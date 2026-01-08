Nam NSND là Giám đốc nhà hát: U50 mới cưới vợ kém 19 tuổi, cuộc sống sau 6 năm kết hôn ra sao?

1 trong những NSND trẻ nhất Việt Nam

NSND Trung Hiếu sinh năm 1973, là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như: Hoa ban đỏ, Hoa của mặt trời, Giải hạn, Hà Nội 12 ngày đêm, Đường đời, Lời sám hối muộn màng, Cát bụi, Đứa con bị đánh cắp, Một giờ làm quan, Đại gia chân đất…

Trước khi bén duyên với nghệ thuật, NSND Trung Hiếu từng mong muốn trở thành kỹ sư hoặc luật sư theo nguyện vọng của gia đình.

Năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp PTTH ở Thái Bình, Trung Hiếu đăng ký thi 3 trường đại học gồm: Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Luật, Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

Năm 19 tuổi, anh đã có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim “Hoa ban đỏ” đóng cùng các nghệ sĩ đang là ngôi sao thời điểm đó như: NSND Trần Lực, NSND Thu Hà, NSND Trọng Trinh. Con đường nghệ thuật cứ thể mở ra và dẫn lối anh đến ngày hôm nay, cả trên màn ảnh nhỏ lẫn sân khấu kịch.

NSND Trung Hiếu.

Anh giành hàng loạt giải thưởng trong sự nghiệp như: Diễn viên xuất sắc vai diễn Lý Thường Kiệt trong vở “Tình sử ngàn năm”, Giải A vở Tình sử ngàn năm - Công trình chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, huy chương vàng vở “Những mặt người thấp thoáng”, huy chương vàng vai Năm Sài Gòn trong vở “Bỉ vỏ” tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2015...

Năm 2015, Trung Hiếu được phong tặng danh hiệu NSND khi bước sang tuổi 43. Đến nay, anh vẫn là một trong những diễn viên trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND.

Năm 2017, anh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho tới nay. Những năm gần đây, anh ít đóng phim truyền hình vì bận rộn với công tác quản lý. Tạp chí Người Đưa Tin viết, hồi đầu năm 2025, anh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

U50 mới cưới vợ kém 19 tuổi, hôn nhân kín tiếng

NSND Trung Hiếu lấy vợ khá muộn. Năm 2019, khi đã bước sang tuổi 46, anh mới kết hôn với bà xã kém 19 tuổi. Vợ của nghệ sĩ Trung Hiếu tên Thu Hà, sinh năm 1992. Cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, gương mặt khả ái. Hai người có khoảng 6 năm quen nhau trước khi kết hôn.

Thu Hà từng làm trong lĩnh vực ngân hàng, cũng đã có bằng Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh nhưng sau khi lập gia đình, cô tự nguyện ở nhà để chăm sóc, vun vén cho tổ ấm.

NSND Trung Hiếu và vợ.

Sau khi cưới vợ đẹp, nam NSND sống vô cùng kín tiếng. Trên trang cá nhân, Trung Hiếu chỉ đăng tải hình ảnh đi đóng phim hay làm việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Tại các sự kiện nghệ thuật, anh cũng không đi cùng bà xã. Khi được hỏi về chuyện gia đình, nam nghệ sĩ khéo léo không đề cập quá nhiều tới chuyện đời tư, hôn nhân hay vợ.

Cũng giống như chồng, bà xã kém 19 tuổi của Trung Hiếu sống cực kỳ kín đáo. Cô hiếm khi chia sẻ trên mạng xã hội, chỉ âm thầm làm hậu phương vững chắc cho chồng. Vì vợ chồng NSND Trung Hiếu kín tiếng nên cũng không ai biết cả hai đã có tin vui sau 6 năm kết hôn hay chưa.

Trong một lần chia sẻ với chương trình "Lời tự sự" năm 2022, NSND Trung Hiếu cho biết rất may vợ là người biết thông cảm, hiểu chồng.

"Từ khi có vợ, tôi cảm thấy cuộc sống bình lặng hơn trước. Ngày trước khi chưa có gia đình riêng, cuộc sống sóng gió hơn, sinh hoạt, giờ giấc thất thường, đi đêm về hôm, nhiều khi cứ để mẹ phải chờ. Bây giờ, tôi biết thương mẹ, thương vợ hơn", NSND Trung Hiếu nói.

Tờ Phụ nữ & Pháp luật chuyên trang của tạp chí điện tử Người Đưa Tin viết, nam NSND từng hiếm hoi chia sẻ về bà xã kém 19 tuổi. Theo lời anh, vợ là người ngoan ngoãn, hiền lành, chín chắn và rất hiểu công việc của chồng.