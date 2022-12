Không tin nổi cô bé 14 tuổi trong Avatar 2 do diễn viên 73 tuổi cao gần mét 9 thủ vai, nhan sắc hồi trẻ còn bất ngờ hơn

Bom tấn điện ảnh Avatar: The Way of Water (Avatar 2) hiện đang khuynh đảo phòng vé toàn cầu, dự sẽ tự đánh bại kỷ lục của chính mình. Kéo theo đó, thông tin liên quan tới dàn diễn viên của phim đang được dân mạng truy lùng ráo riết. Trong đó, không ít người "ngã ngửa" khi biết được hình ảnh ngoài đời thật của diễn viên hóa thân thành nhân vật cô bé 14 tuổi Kiri.

Được biết, nữ minh tinh Sigourney Weaver đã thử thách bản thân khi đảm nhận vai diễn Kiri trên màn ảnh. Ngoài đời, bà đã bước qua tuổi 73 và sở hữu chiều cao "khủng". Nữ diễn viên này thậm chí còn phải tập luyện giọng để có thể khớp với độ tuổi của nhân vật.

Nhờ kỹ xảo hỗ trợ, nữ minh tinh 73 tuổi Sigourney Weaver đã hóa thân thành cô bé Kiri 14 tuổi 1 cách hoàn hảo

Nữ minh tinh 73 tuổi vẫn khuynh đảo các thảm đỏ, tạp chí danh tiếng

Ngoài đời, Sigourney vẫn sở hữu phong cách thời trang ấn tượng dù đã bước sang tuổi 73. Là gương mặt nổi tiếng tại Hollywood, bà góp mặt trên hàng loạt trang bìa các tạp chí lớn như Vogue, Elle và thường xuyên sải bước trên các thảm đỏ danh giá, có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới như Met Gala, Oscar,...

Nữ diễn viên quý phái trên thảm đỏ, thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi dự các sự kiện danh giá

Phong cách thời trang ấn tượng giúp nữ diễn viên 73 tuổi tỏa sáng khi xuất hiện trên tạp chí danh giá

Nữ diễn viên sở hữu chiều cao khủng hàng đầu Hollywood

Ngay từ nhỏ, bà đã có chiều cao vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Vào năm 11 tuổi, Sigourney đã cao tận… 1m79. Trả lời phỏng vấn trên báo The Dallas Morning News hồi năm 1989, nữ minh tinh tiết lộ chiều cao ngoại cỡ đã khiến bà đánh mất khá nhiều vai diễn trong sự nghiệp. Sigourney nói thêm bà dễ dàng vượt mốc 1m90 nếu đi thêm giày cao gót.

Bà tiết lộ mình cao 1m80 khi đi chân trần song nhiều người cho rằng đó chỉ là 1 cách nói khiêm tốn. Trên thực tế, dựa vào những bức ảnh đời thường, công chúng tin rằng Sigourney phải cao hơn thế nhiều. Theo trang IMDb, Sigourney Weaver cao tới 1m85.



Chỉ cần diện giày có đế thấp, nữ diễn viên (ngoài cùng bên trái) cũng dư sức "chặt đẹp" những người đồng nghiệp về khoản chiều cao

Xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, nữ minh tinh từng 2 lần thắng Quả Cầu Vàng cũng nổi bần bật như người khổng lồ

Sự chênh lệch chiều cao đã tạo nên 1 khoảnh khắc thú vị khi Sigourney Weaver và đạo diễn Roman Polanski xuất hiện trong cùng khung hình

Con nhà nòi với sắc vóc đáng gờm ngày trẻ

Sigourney sinh năm 1949, vốn là con nhà nòi. Cha bà là nhà sản xuất nổi tiếng 1 thời Pat Weaver, từng đảm nhận vị trí Chủ tịch của đài tuyền hình NBC trong giai đoạn 1953-1955. Mẹ của Sigourney Weaver là nữ diễn viên Elizabeth Inglis, người được biết đến nhiều qua tác phẩm điện ảnh The Letter (1940). Chú ruột của Sigourney cũng hoạt động trong showbiz, được biết đến với vai trò 1 diễn viên hài.

Nữ diễn viên xuất thân từ gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, có bố lẫn mẹ đều hoạt động trong làng giải trí

Bà vốn có tên khai sinh là Susan Alexandra Weaver, nhưng đã chuyển sang dùng cái tên Sigourney từ năm 14 tuổi. Bà chính thức bước chân vào làng giải trí vào năm 22 tuổi, trở nên nổi tiếng nhờ vai nữ chính trong tác phẩm kinh điển Alien sau đó 8 năm. Đến nay, nữ diễn viên 73 tuổi đã 2 lần thắng Quả Cầu Vàng ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất và Nữ phụ xuất sắc nhất trong thập niên 80. Trong giai đoạn hoàng kim sự nghiệp, bà nhận được vô số lời khen cho nhan sắc quyến rũ và vóc dáng gợi cảm, cuốn hút của mình.

Bà vốn có tên khai sinh là Susan nhưng đã chuyển sang dùng cái tên Sigourney từ năm 14 tuổi

Bà thành danh vào năm 30 tuổi nhờ tác phẩm kinh điển Alien

Ít ai biết rằng hồi trẻ, nữ diễn viên sở hữu nhan sắc đáng gờm, thân hình bốc lửa đến thế. Trong giai đoạn hoàng kim, bà nhận luôn được ca ngợi vì tài sắc vẹn toàn

Nguồn: Usa Today, Hollywood Life