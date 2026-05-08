Đoạn camera quay lúc giữa trưa được cắt ra đăng lên mạng, hơn 4 triệu người vào nhận "tuổi thơ"

Có một “định luật tuổi thơ” mà gần như đứa trẻ nào cũng từng trải qua là mỗi lần bị bố mẹ mắng hay cầm roi rượt đánh, nơi an toàn nhất luôn là ở gần ông bà. Chỉ cần chạy kịp vào khu vực đó, mọi chuyện dường như sẽ nhẹ đi một nửa, vì kiểu gì cũng sẽ có người lên tiếng bênh vực: “Thôi tha cho nó đi”, “Trẻ con mà”, hay ít nhất là một cái ôm che chắn đầy bao dung.

Mới đây, một đoạn video ngắn ghi lại đúng khoảnh khắc quen thuộc ấy đã khiến cộng đồng mạng vừa bật cười vừa đáng yêu vì quá giống tuổi thơ của mình.

Trong clip, người ông đang nằm ngủ trưa trên chiếc giường gỗ thì bất ngờ, cháu trai chạy ào vào nhảy tót lên giường làm ông giật mình tỉnh giấc. Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ngay sau đó, người mẹ xuất hiện ở cửa, đầu đội nón lá, tay cầm roi, rõ ràng đang trong “chế độ truy bắt”.

Đoạn clip cậu bé bị mẹ rượt đuổi, nhanh chân chạy vào cầu cứu ông đang gây bão mạng xã hội (Video: @im_lera311)

Theo tìm hiểu, hóa ra cậu bé này đã trốn ngủ trưa để chạy ra ao câu cá, đến lúc bị phát hiện thì lập tức… chọn chiến thuật quen thuộc nhất chạy vào tìm ông cầu cứu. Đi kèm video, chị gái của cậu bé hài hước kể lại:

“12 giờ trưa mẹ bắt ngủ để chiều đi học mà nó trốn đi ra ao câu cá, thế là mẹ bắt được, cầm roi rượt cho. Nó lại chạy vào cầu cứu ông. Có thể mọi vấn đề trên đời này nó đều chạy về phía ông để ông cứu. Giống y tui hồi bé, bị mẹ oánh cũng chạy vào cầu cứu bà nội vậy đó”.

Cậu bé vừa khóc vừa núp phía sau lưng ông

Cậu bé vừa khóc vừa núp phía sau lưng ông, còn người ông thì gần như phản xạ tự nhiên dang tay che chắn cho cháu, đúng kiểu “để ông xử lý”. Đoạn clip nhanh chóng viral khiến nhiều người nhớ lại tuổi thơ của chính mình. Không ít cư dân mạng chia sẻ rằng hồi nhỏ, mỗi lần bị bố mẹ mắng hay ăn đòn, điều đầu tiên nghĩ đến cũng là… chạy vào phòng ông bà. Có người còn đùa rằng ngày xưa “ông bà chính là hệ thống phòng thủ mạnh nhất trong nhà”:

- Hồi nhỏ cứ nghe tiếng mẹ lấy roi là tôi chạy thẳng sang nhà bà nội, cũng núp sau lưng bà.

- Ông bà lúc nào cũng kiểu biết là cháu sai nhưng thôi nó còn nhỏ mà.

- Coi clip tự nhiên nhớ ông ngoại quá. Hồi xưa bị mẹ mắng là ông toàn giả bộ kêu ra đây ông cho bánh ăn.

- Đúng kiểu chỉ cần chạy được vào lòng ông bà là thấy an toàn liền.

- Tuổi thơ của tụi nhỏ bây giờ có thể khác, nhưng cảm giác được ông bà che chở chắc lúc nào cũng giống nhau.

- Mẹ thì cầm roi rất nghiêm, còn ông đứng giữa kiểu thôi thôi để từ từ nói nó.

Nhiều người lớn lên rồi mới nhận ra, tuổi thơ thật ra không chỉ được nhớ bằng những lần nghịch dại bị mắng hay những trận đòn roi “để nhớ đời”, mà còn được nhớ bằng cảm giác luôn có một người dang tay che chở cho mình mỗi khi sợ hãi nhất. Có những đứa trẻ vừa khóc vừa chạy trốn mẹ, nhưng trong lòng lại rất chắc chắn rằng chỉ cần chạy tới chỗ ông bà là sẽ được ôm vào lòng.

Ông bà có thể biết cháu sai, biết cháu nghịch, biết chuyện bị mắng đôi khi là đúng. Nhưng tình thương của ông bà thường không bắt đầu bằng việc phân tích đúng sai, mà bắt đầu bằng việc dỗ dành cho cháu nín khóc trước đã. Một cái ôm, một câu “thôi được rồi”, hay đơn giản là hành động kéo đứa cháu đang run rẩy núp ra sau lưng mình cũng đủ để khiến một đứa trẻ cảm thấy mình vẫn được yêu thương vô điều kiện.

Vì thế mà với rất nhiều người, ông bà luôn là “vùng an toàn” dịu dàng nhất của tuổi thơ. Nơi mà dù có bị cả thế giới mắng, vẫn sẽ có người lặng lẽ xoa đầu và nói: “Thôi vào đây với ông bà”. Chính sự bao bọc rất đỗi giản dị ấy đã khiến những ký ức ngày bé, dù có nước mắt hay roi vọt, cuối cùng khi nhớ lại vẫn thấy ấm áp đong đầy.