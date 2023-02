Nam nhân tinh tế là người biết mua những món quà độc nhất để tặng Valentine

Thoáng chốc là lại đến một mùa Valentine và lại đến lúc các anh chàng phải vò đầu bứt tai, đăm chiêu suy nghĩ không biết mua gì tặng người ấy. Như hiểu tiếng lòng của cánh mày râu, YSL Beauty mới đã tung ra bộ sản phẩm giới hạn dành riêng cho dịp lễ tình yêu 2023. Ai đang cần tìm những món mỹ phẩm "sang, xịn, mịn" đủ sức chiều lòng chị em lại thể hiện được sự tinh tế của bản thân thì đây chính là những lựa chọn xuất sắc nhất đó nha!



Xuất hiện trong bộ sưu tập Valentine 2023 của nhà YSL Beauty đều là những siêu phẩm bán chạy của hãng, gồm son lì Rouge Pur Couture The Slim Collector Leather-matte Lipstick, son Rouge Pur Couture The Slim Velvet Radical Collector, phấn nền dạng nước Le Cushion Encre De Peau Luminous Matte Cushion Foundation Collector và nước hoa Libre Eau De Parfum. Trên tay bộ sản phẩm giới hạn của YSL, hãy cùng review nhanh những item xuất sắc này nhé.

Thiết kế bao bì: 10/10

Vì đây đều là những sản phẩm giới hạn, được bán trong bộ sưu tập đặc biệt nên đa phần, thiết kế bao bì của các "ẻm" cũng có phần khác lạ hơn với bình thường. Hai tông màu chủ đạo là đen và vàng gold có độ tương phản mạnh nhưng đồng thời cũng toát lên vẻ bí ẩn, đẳng cấp. Đặc biệt, trên thân son Rouge Pur Couture The Slim còn được thêm thắt họa tiết kẻ sọc chéo tạo nét đột phá ấn tượng, tạo liên tưởng tới sự mãnh liệt, thăng hoa, phá vỡ mọi rào cản trong tình yêu.

Chất lượng sản phẩm: 10/10

Bên cạnh đó, bao bì của dòng phấn nước Le Cushion Encre De Peau lại được phủ một lớp vàng gold óng ánh, chính giữa có đính logo Cassandre màu đen ấn tượng trực diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài ra, bao bì nước hoa Libre EDP thì gần như không thay đổi so với bình thường với những đường nét sắc sảo. Nó tạo liên tưởng tới hình ảnh một chiếc váy couture quyến rũ với điểm nhấn là phần "dây chuyền" ở quanh cổ chai. Đây cũng là loại nước hoa yêu thích của Rosé (BLACKPINK) trong suốt thời gian dài.

Nếu chỉ có bao bì ấn tượng mà không có chất lượng xuất sắc thì có lẽ mỹ phẩm nhà YSL Beauty đã không được chị em mê mẩn đến thế.

Trong 10 năm trở lại đây, trào lưu sử dụng cushion vẫn luôn hot hơn bao giờ hết, nó không chỉ tiện dụng mà còn giúp các cô gái có được lớp nền hoàn hảo một cách tự nhiên. Đó cũng là lý do Le Cushion Encre De Peau luôn thuộc top best seller của hãng. Sản phẩm này ngoài mùi thơm nhẹ dễ chịu thì còn có khả năng che phủ tốt. Chất kem cực mỏng nhẹ, cho phép bạn có thể chồng nhiều lớp tùy từng nhu cầu và không tạo cảm giác "nặng mặt".

Lớp finish về cơ bản là mịn lì nhưng không hề gây khô da có khả năng dưỡng ẩm khá tốt, lại lâu trôi suốt cả ngày dài hoạt động. Đặc biệt, thiết kế bông phấn màu đen cũng tạo cảm giác "vệ sinh" hơn, lại giúp kiểm soát tốt lượng sản phẩm mỗi lần lấy ra nữa. Nếu người ấy theo trường phái makeup tự nhiên thì đây ắt là gợi ý không thể phù hợp hơn.

Để tạo ra một visual vạn người mê thì phấn nước thôi là chưa đủ, các cô gái vẫn cần có thêm son làm bạn đồng hành. Và dù có bao nhiêu trend son môi khuynh đảo thì họ vẫn yêu nhất những thỏi son lì có khả năng lên màu tốt, nhẹ môi và lâu trôi.

Nếu Rouge Pur Couture The Slim #No 1966: Rouge Libre là màu đỏ gạch hợp với những cô nàng cá tính hay thậm chí là "máu lửa" thì The Slim Velvet Radical Brown No Way Back #302 lại là hồng đất hợp với người năng động, phóng khoáng. Cả hai đều là dòng son lì lâu trôi trứ danh và có khả năng lên màu xuất sắc của nhà YSL Beauty. Tông son đất không chỉ bắt trend mà còn hợp với nhiều sắc tố da, thậm chí là hợp với tất cả mọi người. Ngoài ra, thiết kế đầu son vuông vức không chỉ tạo cảm giác cá tính mà còn giúp thao tác viền môi trở nên dễ dàng hơn.

Và để hoàn hảo nhất có thể thì chúng ta cũng không thể bỏ qua nước hoa Libre EDP - sự kết hợp đầy phá cách của nốt hương cam Morocco, hoa oải hương Pháp và xạ hương tạo cảm giác phóng khoáng, trẻ trung, đặc biệt phù hợp với thời tiết xuân hè. Loại nước hoa này không chỉ có mùi hương nịnh mũi mà còn có khả năng lưu hương lên đến 12 giờ và độ toả hương khoảng 2m. Vô cùng ấn tượng và phù hợp với các cô gái hiện đại.

Nhìn chung, bộ sản phẩm Valentine 2023 của YSL Beauty không chỉ đạt đủ các tiêu chí sang, xịn, mịn mà còn giúp chính chủ thể hiện được dấu ấn cá nhân và giúp gửi gắm thông điệp yêu không đắn đo tới người ấy.

Từ ngày 10 đến 16/2, YSL Beauty còn tổ chức một chuỗi sự kiện Valentine để các tín đồ mê làm đẹp có cơ hội trải nghiệm BST giới hạn và lưu lại những khoảnh khắc tình yêu tại booth chương trình được tổ chức tại tầng 1 TTTM Takashimaya. Đặc biệt, khi đến với cửa hàng YSL Beauty, các cặp đôi còn có thể trải nghiệm dịch vụ cá nhân hóa dành riêng cho mùa Valentine như khắc tên độc quyền lên quà tặng (áp dụng với nước hoa & son) nữa đấy!

Hãy nhanh tay chinh phục nửa kia bằng những món quà hoàn hảo cùng YSL Beauty nhé: https://bit.ly/YSLCollection_2023

Sản phẩm của Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

Địa chỉ trụ sở: Tầng 10, Tòa nhà Vincom, Số 45A, Đường Lý Tự Trọng và số 72, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.