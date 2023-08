Nam phụ gây rùng mình nhất Mask Girl: Chàng béo đổi đời nhờ Reply 1988, lột xác nhờ giảm 10kg và chuyện tình bất ngờ

Hiện tại, Mask Girl (Cô Gái Mang Mặt Nạ) đã trở thành cơn sốt mới trên toàn châu Á dù chỉ mới phát sóng gần đây. Ngay lập tức, toàn bộ diễn viên từ chính đến phụ của bộ phim đều trở thành tâm điểm chú ý và đều được khán giả lùng sục gắt gao.

Trong số dàn cast, nam diễn viên Ahn Jae Hong đảm nhận vai diễn Joo Oh Nam - đồng nghiệp của Kim Mo Mi, kẻ biến thái mê đắm nữ chính đến mức sẵn sàng trở thành một sát nhân vô cùng man rợ để giúp thần tượng - được khán giả, giới chuyên môn khen ngợi hết lời vì diễn xuất "sởn da gà". Từ vai diễn gây hài trong series ăn khách nhất nhì châu Á Reply 1988, nam diễn viên họ Ahn đã thật sự lột xác khi thử thách với nhân vật khó nhằn. Đây có thể nói là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của nam nghệ sĩ sinh năm 1986. Vậy Ahn Jae Hong là ai?

Ahn Jae Hong đã có bước tiến mạnh mẽ trong nhiều năm trở lại đây với các vai diễn phụ gây dấu ấn lớn trong lòng khán giả

Nam phụ ấn tượng nhất màn ảnh Hàn

Ahn Jae Hong sinh năm 1986. Năm 2009, nam nghệ sĩ này bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và trở thành gương mặt quen thuộc ở cả mảng điện ảnh và truyền hình. Trở lại khoảng thời gian thơ ấu, Ahn Jae Hong từ nhỏ đã có niềm yêu thích, đam mê với phim ảnh và bắt đầu tập tành làm phim ngắn và biểu diễn trên sân khấu nhạc kịch. Năm 2005, Ahn đăng kí vào chương trình diễn xuất ở ngành nghiên cứu điện ảnh. Và khi bước vào năm 2 đại học, Ahn Jae Hong đã được mời diễn luôn vai chính trong vở nhạc kịch của trường. Trong suốt những năm tháng học bằng cử nhân, nam diễn viên tiếp tục tham gia vào các dự án phim ngắn với tư cách đạo diễn và diễn viên.

Hiện tại, Ahn Jae Hong đã bỏ túi 27 tác phẩm điện ảnh và 8 phim truyền hình. Và vì xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm, nam diễn viên này đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả đại chúng. Tuy nhiên vai diễn Kim Jung Bong trong bộ phim truyền hình Reply 1988 trở thành cú bật lớn giúp tên tuổi của anh được biết đến khắp châu Á, tiếp nối thành công trong Fight for My Way và Be Melodramatic. Được biết, sau Reply 1988, OSEN từng thống kê nữ chính của bộ phim Hyeri nhận được 11 hợp đồng quảng cáo cá nhân trên tổng số 17 hợp đồng của nhóm nhạc Girl's Day, cùng với khoảng 10 lời mời còn đang để ngỏ. Và dù chỉ nhận vai phụ, nam diễn viên Ahn Jae Hong đã ký được tổng cộng 9 hợp đồng.

Vai diễn trong Reply 1988 đã đưa tên tuổi Ahn Jae Hong vượt ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc, đến với khán giả toàn châu Á. Anh cũng được các nhãn hàng săn đón nhiều hơn ăn theo sức hút của series phim đình đám

Điều khiến khán giả kinh ngạc hơn cả đó chính là Ahn Jae Hong thủ vai nhân vật cực trẻ trong Reply 1988. Và dù trong phim, nhân vật Jung Bong (Ahn Jae Hong) 24 tuổi và nhân vật chính Jung Hwang Jung Hwan (Ryu Joon Yeol) 18 tuổi, thực ra ngoài đời Ahn Jae Hong lại kém Ryu Jun Yeol tận 3 tuổi.

Trong nhiều năm trở lại đây kể từ Reply 1988, khán giả vẫn chỉ nhớ đến Ahn Jae Hong với hình ảnh chàng trai ham ăn, hài hước năm nào. Tuy nhiên, nam diễn viên này đã hoàn toàn tự tạo động lực để thay đổi hoàn toàn trong lối diễn. Đến năm nay 2023, vai diễn gây rùng mình trong Mask Girl đã thật sự tạo điểm nhấn cho sự nghiệp của Ahn Jae Hong. Năm 2021, Ahn Jae Hong đã trở thành 1 mảnh ghép trong công ty Management mmm, về chung nhà với 2 diễn viên đình đám Kim Tae Ri và Jeon Yeo Bin.

Màn thể hiện trong Mask Girl 1 lần nữa giúp Ahn Jae Hong trở lại spotlight

Màn lột xác gây xôn xao cả xứ Hàn

Luôn xuất hiện với hình ảnh xuề xoà và ngoại hình mũm mĩm trên màn ảnh, Ahn Jae Hong thu hút người hâm mộ nhiều hơn ở cách thể hiện nhân vật hơn là vẻ bề ngoài. Chính vì vậy, màn lột xác của nam diễn viên này vào năm 2019 đã khiến cả châu Á dậy sóng. Được biết, nam tài tử họ Ahn đã xuất hiện trong chương trình Please Take Care of My Refrigerator với diện mạo khác hẳn so với thời điểm hóa thân vào nhân vật béo nhất bộ phim nổi tiếng Reply 1988.

Ahn Jae Hong tiết lộ rằng anh đã giảm được 8-10kg để phục vụ cho vai diễn mới nhất. Hậu giảm cân, nam diễn viên béo ú ngày nào đã lột xác, khiến công chúng thích thú vì diện mạo bảnh bao hơn hẳn năm xưa. Trong loạt ảnh khoe trên Instagram, Ahn Jae Hong có vẻ như đã làm quen với chế độ ăn khoa học hơn, bổ sung nhiều rau củ.

Màn giảm cân của Ahn Jae Hong khiến dân tình dậy sóng. Ngoại hình của nam diễn viên trở nên thu hút hơn hẳn hậu giảm cân

Chuyện tình kín tiếng

Ahn Jae Hong vốn rất kín tiếng trong chuyện tình cảm, và lần duy nhất nam diễn viên chia sẻ về đời sống tình cảm là về mối tình bí ẩn với 1 nữ diễn viên vào năm 2016. Được biết, Ahn Jae Hong hẹn hò 1 nữ diễn viên tập sự trong suốt 2 năm. Cả hai đến với nhau trước khi chàng trai mũm mĩm của Reply 1988 trở nên nổi tiếng, và cũng chẳng thèm che giấu mối quan hệ kể cả khi tên tuổi của đàng trai vụt sáng.

Bạn gái kém Ahn Jae Hong 5 tuổi, cũng học cùng trường Konkuk University với nam tài tử nhưng ở ngành phim ảnh. Bất ngờ thay, bạn gái học cùng lớp với bạn diễn của Jae Hong - nữ diễn viên Ryu Hye Young trong Reply 1988. Bạn gái của Ahn Jae Hong được các bạn đồng môn nhắc đến với tài năng và nhan sắc nổi trội, sẵn sàng ra mắt với vai trò diễn viên.

Mặc dù bận rộn quay phim cho Reply 1988, Ahn Jae Hong vẫn dành thời gian gặp gỡ và ăn chung với bạn gái. Và dù trở nên nổi tiếng, nam diễn viên cũng không bao giờ ngần ngại công khai tình cảm hay che giấu danh tính mỗi khi cả hai hẹn hò bên ngoài.

