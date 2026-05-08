Nam sinh 7 lần thi tốt nghiệp THPT để… săn điểm 10 Toán

Từ một thí sinh từng trượt nguyện vọng mong muốn năm 2019 đến sinh viên năm cuối ngành Sư phạm Toán, Đặng Minh Hiếu (SN 2001, Hà Nội) đã trải qua 6 lần dự thi tốt nghiệp THPT và chuẩn bị bước vào lần thứ 7 trong năm 2026.

Không để xét tuyển đại học cũng không nhằm đổi hướng nghề nghiệp, mục tiêu duy nhất của Hiếu chỉ là chinh phục điểm 10 môn Toán, điều mà cậu gọi là một “chấp niệm” kéo dài suốt nhiều năm qua.

Điểm 10 là mảnh ghép cuối cùng của tuổi trẻ

Những ngày gần đây, câu chuyện về Đặng Minh Hiếu - chàng trai nhiều lần dự thi tốt nghiệp THPT bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội sau khi Hiếu tuyên bố sẽ tiếp tục tham gia kỳ thi năm 2026 với lý do: “Chương trình cũ không đạt được 10 điểm Toán thì sang chương trình mới mình làm lại thôi”.

Dưới phần bình luận, khi có người hỏi vì sao lại “dùng cả thanh xuân để đi thi”, Hiếu trả lời nửa đùa nửa thật: “Cảm giác nó rất cuốn, tòa không chơi tòa không hiểu được đâu”. Ít ai biết rằng phía sau câu nói vui ấy là cả một hành trình kéo dài suốt nhiều năm, với rất nhiều lần đổi hướng và tự đặt cược lại với chính mình của chàng trai trẻ.

Bài đăng của Đặng Minh Hiếu trên mạng xã hội về chuyện sẽ thi tốt nghiệp THPT lần thứ 7

Hiện tại, Hiếu 25 tuổi, là sinh viên năm cuối chuyên ngành Sư phạm Toán học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE), đồng thời là giáo viên dạy thêm tự do. Nhưng để đi đến “bến đỗ” hiện tại, cậu đã trải qua nhiều lần thi cử với những lựa chọn hoàn toàn khác nhau.

“Nếu kể lại thì mỗi năm lại là một ngã rẽ”, Hiếu nói.

Năm 2019, trong lần đầu dự thi THPT Quốc gia, Hiếu đạt kết quả không như mong muốn. Dù đã đỗ ngành Kỹ thuật Ô tô của Đại học Bách khoa Hà Nội, cậu vẫn quyết định thi lại.

Đến năm 2020, Hiếu trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin của Đại học Công nghệ - ĐHQGHN (UET). Nhưng rồi sau một thời gian theo học, cậu nhận ra bản thân không thực sự phù hợp với IT.

Năm 2022, Hiếu quyết định thi lại lần nữa và đỗ Sư phạm Toán tại HNUE - nơi Hiếu quyết định gắn bó và cảm thấy phù hợp nhất.

Những năm tiếp theo, dù đã ổn định với việc học và đi dạy, Hiếu vẫn tiếp tục đăng ký dự thi THPT với tư cách thí sinh tự do. Năm 2023 và 2024, cậu thi “để trải nghiệm, cọ xát”. Riêng năm 2025, Hiếu tạm nghỉ thi để tập trung kéo GPA đại học trước khi bước vào lần thi thứ 7 vào năm 2026.

Điều khiến nhiều người tò mò nhất là vì sao một sinh viên sắp tốt nghiệp đại học, đã có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, vẫn quyết tâm theo đuổi điểm 10 Toán thi tốt nghiệp THPT đến vậy?

“Nếu dùng một từ để diễn tả thì đó là ‘chấp niệm’”, Hiếu thừa nhận.

Ban đầu, nó xuất phát từ tính “hơn thua”, muốn “phục thù” điểm số những năm đầu. Nhưng khi đã gắn bó với nghề giáo, mục tiêu này mang ý nghĩa lớn hơn. Theo Hiếu, việc theo đuổi điểm 10 không đơn thuần là chuyện thành tích. Với cậu, đó còn là cách tự đặt tiêu chuẩn cho bản thân với tư cách một giáo viên Toán tương lai.

“Mình quan niệm rằng mình học phải cho ‘ra hồn ra trò’ thì mới mong học sinh mình dạy ‘ra hồn’ được. Điểm 10 không chỉ phản ánh năng lực mà còn là sự kỷ luật”, Hiếu nói.

Hiếu cho rằng, với nghề dạy học, năng lực chuyên môn luôn là thứ quan trọng nhất để tạo sự tin tưởng với học sinh, phụ huynh, là hành trang để tự tin bước tiếp, là minh chứng năng lực uy tín nhất và là tấm gương để khoe với học trò.

Hành trình thi cử bền bỉ đã thay đổi hoàn toàn lăng kính của Hiếu về sự thành bại. Điểm 10 Toán tròn trịa giờ giống như “mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bức tranh tuổi trẻ”.

“Đi thi không phải để làm màu”

Việc liên tục tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ để theo đuổi điểm 10 khiến Hiếu nhận về không ít ý kiến trái chiều. Có người cho rằng điều này “vô nghĩa”, “làm màu” hoặc tốn kém không cần thiết.

Nhưng Hiếu khá bình thản trước những nhận xét đó: “Mình thấy bình thường, vì nhìn từ bên ngoài mọi người có thể nghĩ vậy. Nhưng với mình, việc này có lợi nhiều hơn có hại và hoàn toàn thực tế”.

Hiếu thẳng thắn thừa nhận việc thi lại nhiều lần không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn tác động trực tiếp đến công việc hiện tại của cậu. Thực tế chứng minh, qua mỗi năm, thành tích Toán của Hiếu đều tốt lên, số lượng học sinh tìm đến và mức thu nhập/giờ làm của cũng tăng theo.

Quan trọng hơn, Hiếu coi phòng thi là nơi giúp bản thân hiểu sâu hơn về tâm lý học sinh, điều mà theo cậu, không thể có được nếu chỉ đứng trên bục giảng.

“Phải ngồi trong phòng thi, chịu áp lực thời gian thì mình mới hiểu ranh giới giữa ‘biết làm’ và ‘lấy trọn điểm’ mong manh thế nào, từ đó mới thấu hiểu và có phương pháp dạy học sinh tốt nhất”.

Hiếu đã trải qua 6 lần dự thi tốt nghiệp THPT và chuẩn bị bước vào lần thứ 7 trong năm 2026

Với nam sinh này, đây không phải “làm màu” mà là sự đầu tư nghiêm túc cho chuyên môn và nghề nghiệp. Về phía gia đình Hiếu, phản ứng của mọi người lại nhẹ nhàng hơn nhiều so với những tranh cãi trên mạng xã hội.

“Gia đình và bạn bè đã quá quen với cái ‘nết’ đi thi của mình rồi nên không ai phản đối cả”, Hiếu cười.

Theo cậu, người thân luôn là điểm tựa tinh thần trong suốt những lần đổi hướng và thi lại. Tuy vậy, cậu cũng thường xuyên bị gia đình “trêu chọc” vì tính cách quá hiếu thắng.

“Mọi người nói mình là bảo đi thi cho vui mà lúc thi không như ý thì về nhà mặt trông chẳng vui tí nào”, Hiếu kể.

Dù liên tục thi lại, Hiếu cũng thừa nhận bản thân không phải lúc nào cũng giữ được tâm lý nhẹ nhàng. Nếu kết quả chưa như kỳ vọng, cậu vẫn sẽ “sầu não”. Có khi, Hiếu mất cả tháng mới “move on” được. Nhưng với tâm lý thua ở đâu, cố gấp đôi ở đấy, Hiếu sẽ lại đứng lên được.

Nhiều người đùa rằng Minh Hiếu đã "dành cả thanh xuân" để tham gia các kỳ thi THPT

Hiện tại, vì đang phải hoàn thành các chứng chỉ và điểm số để tốt nghiệp đại học, Hiếu không còn nhiều thời gian “cày cuốc” như thời còn học lớp 12. Phương pháp ôn tập chủ yếu của cậu đến từ việc đi dạy và duy trì tư duy Toán học mỗi ngày.

“Điểm yếu của mình là sự cẩu thả và tốc độ phản xạ do rào cản tuổi tác”, Hiếu nói nửa đùa nửa thật.

Để khắc phục điều đó, cậu dự định giai đoạn sát kỳ thi sẽ luyện hàng chục đề với thời gian nghiêm ngặt để “hồi sinh phong độ thời niên thiếu”, cố bắt kịp tốc độ của thế hệ 2k8.

Dù quyết tâm rất lớn, Hiếu vẫn không dám khẳng định trước bất cứ điều gì.

“Mình bước vào phòng thi với sự quyết tâm cao nhất và tâm thế thoải mái của một người mê Toán. Tuy nhiên, mình không dám nói trước điều gì vì đề thi luôn có những câu phân loại rất ‘rồ dại’ và ranh giới điểm số là rất mong manh”, nam sinh chia sẻ.

Sau tất cả, với Đặng Minh Hiếu, kỳ thi tốt nghiệp THPT từ lâu đã không còn là trận chiến để giành suất bước vào đại học nữa. Nó trở thành cuộc đối thoại kéo dài nhiều năm giữa một người trẻ với chính năng lực, sự bền bỉ và chuẩn mực mà bản thân muốn chạm tới.

