Nam phụ hot nhất Avatar 2: Visual cực phẩm sau lớp hoá trang, được casting như idol Kpop, nhìn ảnh hiện tại ai cũng sốc

The Way of Water (Avatar 2) vẫn đang "làm mưa làm gió" tại các rạp chiếu phim trên toàn thế giới. Khi xem phim, khán giả luôn tò mò về diện mạo ngoài đời thật của những nhân vật trên màn ảnh. Là nhân tố mới đáng chú ý nhất rong dàn diễn viên của Avatar 2, 1 nam thần trẻ tuổi sinh năm 2001 đã nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của công chúng. Và người đó chính là Britain Dalton - diễn viên đảm nhận vai Lo'ak, con trai thứ 2 của Jake Sully và Neytiri.

Nam diễn viên sinh năm 2001 đảm nhận vai diễn Lo'ak trên màn ảnh

Mỹ nam có bố từng được đề cử Grammy, vào showbiz theo cách đặc biệt

Britain Dalton sinh năm 2001, có bố là Jeremy Dalton - nhà soạn nhạc từng nhận được đề cử Grammy. Nam diễn viên được sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em gái. Theo IMDb, Britain chính thức bước chân vào showbiz khi mới 14 tuổi theo 1 cách đặc biệt.

Trong 1 lần biểu diễn ảo thuật trên đường phố, anh chàng đã được sinh viên trường đại học chuyên ngành điện ảnh mời đi thử vai cho phim mà trường Chapman tự sản xuất. Ở độ tuổi thiếu niên, Britain đã sở hữu ngoại hình xuất sắc, nổi bật so với bạn bè cùng trang lứa nên việc anh chàng được chú ý và casting như idol Kpop không khiến công chúng quá bất ngờ.

Nam diễn viên khoe hình chụp bên người bố từng được đề cử Grammy và 3 thành viên gia đình khác gồm anh trai, chị gái, em gái

Ngay từ lúc nhỏ, anh chàng đã sở hữu diện mạo khôi ngô tuấn tú, đẹp như thiên thần. Loạt hình ảnh đời thường của cậu bé Britain ngày đó không hề thua kém những người mẫu nhí được săn đón

Khi lớn lên, anh chàng này càng trổ mã và trở thành nam thần với sức hút đặc biệt cùng mái tóc dài đặc trưng

Ở giai đoạn thiếu niên, Britain tình cờ được chọn đi thử vai trên phố nhờ nhan sắc nổi bật, xuất chúng. Phải công nhận rằng nhìn vào diện mạo của nam diễn viên này, không ít khán giả liên tưởng đến các chàng hoàng tử trong truyện cổ tích Âu Mỹ

Theo thời gian, nhiều nhà sản xuất dần chú ý đến anh. Chỉ trong giai đoạn 2015-2016, Britain đã liên tiếp góp mặt ở loạt tác phẩm như Grill Dog, Criminal Minds, Goliath,… Đáng chú ý, tác phẩm Grill Dog đã mang về cho anh 2 đề cử Diễn viên mới xuất sắc nhất cùng Diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim độc lập Wild Rose và Liên hoan phim ảnh, âm nhạc Northern Virginia vào năm 2016.

Trong đó, nam thần trẻ tuổi đã thắng giải ở Liên hoan phim Wild Rose. Nhờ những thành công bước đầu đó mà Britain Dalton đã được nhà sản xuất Avatar 2 nhìn trúng, đưa anh vào dàn diễn viên của bom tấn này. Không chỉ tham gia diễn xuất, anh còn lồng tiếng cho 1 trò chơi điện tử nổi tiếng.

Britain giành giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp khi mới 15 tuổi

Nhan sắc đạt đến đỉnh cao ở độ tuổi 19-20, cả "ống kính tử thần" của Getty Images cũng bó tay trước gương mặt anh chàng

Càng lớn Britain Dalton lại càng trổ mã, trở thành nam thần đẹp trai xuất chúng. Nhìn những hình ảnh Britain ở độ tuổi 19-20, nhiều khán giả không khỏi trầm trồ, cho rằng chỉ cần anh chàng có vai diễn ấn tượng để bật lên thì hoàn toàn có thể hút về lượng fan khổng lồ.

Britain Dalton khiến fan nữ đứng hình, fan nam cũng phải xuýt xoa vì ngoại hình tựa hoàng tử bạch mã ở mọi sự kiện

Vẻ đẹp của Britain Dalton khiến ai ai cũng phải mê mẩn

Nam thần trẻ tuổi chỉ cần khẽ cười là đã làm bao cô gái tim đập loạn nhịp

Bước sang tuổi 20, anh chàng cắt tóc ngắn đi, theo đuổi hình tượng có phần trưởng thành hơn trước. Với hình tượng mới, Britain vẫn làm say đắm người hâm mộ

Getty Images vốn là nỗi khiếp sợ của các nghệ sĩ và người hâm mộ, từng làm cho nhiều ngôi sao phải "hiện nguyên hình" khuyết điểm nhan sắc. Nhưng ngay cả "ống kính tử thần" của Getty Images cũng phải chào thua khuôn mặt Britain Dalton

Cú tuột dốc ngoại hình ở tuổi 21 khiến bao người tá hỏa

Trong thời gian gần đây, nhan sắc của Britain bỗng thay đổi chóng mặt. Khó lòng nhận ra những hình ảnh dưới đây thuộc về Britain Dalton đẹp trai lãng tử ngày nào. Có 1 giai đoạn, chàng trai 21 tuổi còn nuôi râu, tự làm cho mình "dừ" đi cả chục tuổi.

Trong buổi phỏng vấn cho The Movie Times cách đây vài tuần, nam diễn viên sinh năm 2001 bỗng xuất hiện với bộ râu làm mất đi vẻ lung linh một thời. Trong diện mạo mới, anh "dừ" đi cả chục tuổi.

Đôi mắt nam diễn viên trông mệt mỏi, làm nhiều người hâm mộ lo lắng rằng anh đang bị quá tải trong công việc

Trong loạt ảnh mới từ cách đây hơn 1 tuần, Britain còn lộ dấu hiệu tăng cân chóng mặt. Trên thảm đỏ sự kiện ra mắt tác phẩm Avatar 2 ở Los Angeles vào hôm 12/12, nam diễn viên sinh năm 2001 trông phát tướng, bị soi cằm ngấn mỡ và má phúng phính. Anh trông già hơn nhiều so với trước kia vì tăng cân.

Nam diễn viên bỗng phát tướng, trông già đi nhiều vì tăng cân. Anh lộ luôn cằm ngấn mỡ kém sắc trên thảm đỏ sự kiện vào hôm 12/12

Ở độ tuổi 19-20, nhan sắc của Britain Dalton đẹp đỉnh cao nhưng sang năm 21 tuổi, ngoại hình nam diễn viên đã "lao dốc không phanh"