube KB2A đạt 11.100 người đăng ký và vẫn đang hoạt động. Đó là con số biết nói, chứng minh cho nỗ lực của em và đội nhóm".

Tuấn Anh còn là một tay viết blog "cừ khôi".

Chàng trai trẻ say mê công nghệ còn tạo blog từ năm lớp 5. Đến năm lớp 8, em vinh dự nhận giải thưởng "Top 15 blogger nổi bật toàn quốc" năm 2018. "Ban đầu, mục đích viết blog của em chỉ để thõa mãn sự tò mò. Nhưng sau đó, em nhận thấy "À, mình thực sự có nhiều người để ý" khiến em đầu tư vào blog nhiều hơn. Em đã kiếm được rất nhiều tiền từ blog thông qua việc viết bài quảng cáo và chèn quảng cáo vào blog. Lúc đỉnh điểm, blog của em đứng rank top 2.000 website phổ biến nhất Việt Nam (theo Alexa Rank). Nhưng sau này, do bận nhiều việc nên em tạm dừng blog", Tuấn Anh tâm sự.



"Think big. Start small. Do fast" (Tạm dịch là: "Suy nghĩ lớn! Bắt đầu làm từ việc nhỏ! Làm thật nhanh") là câu nói truyền động lực cho nam sinh đất Quảng. Chia sẻ về dự định trong tương lai, Tuấn Anh cho biết: "Em có tham vọng khá xa và xây dựng cho mình mục tiêu dài hạn rõ ràng nhưng em xin phép không tiết lộ. Còn dự định trong thời gian sắp tới của em là tập trung học tập thật tốt ở Đại học và theo làm ở một công ty về phần mềm".

