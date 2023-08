Nữ chính bộ phim đáng sợ nhất 2023: Á hậu thành dâu gia tộc sang nhất xứ Hàn, chịu 7 quy tắc oái oăm và màn trở lại vì con

Mới ra mắt, bộ phim Mask Girl (Cô Gái Mang Mặt Nạ) đã tạo nên làn sóng tranh luận rầm rộ khắp châu Á vì nội dung gây sốc. Thậm chí, đây còn được coi là bộ phim đáng sợ nhất năm nay vì những tình tiết xoay quanh nữ chính. Có tận 3 nữ diễn viên đình đám đảm nhận vai nữ chính Kim Mo Mi ở 3 giai đoạn cuộc đời. Ngoài "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" Nana và tân binh Lee Han Byul, sự xuất hiện của nữ minh tinh quyền lực Go Hyun Jung đặc biệt khiến khán giả phải tò mò.

"Á hậu Hàn Quốc 1989", "ác nữ bom tấn truyền hình" và "nàng dâu bi kịch của đế chế Samsung" có lẽ là những từ khoá quan trọng đủ để tóm tắt những cột mốc quan trọng của Go Hyun Jung. Và có thể nói rằng, nàng Á hậu kiêm diễn viên này có cuộc đời như cổ tích đời thực nhưng lại có bước ngoặt trớ trêu không kém gì vai diễn cô đảm nhận.

Go Hyun Jung gây chú ý lớn khi đảm nhận vai chính trong bộ phim Mask Girl đang gây bão châu Á

Cuộc đời của Go Hyun Jung cũng sóng gió không kém gì nhân vật cô đảm nhận

Á hậu thành công nhất lịch sử showbiz Hàn, thay đổi định kiến "bình hoa di động"

Go Hyun Jung sinh ra tại một vùng nhỏ thuộc hạt Hwasun, tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc vào năm 1971. Từ nhỏ, Go Hyun Jung đã thể hiện tài năng vượt trội ở mảng nghệ thuật song vùng quê nhỏ không phải là nơi lý tưởng cho mỹ nhân này phát triển tài năng. Go Hyun Jung quyết định lên Seoul đổi đời, bắt đầu bằng con đường học tập. Nhiều năm miệt mài bên sách vở, cô giành được tấm bằng tốt nghiệp ngành Nghệ thuật biểu diễn của ngôi trường đại học tư thục lớn Hàn Quốc - Đại học Dongguk. Năm 1989, Go Hyun Jung bỗng gây chú ý khi đạt được vương miện Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Đây cũng là bệ đỡ đầu tiên giúp cô bước vào làng giải trí với tư cách diễn viên.

Cả thời xưa và thời nay, Hoa hậu, Á hậu Hàn Quốc đều bị cho là "cưỡi ngựa xem hoa" khi lấn sân vào làng giải trí. Thậm chí họ còn bị công chúng đánh giá không hay, không đẹp, dính phải tin đồn lấy cái danh diễn viên để kiếm tìm "chỗ dựa vững chắc". Nhưng bằng tài năng diễn xuất, Go Hyun Jung đã thay đổi hoàn toàn định kiến này. Sau 6 năm lăn lộn, cô tạo nên cú đột phá đầu tiên với tác phẩm Đồng hồ cát (1995) - bộ phim từng đạt kỷ lục rating cao nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc (64,5%). Cô được khán giả và giới chuyên môn công nhận về khả năng diễn xuất, lột xác thành ngôi sao được săn đón nhất vào thời điểm đó.

Năm 2009, 1 lần nữa, Go Hyun Jung khiến không chỉ khán giả mà các chuyên gia cũng phải gật gù khen ngợi khi vào vai diễn phản diện "ác nữ" Mishil - một người phụ nữ đam mê quyền lực vô cùng máu lạnh và độc ác trong bộ phim Nữ hoàng Seondeok. Màn thể hiện này xuất sắc đến mức giúp nàng Á hậu có được gọi tên trong danh sách diễn viên có vai diễn phản diện kinh điển nhất nhì lịch sử làng truyền hình xứ kim chi.

Vai diễn Nữ hoàng Seondeok giúp Go Hyun Jung có được chỗ đứng vững chắc trong lòng giới chuyên môn, thoát mác "bình hoa di động" và trở thành 1 trong những Á hậu thành công nhất Kbiz

Á hậu tài năng thành dâu nhà tài phiệt quyền lực nhất Hàn Quốc và bi kịch đời thực sau cánh cửa hào môn

Chính vào lúc tìm được chỗ đứng cho mình trong ngành giải trí, Go Hyun Jung lại khiến cả châu Á chấn động khi tuyên bố kết hôn với Jung Yong Jin. Đáng nói, vị hôn phu của cô chính là Phó Chủ tịch của tập đoàn thương mại cao cấp nhất Hàn Quốc Shinsegae, cũng là cháu trai của Chủ tịch Samsung. Không kém phần danh giá, mẹ của Jung Yong Jin, bà Lee Myung Hee, đảm nhận vị trí Chủ tịch nòng cốt của Shinsegae. Tài sản của vị hôn phu Go Hyun Jung vào thời điểm kết hôn, tức năm 1995, đã rơi vào khoảng 1,3 tỷ đô la (hơn 30 nghìn tỷ đồng) - con số quá khổng lồ vào thời điểm đó.

Để bảo toàn cho cuộc hôn nhân danh giá, Go Hyun Jung đã từ bỏ tất cả, kể cả sự nghiệp đỉnh cao để về làm một người vợ hiền, phò tá người chồng quyền thế. Trước sự ngỡ ngàng của công chúng, Go Hyun Jung chính thức trở thành con dâu của gia tộc giàu có, quyền lực nhất Hàn Quốc Samsung. Trong mắt công chúng, cuộc đời cô đẹp còn hơn câu chuyện cổ tích lọ lem - hoàng tử.

Go Hyun Jung khiến cả làng giải trí chấn động khi cưới Phó Chủ tịch của tập đoàn thương mại cao cấp nhất Hàn Quốc Shinsegae, chính thức bước vào cánh cửa hào môn

Tưởng rằng khi bước vào giới hào môn, Go Hyun Jung sẽ có được cuộc đời hoàn hảo như truyện cổ tích. Thế nhưng làm dâu nhà tài phiệt là một thử thách lớn mà không phải ai cũng đủ dũng cảm để hi sinh, đủ bản lĩnh để đối phó với những vấn đề chồng chéo chỉ giới siêu giàu mới hiểu. Tất nhiên, đối với những người không được ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, việc thích nghi với lối sống "high-end" của giới thượng lưu lại càng khó khăn hơn.

Năm 2018, tờ Sport Today khiến dư luận xôn xao khi công bố sự thật về cuộc sống của nàng dâu nhà tài phiệt Hyundai - cựu phát thanh viên Noh Hyun Jung. Để làm dâu gia tộc quyền thế này, phát thanh viên họ Noh phải sống quy củ theo thói quen của các bậc bề trên, đơn cử như việc thức dậy trước 5 giờ sáng và ăn sáng vào khoảng 4h30. Ngoài ra, cô còn phải tuân theo 7 quy tắc bất di bất dịch mà người bình thường nghe xong cũng phải ngỡ ngàng không tin nổi.

Quy tắc trong nhà tập đoàn Shinsegae khiến Go Hyun Jung phải trăn trở nhiều năm

Dù là Á hậu Hàn Quốc và ngôi sao quyền lực của làng giải trí, Go Hyun Jung lại bị gia tộc nhà chồng coi thường vì xuất thân không mấy cao sang. Trong "cung điện" của tập đoàn Shinsegae, cô chỉ như một người giúp việc không hơn không kém. Còn nhớ trước khi kết hôn, Go Hyun Jung và Jung Yong Jin gặp nhau tình cờ trong một lần nữ diễn viên đến New York. Vì vốn tiếng Anh quá tệ, Go Hyun Jung đã không thể tìm được ghế ngồi của mình tại nhà hát lớn Winter Garden Theatre. Chính lúc này, Jung Yong Jin đến cứu giúp cô như 1 vị hoàng tử. Câu chuyện lãng mạn là thế cũng có ngày bị vén màn. Sau khi 2 người kết hôn, vốn tiếng Anh nghèo nàn của Go Hyun Jung đã trở thành công cụ đắc lực để gia đình nhà chồng chèn ép cô mỗi ngày.

Ngày ngày ở nhà, các thành viên trong gia đình họ Jung đều sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, và Go Hyun Jung chỉ biết ngồi đó, nhìn họ bằng ánh mắt vô hồn. Cô không dám bắt chuyện và càng bị bài xích khỏi cuộc sống chung của gia đình. Sau khi quyết tâm trau dồi vốn tiếng Anh để không bị thụt lùi so với gia tộc, nhà chồng lại cố tình chuyển qua nói chuyện bằng tiếng Pháp. Còn nhớ, paparazzi Hàn Quốc từng tung ra loạt ảnh Go Hyun Jung bước ra khỏi cửa biệt thự vào năm 1997 để tiễn bố chồng trong bộ dạng xuề xòa, chắp tay e sợ và khúm núm trước bố chồng.

Go Hyun Jung hiếm khi xuất hiện sau khi cưới và chỉ thỉnh thoảng được lộ diện ở sự kiện lớn của gia tộc. Có lần paparazzi bắt trọn được khoảnh khắc nữ minh tinh quyền lực ăn mặc xuề xoà tiễn bố chồng với gương mặt buồn bã, cử chỉ khúm núm đến đáng thương

Và cho dù làm con dâu hào môn, nữ diễn viên lại phải ở ẩn vì quy tắc nhà chồng, rất hiếm khi được cho đến dự các sự kiện lớn của gia đình chồng. Những lần hiếm hoi Go Hyun Jung được xuất hiện bên nhà chồng chỉ có thể kể đến đám cưới "đại công chúa Samsung" Lee Boo Jin (con gái lớn của Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee) vào tháng 8/1999, đám tang của phu nhân của người sáng lập tập đoàn Samsung vào tháng 1/2000... Giữa họ tồn tại bức tường không thể phá vỡ. Họ nhìn Go Hyun Jung bằng nửa con mắt, như một người không bao giờ có thể đứng cùng đẳng cấp dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, bi kịch cuộc đời Go Hyun Jung khi đó mới chỉ bắt đầu.

Trong những năm 1998-2000, Á hậu Hàn sinh được một quý tử và một cô công chúa cho gia tộc Samsung. Nhưng sau khi tìm được người nối dõi cho nhà chồng, Go Hyun Jung nhanh chóng bị ép ly hôn, "hất cẳng" khỏi gia tộc. Jung Yong Jin chia cho người chung chăn chung gối với anh suốt 8 năm số tiền 1,5 tỷ won (31 tỷ đồng) - khoản tiền như những đồng xu lẻ trong khối tài sản 30 nghìn tỷ đồng của nam doanh nhân này. Không những vậy, nữ diễn viên Go Hyun Jung còn bị mất quyền nuôi con và thậm chí bị cấm gặp con.

Thoi thóp tìm đường trở lại làng giải trí, Go Hyun Jung tiếp tục bị chồng cũ dùng thế lực chèn ép, hạn chế xuất hiện trên truyền hình. Con đường trở lại của Go Hyun Jung càng chông gai hơn khi mẹ chồng cũ tuyên bố cấm cô đóng quảng cáo hay xuất hiện trên bất cứ sản phẩm, dự án của tập đoàn Samsung và Shinsegae. 1 thân 1 mình không chút quyền lực, không chỗ đứng, không chồng con, nữ minh tinh đứng trước ngưỡng cửa suy sụp. Tất nhiên lúc này, công chúng vẫn không hề hay biết về tấn bi kịch đằng sau cuộc hôn nhân xa hoa của Go Hyun Jung và cháu trai Chủ tịch Samsung.

Go Hyun Jung bị hất cẳng khỏi gia tộc, chèn ép không còn đường phát triển ở showbiz Hàn. Thế nhưng, người đẹp không bỏ cuộc

Sự trở lại ngoạn mục và ước mong lấy lại danh tiếng chỉ để con được nhìn thấy mẹ

Bị chèn ép nhiều năm bởi thế lực nhà chồng cũ, chính bộ phim Nữ hoàng Seondeok đã giúp cô tìm lại được ánh hào quang. Nữ minh tinh lấy lại chỗ đứng bằng loạt giải thưởng danh giá như Daesang tại MBC Drama Awards và Baeksang Arts Awards, giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất ở hàng loạt lễ trao giải trong nước, trở thành nữ diễn viên có mức thù lao cao nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc. Thừa thắng xông lên, Go Hyun Jung cùng anh trai lập nên đế chế riêng - công ty giải trí IOK Company vào năm 2010, và sau đó xuất bản sách, sản xuất phim, kinh doanh thời trang, thử thách với những cương vị mới như MC, giáo sư trường Đại học Dongguk...

Trở lại làng giải trí, Go Hyun Jung cũng tút lại nhan sắc lung linh khác hẳn lúc ở nhà chồng năm xưa. Và đến tận bây giờ khi bước sang tuổi 52, nữ diễn viên vẫn khiến công chúng phải trầm trồ với nhan sắc trẻ trung, làn da nhẵn mịn khó tin. Từng có tin đồn mỹ nhân họ Go chi tận 1,7 tỷ đồng chăm sóc da. Tuy người đẹp khẳng định đây là con số bị thổi phồng nhưng khán giả đều cho rằng Go Hyun Jung hoàn toàn đủ tiềm lực tài chính để bỏ ra số tiền xấp xỉ như trên chăm sóc nên mới có được nhan sắc đỉnh cao đến vậy.

Go Hyun Jung trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tìm được chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí và ngành giáo dục với những cương vị mới

Dù đã bước sang tuổi 52, Go Hyun Jung vẫn khiến người hâm mộ phải trầm trồ vì nhan sắc trẻ trung khó tin so với tuổi thật

Nhiều năm qua, Go Hyun Jung vẫn chăm chỉ đóng phim với những vai diễn có câu chuyện sâu lắng, gây sốc hơn hẳn năm xưa. Đây cũng là lúc nữ diễn viên thử sức nhiều hơn với những tác phẩm, đề tài phản ánh mặt tối của xã hội, làng giải trí. Tuy nhiên đây cũng là những dự án kén người xem, nên Go Hyun Jung cũng không quá được chú ý trong 2 năm trở lại đây.

Phải đến năm nay, Mask Girl có thể nói là cú bật đưa nữ minh tinh trở lại làng giải trí. Đóng vai trò dẫn dắt vai diễn gây sốc đến cái kết, Go Hyun Jung chứng tỏ bản lĩnh của 1 diễn viên tài năng với lối diễn nhẹ nhàng nhưng lại khiến người xem phải hồi hộp theo dõi. Tất nhiên so với 2 đàn em Nana và Lee Han Byul, nữ minh tinh Go Hyun Jung có màn thể hiện xuất sắc hơn hẳn, chứng tỏ đẳng cấp sau 1 năm vắng bóng trên màn ảnh.

Màn thể hiện của Go Hyun Jung trong Mask Girl được đánh giá cao. Đây là bệ đỡ giúp cô trở lại ngoạn mục sau 1 năm vắng bóng trên màn ảnh

Nhiều khán giả cho rằng, Go Hyun Jung trở lại showbiz để tìm lại hào quang năm xưa đã mất đi sau khi kết hôn. Cũng có người hâm mộ tranh luận và khẳng định nữ minh tinh muốn quay về làng điện ảnh cũng để "kiếm cơm" sau khi bị nhà tài phiệt rũ bỏ. Thế nhưng nguyên nhân khiến Go Hyun Jung nhất mực cố gắng trở về showbiz thị phi lại mang ý nghĩa sâu xa hơn thế.

15 năm qua đi sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Go Hyun Jung có trong tay tất cả, chỉ trừ 1 mái ấm gia đình. Chồng cũ của Go đã cưới vợ mới, đứa con gái đã là thiếu nữ 18 tuổi, con trai 20 tuổi của cô đỗ vào một trong những trường thuộc top 15 thế giới, top 8 trường Ivy League tại Mỹ - Đại học Cornell, còn Go Hyun Jung vẫn lẻ bóng. Đáng nói, những đứa con do cô mang nặng đẻ đau còn chưa 1 lần được gặp mẹ chỉ vì thế lực quá lớn của nhà Jung Yong Jin. Nói về hành trình quật cường suốt 15 năm để tìm lại ánh hào quang, Go Hyun Jung nuốt nước mắt vào trong: "Sở dĩ tôi quyết định trở lại đóng phim chính là để các con có thể nhìn thấy mẹ chúng trên màn ảnh".

Dù chỉ được dõi theo từ xa, Go Hyun Jung vẫn biết rằng, 2 đứa nhỏ xưa kia đã trưởng thành và nên người dưới sự bảo hộ của gia đình nhà chồng. Bức tường ngăn cách năm xưa vẫn tồn tại, thực trạng phân tầng giai cấp xã hội vẫn còn đó và Go Hyun Jung dù quyền lực đến thế nào vẫn phải chịu thua trước đế chế hùng mạnh nhà Samsung.

Năm xưa, nữ minh tinh chịu đựng gia tộc nhà chồng cũ vì các con. Giờ đây, cô đã thoát khỏi cuộc sống cam chịu mà bao người phụ nữ ngoài kia chọn lựa chỉ vì muốn yên bề và ổn định. Nhưng sau khi rời bỏ cuộc hôn nhân độc hại, Go Hyun Jung vẫn quyết hi sinh, cố chấp trở lại showbiz chỉ vì mong các con được 1 lần nhìn thấy mình trên màn ảnh. Khán giả đều cho rằng, có lẽ do thấu hiểu được nỗi đau và sự hi sinh của người mẹ, Go Hyun Jung mới có thể khắc hoạ được xuất sắc hình ảnh Kim Mo Mi của Mask Girl trong giai đoạn nhân vật này làm mẹ như thế.

Nguồn ảnh: Naver, W Korea