Năm mới Quý Mão bài trí nội thất thế nào cho hợp phong thủy, tài lộc vào như nước

Đầu năm luôn là thời điểm chúng ta tìm cách làm mới không gian sống cho một khởi đầu mới thuận lợi. Và một cách hữu hiệu để đạt được điều này là mang đến cho ngôi nhà một diện mạo mới với một số cải tạo nhất định. Có thể là nâng cấp nhà bếp, thêm lớp hoàn thiện hay bổ sung một thiết kế gắn kết hơn,… Vẫn có vô số khả năng để biến đổi một không gian và tạo cảm giác mới mẻ.



Đối với những ai vẫn chưa tìm thấy cảm hứng thiết kế, bài viết dưới đây có thể đưa ra những lời khuyên bổ ích.

Tại sao phải tính đến phong thủy trong nội thất?

Phong thủy là một đề tài lôi cuốn nhiều người vì nó thúc đẩy một môi trường sống hài hòa và cân bằng. Nói cách khác, nó tạo ra cảm giác hạnh phúc và tích cực. Vì sự cân bằng là một trong những nguyên tắc cốt lõi của phong thủy, nên kết quả mang lại cũng mang tính thẩm mỹ rất cao. Ngoài ra, phong thủy kết hợp các vật liệu tự nhiên, màu sắc ấm áp và thiết kế sâu sắc, gợi lên sự yên bình và tĩnh lặng.

Đối với những người khác, phong thủy hấp dẫn vì cách tiếp cận toàn diện đối với thiết kế và cuộc sống. Cụ thể hơn, phong thủy nghiên cứu tác động của môi trường đối với sức khỏe và hạnh phúc của một con người. Do đó, nhiều người tin rằng việc áp dụng các nguyên tắc phong thủy sẽ giúp cải thiện dòng năng lượng tự nhiên trong nhà. Nói cách khác, một ngôi nhà hợp phong thủy là một không gian sống hài hòa, trọn vẹn.

Mẹo phong thủy nhà ở cho năm mới Quý Mão 2023

So với năm Nhâm Dần nhiều năng lượng và đầy biến động, năm nay hướng đến sự chữa lành và nuôi dưỡng. Năm 2023 là năm Quý Mão, mang những đức tính dịu dàng, nhạy cảm, an ủi, khoan dung và cảnh giác. Ngoài ra còn có sự mềm dẻo, dễ thích nghi, linh hoạt và đổi mới.

Những phẩm chất này cũng là nền tảng cho mọi yếu tố theo phong thủy nhà ở vào năm 2023. Đối với năm Quý Mão, các hành Thủy, Thổ và Kim mang lại nhiều năng lượng tích cực nhất. Hơn nữa, các chuyên gia phong thủy cũng xác định các màu tương hợp như Xám, Trắng, Ghi và màu tương sinh như Nâu đất, Vàng là màu của năm nay, sẽ mang lại nhiều may mắn, trong khi các màu màu tím, cam, hồng là các màu xung khắc, nên hạn chế.

Để đảm bảo được các yếu tố này và thu hút năng lượng tích cực, các chuyên gia khuyên mọi người nên kết hợp chúng ở nhà và cả trong không gian làm việc.

Chọn màu sắc may mắn của năm cho nội thất nhà ở

Biết màu nào tốt mới chỉ là bước đầu. Để tối đa hóa năng lượng tích cực trong nhà, đây là một số hướng dẫn cơ bản về cách áp dụng chúng:

Sử dụng màu sắc một cách tiết kiệm

Tốt nhất là sử dụng màu sắc may mắn một cách tập trung thay vì dàn trải trên cả một vùng không gian. Quá nhiều màu sắc tốt lành sẽ không đồng nghĩa với năng lượng tích cực, vì phong thủy căn bản luôn hướng đến sự hài hòa và cân bằng.

Hãy cân nhắc sử dụng các màu may mắn vào các vị trí quan trọng của căn phòng. Ví dụ, bổ sung màu sắc may mắn trong phòng ngủ có thể giúp giấc ngủ thêm ngon. Ngoài ra, trang trí nhà bếp với màu sắc may mắn cũng sẽ thúc đẩy sự giàu có và thịnh vượng.

Thêm các màu trung tính

Thêm các màu trung tính bên cạnh màu sắc may mắn sẽ giúp cân bằng năng lượng trong phòng, để căn phòng không lộn xộn và quá ngợp. Việc cân bằng màu sắc cũng mang lại cảm giác thống nhất và hài hòa hơn trong thiết kế tổng thể.

Đôi khi mang các màu sắc phong thủy vào trang trí nhà ở lại gây cảm giác rời rạc, không ăn khớp với tiếng nói nội thất tổng quan. May mắn là các màu trong phong thủy không cố định. Ta hoàn toàn có thể thử các sắc độ khác nhau của một màu, để tìm ra sắc độ phù hợp nhất với không gian chung.

Trang trí các không gian trong nhà theo phong thủy

Vì sao phải áp dụng phong thủy khác nhau cho các không gian khác nhau trong nhà? Đó là bởi vì theo phong thủy, các không gian trong nhà mang năng lượng riêng biệt và có liên quan đến các khía cạnh cuộc sống khác nhau.

Ví dụ, cửa trước là nơi đón năng lượng đi vào nhà, do đó là một khu vực quan trọng cần được chú tâm. Trong khi đó, phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi, thư giãn nên phong thủy phải bảo đảm hai yếu tố này. Tất cả đều phải tập trung vào việc tạo ra một không gian chức năng cân bằng và hài hòa.

Gợi ý phong thủy cho các không gian khác nhau trong nhà:

Phòng ngủ

Phòng ngủ là một trong những phần quan trọng nhất trong bất kỳ ngôi nhà nào. Đó là nơi ta tìm về sau một ngày dài làm việc và một nơi kín đáo cho phép ta nạp lại năng lượng. Với suy nghĩ đó, phong thủy trong phòng ngủ nên tập trung vào tính thư giãn, nghỉ ngơi.

Để làm được điều này, giường phải ở vị trí chỉ huy, nghĩa là từ giường có thể nhìn thấy cửa, nhưng không được đối diện nhau. Tiếp theo, phòng ngủ nên được bài trí cho phép năng lượng lưu thông tự do, nghĩa là không được lộn xộn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đẩy hết đồ đạc vào gầm giường, vì điều đó vẫn cản trở dòng năng lượng trong phòng.

Phòng ngủ cũng có thể có gương, tuy nhiên cần đặt chúng ở góc phòng, không đối diện hoặc ngay bên cạnh giường. Một số chuyên gia phong thủy còn khuyên không sử dụng gương, vì chúng có thể là điểm gây mất tập trung.

Phòng ngủ nên sử dụng các gam màu ấm nhẹ như ghi, vàng. Những màu này hoàn toàn có thể kết hợp trong gối, ga trải giường, rèm cửa. Cuối cùng, thêm tông màu nâu đất cũng có thể thu hút năng lượng tích cực.

Nhà bếp

Phong thủy cũng cho rằng bếp nấu cần chiếm vị trí chỉ huy trong nhà bếp. Tiếp theo, nhà bếp cũng nên được sắp xếp gọn gàng, bên trong tủ lạnh cũng cần gọn gàng. Các vật dụng bị hỏng cần được thay thế hoặc loại bỏ. Thường xuyên tẩy rửa nhà bếp cũng là một cách để đẩy lùi năng lượng xấu và thu hút năng lượng tích cực.

Đối với màu sắc, các chuyên gia phong thủy khuyên nên sử dụng màu vàng và nâu tương sinh. Nhà bếp cũng có thể có màu trắng và xám vì những màu này đều tương hợp. Và cuối cùng, hãy nhớ giữ cho nhà bếp luôn đủ ánh sáng.

Đối với khu vực tiếp khách, không gian lí tưởng là một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ với ánh sáng đầy đủ. Ngoài ra, nên có những chậu cây xung quanh để tăng tính tự nhiên. Hãy chọn những cây có lá tròn, tránh những cây bụi gai và xương rồng. Một số lời khuyên cũng đề nghị bổ sung thêm một bể cá để tối đa hóa dòng năng lượng tốt lành.

Ngoài ra, cần bảo đảm rằng không có đồ nội thất nào quay lưng về phía cửa ra vào hoặc có hình dáng hoặc góc cạnh sắc nhọn. Các tác phẩm điêu khắc trong nhà cũng nên như vậy.

Chọn nội thất hợp phong thủy

Để thu hút và tạo sự hài hòa trong mọi không gian sống, dưới đây là một số hướng dẫn tổng quan để thiết kế lại không gian nhà ở và nơi làm việc theo phong thủy.

- Chọn những loại cây có lá tròn. Tránh tất cả các loại cây có gai như xương rồng

- Giữ cho ngôi nhà luôn sạch sẽ

- Giữ luồng không khí luôn lưu thông

- Cân nhắc đặt một bể cá trong phòng khách (không bao giờ đặt bể cá trong nhà bếp hoặc phòng ngủ)

- Dẫn tối đa ánh sáng tự nhiên vào nhà

- Không bao giờ đặt bất kỳ đồ nội thất nào, chẳng hạn như ghế sofa hoặc ghế bành, đối diện với lối vào phòng

- Tránh sử dụng những đồ nội thất sắc nhọn, góc cạnh

- Các món đồ nội thất không nên có một góc đối diện với giường.

Suy cho cùng, việc tuân theo các nguyên tắc phong thủy để thiết kế một ngôi nhà là lựa chọn mang tính cá nhân. Phong thủy có thể giúp người này mang lại sự cân bằng và hài hòa cho không gian sống, nhưng cũng không nhất thiết phải phù hợp với người khác.

Thiết kế một ngôi nhà để tạo cảm giác thoải mái, tiện dụng và phản ánh được tính cách cũng như sở thích của gia chủ là điều quan trọng nhất. Nếu phong thủy có thể góp phần mang lại cảm giác đó, tại sao không thử áp dụng phong thủy ngay trong năm mới này.