BB Trần chắc chắn là một trong những cái tên nổi bật của cuộc thi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai - show truyền hình hot nhất thời điểm hiện tại. BB Trần vốn là một diễn viên tài năng, người mẫu và khách mời quen thuộc của loạt gameshow ăn khách. Bén duyên với nghệ thuật từ năm 2009 khi đảm nhận vai trò Trưởng nhóm hài BB&BG đình đám, BB Trần chính là người đứng sau với hàng loạt clip “làm mưa làm gió” một thời trên mạng xã hội như: Anh Không Đòi Quà, Cô Bé Bán Diêm, Tình Yêu Tuổi Học Trò,... Ở thời điểm hiện tại, BB Trần đang hoạt động tích cực tại lĩnh vực sân khấu kịch, đảm nhận vai chính cũng như là một cái tên hot trên MXH. BB Trần được khán giả khen ngợi về lối diễn hài hước, duyên dáng, sự đầu tư nghiêm túc cho các nhân vật mà bản thân đảm nhận.

BB Trần tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 phần vì ham vui. Song, nam diễn viên hài nói thêm muốn đến chương trình để trau dồi kỹ năng ở những lĩnh vực khác từ việc va chạm, tiếp xúc và học hỏi ở những "Anh Tài". “Tôi mong bản thân sẽ xây dựng được hình ảnh của một nghệ sĩ đa năng. Điều gì tôi đều có thể thực hiện được, nhưng sẽ phải trọn vẹn không nửa vời giống như lúc trước. Tôi đặt tiêu mang đến những tiết mục xuất sắc và đỉnh cao” - BB Trần nói.

BB Trần là một trong các Anh Tài nổi bật.

BB Trần đầu tư “khủng” để dự thi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Tại buổi họp báo ra mắt cuộc thi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, BB Trần gây chú ý khi tiết lộ anh đã đầu tư không hề nhỏ để dự thi, thậm chí anh còn nửa đùa nửa thật rằng đã phải bán nhà lẫn bán xe để đầu tư lớn cho bản thân.

Cụ thể, BB Trần hài hước chia sẻ: “Không chỉ nhà mà còn cả xe và một số tài sản khác nữa vì chương trình đầu tư lớn về mặt sân khấu, hình ảnh thế nên mình cũng phải đầu tư cho bản thân mình nữa. BB đã học tổng cộng 38 bộ môn và nhiều quần áo. Quần áo nữ tôi có rất nhiều đến 3 tủ đồ trong khi đồ nam chỉ chiếm 1 phần rất nhỏ thôi. Thế nên tôi phải đi mua đồ năm, tốn rất nhiều tiền, vay mượn thêm thế nên tôi đầu tư rất là nhiều!”.

BB Trần kể chuyện bán nhà bán xe để tham dự Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Có thể thấy, BB Trần đã tỏ rõ sự quyết tâm khi tham dự Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Anh cũng là một trong những “cây hài” thường xuyên "khuấy động" MXH với các nội dung liên quan đến cuộc thi. Tương tác giữa BB Trần với các Anh Tài cũng được netizen chú ý bởi không thiếu sự hài hước, lầy lội.

Gặp "kiến nạn" chông gai ngay từ vòng đầu, đạt điểm cao nhất nhưng tạo vô vàn tranh cãi

Nhưng rồi, đầu tư đến vậy, "tất tay" đến vậy nhưng BB Trần đã gặp chông gai ngay từ sân khấu đầu tiên của vòng Concert!

Thứ Bảy vừa qua, tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng với tất cả các tiết mục còn lại trong vòng Concert của các Anh Tài, lập tức gây tiếng vang lớn. Đội thi đầu tiên là Anh Tài Bí Ẩn gồm BB Trần, Trọng Hiếu, S.T Sơn Thạch, Neko Lê, Thanh Duy.

BB Trần và tiết mục xếp hạng nhất gây tranh cãi

Không phủ nhận BB Trần đã rất nỗ lực khi khắc phục những sở đoản của bản thân và cố gắng mang đến một sân khấu cảm xúc với tiết mục Cánh Hồng Phai. BB Trần hát Cánh Hồng Phai trọn vẹn, mặc dù khó có thể gọi là xuất sắc nhưng cảm xúc vẫn vừa đủ cho khán giả. Anh tạo ra điểm nhấn khi tận dụng khả năng diễn xuất với đạo cụ và màn phô diễn tài năng violin điêu luyện. Phần thể hiện của BB Trần gây bất ngờ bởi anh thể hiện sự nghiêm túc trên sân khấu, phối hợp cả thế mạnh diễn xuất cũng như rất nỗ lực trong việc luyện tập cho giọng hát của mình. Nhưng tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ “nỗ lực”, “nghiêm túc” còn về tổng thể tất nhiên vẫn còn không ít khuyết điểm!

Kết quả của nhóm Anh Tài Bí Ẩn gây bất ngờ khi BB Trần dẫn đầu với 880 điểm bình chọn và nhận 300 điểm hỏa lực. Các thành viên khác có số điểm bình chọn như sau: S.T Sơn Thạch nhận 810, Neko Lê 510, Thanh Duy 460, (S)Trong Trọng Hiếu 300. BB Trần cảm giác bị shock và choáng ngợp khi nhận điểm số cao nhất đội. Và thực sự, không ít netizen xem ở nhà cũng cảm thấy bị sốc không kém!

Kết quả của team Anh Tài Bí Ẩn nhận về nhiều bình luận trái chiều từ người xem. Nhiều ý kiến cho rằng, BB Trần đã có tiết mục tròn trịa, nỗ lực bước ra vùng an toàn để thể hiện khả năng trước giờ chưa dám thử. Tuy nhiên xét về tổng thể, nếu so với các phần trình diễn khác thì tiết mục của BB Trần có phần lép vế hơn. Phần hát và trình diễn sân khấu của BB Trần không quá xuất sắc, còn nhiều thiếu sót, chỉ có thể nói là nằm ở mức vừa vặn, có nỗ lực. Phần hát - nhảy cũng nằm ở mức tròn trịa. Tuy nhiên nếu sòng phẳng ra để nói, điểm nổi trội nhất của BB Trần so với các anh tài còn lại trong nhóm thì đó là sự nổi tiếng.

Khán giả tại trường quay không chỉ gặp ý kiến trái chiều về việc họ sẽ chỉ bình chọn cho cái tên họ yêu thích hoặc cảm thấy quen thuộc. Trong khi đó những cái tên khác dù có trình diễn bùng nổ đến ra sao, nhưng tên tuổi họ chưa biết cũng khó lòng giành được phiếu bầu. Bên cạnh đó, khán giả trường quay phải trực tiếp ở trên set ghi hình nhiều tiếng đồng hồ, ảnh hưởng không ít đến sức khỏe cũng như cảm xúc của họ - tiết mục quay đầu tiên và các tiết mục quay sau cùng chắc chắn khác nhau. Việc thiếu vắng một hội đồng chuyên môn với vai trò một “màng lọc”, cân bằng thêm ý kiến khán giả trường quay cũng là một điều gây tranh cãi ở cả 2 chương trình Anh Trai.

Việc chấm điểm từ khán giả trường quay không phải lần đầu nhận về những tranh cãi. Khán giả xem qua màn hình thực sự bức xúc khi các Anh Tài đều nỗ lực vượt trội nhưng lại không được đánh giá một cách công bằng và từ những cá nhân thực sự có chuyên môn, hoàn toàn giao phó vào cảm xúc nhất thời của khán giả. Và lần này, BB Trần phải chăng là “nạn nhân” của chính sự yêu mến và độ nổi tiếng của mình?