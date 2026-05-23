Nằm mơ cũng không tin Nguyễn Văn Chung thay đổi nhiều đến vậy

Mùa phim Việt hè 2026 đang bước vào giai đoạn khởi động sôi động khi hàng loạt dự án điện ảnh đồng loạt chốt lịch ra rạp trong tháng 6. Những ngày qua, các nhà sản xuất liên tục tăng nhiệt đường đua bằng chuỗi hoạt động quảng bá rầm rộ như tung first-look poster, trailer, công bố dàn cast hay tổ chức showcase giới thiệu phim. Trong số những cái tên đang được bàn luận nhiều nhất, Ốc Mượn Hồn nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của khán giả. Bên cạnh nội dung nhiều drama, dự án còn gây chú ý với sự góp mặt của dàn diễn viên đông đảo gồm Quốc Trường, Huỳnh Thị Thanh Thủy, Yên Đan, Anh Phạm, Lương Gia Huy, Xuân Nghị và Nguyễn Văn Chung.

Mới đây, NSX đã tung ra best cut thứ 2, hé lộ một trong những tình tiết đáng chú ý nhất trong Ốc Mượn Hồn. Trong không gian nhà hàng sang trọng, ông Mạnh (Nguyễn Văn Chung) liên tục dành cho Bảo Ngọc (Tiểu Vy) những ánh nhìn đầy ẩn ý, kèm theo các lời tâng bốc và “gạ gẫm” về tương lai sự nghiệp. Từ việc khen cô trẻ đẹp, có chiều sâu cho đến những câu nói mang tính hứa hẹn như “đi với anh sẽ còn nhiều thứ lớn hơn”, tất cả đều khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Best cut #2 của Ốc Mượn Hồn

Đáng nói, người chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc ấy lại chính là Quân (Quốc Trường). Với người ngoài, Bảo Ngọc chỉ là một cô gái trẻ tài năng đang được nâng đỡ. Nhưng với Quân, đó còn là người vợ của anh đang tồn tại trong một thân xác khác. Chính vì vậy, từng ánh mắt thân mật hay mỗi lời ve vãn ông Mạnh dành cho cô đều như đổ thêm dầu vào cảm xúc bức bối mà Quân phải kìm nén. Một bên là sự vui vẻ, đắc thắng của kẻ quyền lực đang chủ động dẫn dắt cuộc chơi, một bên lại là sự cay cú, bất lực của Quân khi không thể công khai thân phận hay chen vào bảo vệ người mình yêu.

Plot twist xuất hiện khi một người đàn ông lao vào, gây náo noạn nhà hàng khi vừa hành động ngông cuồng, vừa yêu cầu cô về với anh ta. Chỉ qua một đoạn nội dung ngắn, người xem đã có thể xác định Ốc Mượn Hồn sẽ tràn ngập drama từ bùng binh tình ái giữa các nhân vật.

Không chỉ vậy, màn thể hiện của Nguyễn Văn Chung trong lần đầu "xuất kích" màn ảnh rộng cũng nhận về nhiều phản ứng tích cực. Nam nhạc sĩ xuất hiện với mái tóc hoa râm bạc màu, gương mặt hằn lên những bí ẩn. Nụ cười nửa miệng và phong cách ăn mặc chỉn chu khiến nhân vật Ông Mạnh toát lên cảm giác của một người đàn ông từng trải, có quyền lực và luôn che giấu điều gì đó phía sau vẻ ngoài lịch thiệp. Tạo hình già dặn này hoàn toàn đối lập với hình ảnh Nguyễn Văn Chung gần gũi, hài hước mà khán giả vốn quen thuộc suốt nhiều năm qua.

Không chỉ gây chú ý ở ngoại hình, Nguyễn Văn Chung còn tạo bất ngờ bởi lối diễn xuất ổn áp Nam nhạc sĩ ập trung vào ánh mắt, nhịp thoại và những biểu cảm nhỏ trên gương mặt. Mỗi câu thoại của ông Mạnh đều mang cảm giác vừa thâm sâu vừa có chút “cà khịa” đầy ẩn ý, tạo nên kiểu nhân vật khiến người xem khó đoán. Đặc biệt, thần thái “slay” của Nguyễn Văn Chung lại đến từ sự bình thản: càng nói nhẹ, càng tạo áp lực cho người đối diện. Chính điều đó khiến nhân vật ông Mạnh trở thành một trong những biến số thú vị và khó lường nhất của Ốc Mượn Hồn.

Trên mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ khả năng diễn xuất của Nguyễn Văn Chung trong Ốc Mượn Hồn. Ban đầu, nhiều người chỉ tò mò vì đây là lần hiếm hoi một nhạc sĩ đình đám lấn sân điện ảnh. Nhiều netizen nhận xét Nguyễn Văn Chung diễn tự nhiên, đài từ rõ ràng và đặc biệt có ánh mắt thủ đoạn và "không đàng hoàng" qua nhân vật ông Mạnh.

Một số bình luận của netizen: - Nguyễn Văn Chung chính ra hợp đóng phim phết nhỉ. - Cụ Chung giờ làm diễn viên chuyên nghiệp là được rồi đó,. - Tùng Dương thua cụ Chung 1-0 rồi. - Bình thường tếu tếu mà chả nghĩ ổng lại vào vai tốt thế. - Ổng đóng vai biến thái, phản diện ổn áp đó chứ. - Mong đợi vào màn thể hiện của cụ Chung lần này.

Ốc Mượn Hồn bắt đầu khi An (Yên Đan) bất ngờ gặp nạn giữa biển và được cho là đã qua đời, nhưng điều kỳ lạ là không ai tìm thấy thi thể của cô. Tưởng như mọi thứ đã kết thúc, linh hồn của An lại “mượn” thân xác của Ngọc (Tiểu Vy) để quay trở về cuộc sống cũ, âm thầm tiếp cận người chồng do Quốc Trường thủ vai.

Trong hành trình tìm kiếm sự thật, An dần phát hiện người đàn ông mình từng tin tưởng tuyệt đối hóa ra đang che giấu mối quan hệ ngoài luồng với Diễm Quỳnh (Anh Phạm). Người thứ ba ấy kéo theo hàng loạt bí mật khiến cuộc hôn nhân tưởng hoàn hảo bắt đầu rạn nứt từ bên trong.